BASKET SECONDA DIVISIONE: GIULIANOVA CADE IN CASA, CAPOLISTA SILVESTRO’S PAGANICA VINCE ANCORA

L’AQUILA – Nessuna sorpresa nelle gare del weekend del campionato di Seconda Divisione Regionale Abruzzo. In un torneo che si conferma altamente competitivo, la seconda giornata di ritorno ha ribadito la solidità delle squadre di vertice che hanno avuto la meglio, senza patemi, sulle rispettive avversarie. Nell’anticipo di sabato, il Cepagatti ha regolato il G.S. Pallacanestro L’Aquila 60 a 48.

Nelle gare domenicali, lo Spoltore, tra le mura amiche, ha travolto il Penne con un netto 71-44 mentre San Salvo ha prevalso di misura sull’Artemis Pescara 49 a 48. Nel recupero di martedì 25 febbraio, il M.B.Y. Termoli ha battuto Ortona 67-53. L’ultima squadra in lotta per un posto playoff, il Blue Basket Isola del Gran Sasso, ha osservato un turno di riposo.

Nel match clou di giornata, la capolista Silvestro’s Paganica ha conquistato i due punti al PalaCastrum, superando in trasferta la terza classificata Tiger Sharks Giulianova con il punteggio di 52-69. Dopo la convincente affermazione della settimana precedente contro Spoltore, allora seconda in classifica, anche l’incontro di sabato 22 febbraio ha seguito un copione simile.

La partita inizia con un sostanziale equilibrio: Giulianova regge il confronto nei primi minuti grazie a una difesa ben schierata e ai punti del capitano Casasola. Il Silvestro’s però chiude il primo quarto in vantaggio, risolvendo il rebus della difesa avversaria grazie a soluzioni individuali che mascherano qualche difficoltà di troppo nel gioco strutturato. Sfruttando due tiri pesanti consecutivi di Prato dall’arco dei 6 e 75 si va al riposo sul 13-16.

Nel secondo periodo gli aquilani intensificano la pressione difensiva e, con un parziale di 9-20 guidato dalla precisione nel tiro da tre punti, scavano il solco decisivo. Una tripla allo scadere di Gasbarri, la sesta di squadra nei primi 20 minuti, manda Paganica al riposo lungo con un vantaggio di 14 punti (22-36 al 20′).

Dopo l’intervallo, i Tiger Sharks tentano la rimonta con un approccio più aggressivo e con i punti di Di Francesco e Persia, ma Paganica gestisce il margine con lucidità, adattandosi a una direzione arbitrale permissiva che, con pochi fischi, ha favorito un gioco fisico e spostato l’attenzione sul tiro perimetrale anziché sulle penetrazioni nel pitturato. Alla fine gli aquilani chiuderanno con 11 triple realizzate, saranno invece 6 quelle dei padroni di casa.

Nell’ultima frazione il divario si stabilizza ma la partita mantiene intensità e interesse, con le rotazioni di entrambe le squadre che hanno dato il massimo onorando la partita fino al 52-69 del 40′.

Il Silvestro’s Paganica, formazione in gran forma con 12 vittorie consecutive, ha dimostrato ancora una volta compattezza e profondità di organico. Per Giulianova, in campo con un roster rimaneggiato, resta il rammarico di non aver capitalizzato il fattore campo.

Con questo risultato, il Silvestro’s rafforza la propria leadership in classifica e si prepara alla prossima sfida contro il fanalino di coda Artemis, in programma domenica 2 marzo al Palapepe di Pescara.

Per i Tiger Sharks, ancora in corsa per i playoff, sarà cruciale ritrovare ritmo e concretezza già dal prossimo match contro Penne.

Negli altri incontri, il Blue Basket Isola del Gran Sasso affronterà in trasferta un Cepagatti in ottima condizione, il G.S. L’Aquila ospiterà San Salvo mentre Spoltore, terzo, tenterà in casa l’assalto alla seconda posizione contro l’attuale vicecapolista M.B.Y. Termoli.

SILVESTRO’S PAGANICA 69

TIGER SHARKS GIULIANOVA 52

Paganica: Miconi 17, Gasbarri 15, Prato 12, D’Intino 7, Perrella 7, Di Giovine 6, Ippoliti (k) 5, Gioia, Vitale, Aglioti, Di Gregorio D., Di Gregorio M.

Coach: Angelini.

Giulianova: Di Francesco 15, Persia A. 11, Di Pietro 4, Persia F., Fantozzi 7, Pirani, Firmani 4, De Iure 4, Caprioni, Casasola (k) 7.

Coach: Orfei; Vice: Chiarelli.