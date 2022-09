BASKET: LA LIOFILMCHEM ROSETO CONQUISTA ACCESSO A FINALE SUPERCOPPA LNP

ROSETO – Impresa della Lioficlhem Roseto che ottiene quattro vittorie di fila in Supercoppa e supera la Geko Sant’Antimo per 68-65, accedendo di conseguenza alla finale di Supercoppa LNP che si giocherà domani 24 settembre alle ore 18:00, sempre sul campo di Forlì, contro Orzinuovi.

Partita sofferta per i rosetani, che erano tra l’altro privi del loro veterano Valerio Amoroso tenuto precauzionalmente a riposo.

La formazione campana parte subito forte già nel primo tempo, sfruttando al meglio i suoi abili tiratori dalla distanza (sette triple a bersaglio all’intervallo), e riescono a rimanere a contatto nel punteggio nonostante il grande impatto offensivo a favore dei rosetani di Dincic e Mastroianni.

La seconda metà di gara è invece dominata dalle difese rispetto all’attacco, i campani sono bravi a rientrare in partita dopo il -11 toccato nella seconda metà del quarto periodo, ma un paio di invenzioni di Santiangeli e un decisivo tap-in di Morici a due minuti dal termine fanno volare Roseto in finale.

Il tabellino della gara vede primeggiare Dincic nella voce punti, con 19 segnati. Lo segue di poco sotto Santiangeli (15 punti), non raggiunge invece la doppia cifra Mastroianni (9 punti). A segno anche Seck (7 punti), Di Emidio (5 punti) e Ronca (3 punti).

Per la Sant’Antimo spicca la coppia Scali-Sgobba, per il primo 18 punti segnati, per il secondo 15. Tra gli altri giocatori a segno ci sono Quarisa (9 punti), Maggio e Mennella (punti), Cantone (5 punti), Montanari e Sabatino (2 punti).

Per la Liofilchem dunque la trasferta a Forlì non finisce, si giocherà di nuovo all’UniEuro Arena per la Finalissima di domani contro la Orzinuovi.