BASKET: MOKAMBO CHIETI SUPERA PESCARA BASKET NEL DERBY AMICHEVOLE

CHIETI – È un successo la prima uscita stagionale della Mokambo Chieti Basket, che al PalaTricalle Sandro Leombroni ha sfidato in amichevole il Pescara Basket superandolo per 94-59.

Il quintetto, guidato dal neo coach Stefano Rajola, ha iniziato la preparazione da poco più di 10 giorni, lavorando in particolare sulla preparazione atletica.

Nonostante il breve tempo per allenarsi e lavorare insieme, ed una squadra che, ad esclusione del playmaker Bartoli, è completamente nuova, ha iniziato già a mostrare quelli che probabilmente saranno i punti di forza su cui fare affidamento per questa nuova avventura in serie A2.

L’americano Darryl Jackson, autore di 12 punti, il centro Andrea Ancellotti che ha concluso con 11 punti, ed il giovane playmaker reduce dalla convocazione nella nazionale Under 23, Saverio Bartoli, riconfermato dopo la buona stagione passata, che oggi ha messo a referto 7 punti. Si è inoltre messa in mostra la guardia classe 1999 Denis Alibegović, che ha fatto registrare 19 punti, insieme a lui spicca positivamente anche l’esterno arrivato da San Severo, Michele Serpilli, autore di 9 punti.

I prossimi test per la squadra biancorossa sono in programma per sabato 3 settembre a Rieti e mercoledì 7 settembre a Pesaro, per affrontare la Libertas, squadra che milita nel campionato di serie A1.

Tabellino della gara: Caffé Mokambo Chieti Basket 1974 – Pescara Basket 94-59 (24-13; 28-12; 19-19; 23-15)

Caffè Mokambo Chieti Basket 1974 94: Gelormini, Vrankic 12, Mijatovic, Alibegovic 19, Reale 14, Bartoli 7, Pichierri, Jackson 12, Serpilli 9, Febbo, Boev 10, Ancellotti 11.

Pescara Basket 59: Corbo 2, Testa, Masciopinto 2, Pucci 8, Dabangadata 8, Ciampoli, Perella 7, Del Prete, Capitanelli 15, Del Sole 7, Seye 10.