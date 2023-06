BASKET: DOMANI MAXISCHERMO ALLA VILLA PER MOKAMBO CHIETI-MONFERRATO

CHIETI – “Una possibilità voluta con il Chieti Basket per consentire alla città di seguire la gara 4, la decisiva per la permanenza in A2”.

Maxischermo alla villa comunale di Chieti per la sfida decisiva dei playout, domani sera alle 20.30, che vedrà la Mokambo Chieti contendersi la vittoria contro il Monferrato.

In caso di pioggia lo schermo si sposterà al Pala Tricalle.

Scrive in una nota l’assessore Manuel Pantalone: “L’invito alla città e a non perdere questa possibilità di sostenere i nostri atleti e i nostri colori, non in campo, visto che la partita non si tiene in casa e resa possibile per la parte tecnica da Carlo De Virgiliis. Dita incrociate per i nostri ragazzi”.

