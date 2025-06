BASKET GIOVANILE A ROSETO: TORNA IL “SUMMER LEAGUE” CON LA PRESENZA ANCHE DI UNA SQUADRA SVEDESE

ROSETO DEGLI ABRUZZI – La nuova edizione del torneo di pallacanestro giovanile “Roseto Summer League – 29° Memorial Massimiliano Scarpone” è stata presentata ieri mattina in Comune a Roseto (Teramo), segnando un’importante evoluzione: quest’anno la manifestazione si arricchisce della presenza di una squadra proveniente dall’estero.

Al lancio dell’evento erano presenti il Sindaco Mario Nugnes, l’Assessore allo Sport Annalisa D’Elpidio, il Consigliere Comunale Vincenzo Addazii, il Presidente della società organizzatrice Blue Basket Roseto Romano Chiappini, l’organizzatore Attilio Verrigni accompagnati da alcune giovani promesse della pallacanestro locale. La loro presenza ha sottolineato l’importanza e il valore che l’amministrazione e la comunità attribuiscono a questo evento sportivo.

Dal 24 al 27 giugno prossimi, 34 squadre di giovani campioni si sfideranno sui campi da gioco del Bellavista (campo centrale), del Lido Azzurra, della palestra D’Annunzio, del PalaMaggetti e anche a Pineto. Il torneo è riservato alle categorie Under 15 e Under 17, promettendo spettacolo e grande agonismo. L’elevazione a torneo internazionale rappresenta un traguardo significativo per la “Roseto Summer League”, che negli anni si è affermata come un appuntamento fisso e molto atteso nel panorama cestistico giovanile. Un riconoscimento che testimonia la crescita costante dell’evento confermando Roseto degli Abruzzi come punto di riferimento per la pallacanestro giovanile di alto livello. L’amministrazione comunale ha espresso grande soddisfazione, sottolineando l’impegno e la passione che da quasi trent’anni animano gli organizzatori del torneo, uniti alla memoria di Massimiliano Scarpone.

La “Roseto Summer League” non è solo una competizione sportiva, ma anche un momento di aggregazione, crescita e promozione dei valori più sani dello sport per centinaia di ragazzi. L’intera comunità rosetana è pronta ad accogliere i giovani atleti e le loro famiglie per quattro giornate all’insegna dello sport, dell’amicizia e del divertimento. “La Roseto Summer League è un appuntamento dedicato al basket giovanile che, anno dopo anno, si conferma un pilastro dell’estate rosetana ed è un simbolo della passione per lo sport che pervade la nostra comunità – affermano il Sindaco Mario Nugnes e l’Assessore Annalisa D’Elpidio – questa edizione assume un significato ancora più profondo, elevandosi a manifestazione di rilevanza internazionale: un traguardo straordinario che testimonia la crescita e la reputazione di un evento nato dall’entusiasmo e dalla voglia di guardare verso il futuro. La “Roseto Summer League” non è solo un torneo di pallacanestro; è una celebrazione dello sport giovanile, dei valori che esso incarna: lealtà, disciplina, lavoro di squadra e sana competizione. Ma è anche, e soprattutto, un’occasione preziosa per la condivisione di momenti di svago e di divertimento da trascorrere insieme. Vogliamo inoltre sottolineare l’importanza che la “Roseto Summer League” riveste per il comparto turistico della nostra città. Ogni anno, grazie a questo evento, la nostra città si anima grazie alla presenza di tantissimi giovani atleti, accompagnatori e famiglie che scelgono di soggiornare qui”.

“Nel corso delle stagioni siamo cresciuti passando da essere torneo locale di livello giovanile fino a diventare “Summer League” in onore del ritrovo utilizzato dai giocatori nel corso dell’estate – aggiunge Attilio Verrigni – Dopo il Covid c’è stato il ritorno alla pallacanestro giovanile e quest’anno si prevede la presenza di ben 34 squadre provenienti da 12 regioni diverse, più una compagine svedese. In totale sono 89 le partite che saranno disputate in quattro giornate e sono certo che, anche in questa occasione, la città di Roseto non farà mancare il suo sostegno in nome dello sport più amato: la pallacanestro. Colgo l’occasione per ringraziare l’Amministrazione Comunale per il costante supporto e gli sponsor per l’importante sostegno al nostro torneo”.