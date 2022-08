BASKET: PER IL CHIETINO STEFANO MANCINELLI SI AVVICINA L’ADDIO ALLA FORTITUDO BOLOGNA

CHETI – Come riportato da Damiano Montanari di Stadio, la Fortitudo Bologna starebbe organizzando un “Mancio Day”, una partita organizzata al PalaDozza di Bologna per salutare l’ormai ex capitano Stefano Mancinelli, che è stato un pilastro della squadra, nonché record man di presenza con la maglia della Fortitudo.

L’ala grande, originaria di Chieti, è cresciuta proprio nel settore giovanile della sua città natale, la A.S. Pallacanestro Chieti, ma è con il club bolognese che Mancinelli decide di legarsi per più tempo. Nel 2000 viene infatti tesserato dalla Fortitudo, con la quale vincerà, nella stagione 2004-2005, un campionato italiano da assoluto protagonista.

L’anno seguente (stagione 2005-2006) verrà nominato capitano del club, e vincerà anche la supercoppa italiana. Dal 2009 fino al 2016 le strade del club bolognese e dell’esterno chietino si separano, Mancinelli vestirà infatti la canotta dell’Olimpia Milano (2009-2012), della Pallacanestro Cantù (2013) e della Auxilium Torino (2013-2016), per tornare nella stagione 2016-2017 a vestire nuovamente i colori della Fortitudo Bologna, questa volta in serie A2.

Dunque dopo ben 13 anni di sodalizio l’esterno chietino ed il club bolognese sembrano giunti ad una definitiva chiusura.