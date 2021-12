BASKET: PARTITE IN CASA MA CON INSIDIE PER LE TRE ABRUZZESI DI SERIE B

ROSETO – Le tre abruzzesi del basket scenderanno in campo domani dicembre alle ore 18 per la dodicesima giornata del campionato maschile di serie B girone C. Stavolta le tre squadre saranno impegnate sui campi di casa: Roseto al PalaMaggetti contro la Sinermatic Ozzano, Teramo e Giulianova cercheranno di rifarsi rispettivamente contro il Cesena e la Sutor Montegranaro.

La Lioflchem Roseto conserva il suo primato solitario con 20 punti dopo la vittoria contro Ancona che ha sancito l’ottavo successo di fila, si prepara ad ospitare la Sinermatic Ozzano, anch’essa reduce da una striscia di vittorie, tre di fila, è attualmente al sesto posto con 14 punti. Roseto che oltre alle solite certezze può ora contare sulla qualità di Nicola Mei, nella giornata di ieri è infatti stato trovato l’accordo con Chiusi (serie A2) che lo riporterà nuovamente a vestire i colori bianco azzurri con cui aveva disputato la stagione 2016/2017 in A2.

“L’innesto di Nicola (Mei) ci ha portato energie fresche che saranno fondamentali. Si è presentato al meglio durante gli allenamenti“. L’allenatore del Roseto Danilo Quaglia commenta così il nuovo acquisto e spende buone parole sulla sua prossima avversaria: “È un’ottima squadra, è l’unica che gioca una pallacanestro simile alla nostra, con tanto movimento di palla e ribaltamenti. Meritano la classifica che hanno, sarà sicuramente una partita molto difficile che arriva dopo due impegni che ci hanno prosciugato fisicamente ma soprattutto mentalmente.”

La Rennova Teramo cercherà il riscatto in casa al PalaScapriano contro la Tigers Cesena dopo la brutta prestazione a Rieti dove la Real Sebastiani ha dimostrato di essere la miglior difesa del girone concedendo solamente 44 punti.

Entrambe le squadre sono a 10 punti, Teramo nona e Cesena decima in classifica, si prospetta dunque uno scontro importante per la zona playoff (le squadre classificate dal primo all’ottavo posto di ogni girone al termine della stagione regolare accedono ai playoff)infatti la vincitrice otterrà un vantaggio di 2 punti sulla diretta avversaria e potrà avvicinarsi all’ottava posizione in classifica occupata dalla Goldengas Senigallia.

Tigers Cesena che arriva sicuramente motivata all’incontro vista la sua ultima vittoria in casa contro la LUISS Roma con uno schiacciante 73-47. La Rennova dovrà quindi ritrovare il suo ritmo in attacco e affidarsi alla coppia Cucco-Di Donato autrice già di ottime prestazioni.

Giulia Basket Giulianova pronta ad accogliere in casa presso il PalaCastrum la Sutor Montegranaro. Gli uomini di Stefano Foglietti sono reduci da una sconfitta contro Faenza ma hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà tutte le formazioni, cercheranno in questa giornata di spezzare la striscia negativa che avanza da 9 giornate e li vede al tredicesimo posto in classifica contro il fanalino di coda del girone Montegranaro, a soli 2 punti.

È importante trovare la vittoria per il Giulianova in modo da potersi allontanare dalla zona playout che comprende le squadre dalla dodicesima alla quindicesima posizione.

Montegranaro che ha trovato la sua unica vittoria contro la LUISS Roma, è reduce da sette sconfitte consecutive, l’ultima riscontrata in trasferta contro la Sinermatic Ozzano per 78-73.

Giulianova dovrà cercare di colmare i suoi buchi in difesa con l’attacco, affidandosi al terzetto Motta, Fattori e Di Carmine reduce dall’ottima prestazione contro la Raggisolaris (rispettivamente 19, 18 e 16 punti) e più volte in doppia cifra nel corso del campionato.