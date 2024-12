BASKET SECONDA DIVISIONE: SILVESTRO’S PAGANICA SI AGGIUDICA IL DERBY CONTRO L’AQUILA

L’AQUILA – Il Silvestro’s Paganica Basket prosegue la striscia positiva in campionato e conquista la quinta vittoria consecutiva in occasione del primo derby stagionale contro la G.S. Pallacanestro L’Aquila.

Sabato 7 dicembre alle ore 20.30 è andato in scena, nella palestra “Giovanni XXIII”, l’incontro valido per la 6a giornata di andata del campionato di Seconda Divisione Regionale Abruzzo tra la G.S. Pallacanestro L’Aquila e il Silvestro’s Paganica Basket, di fronte ad una rilevante cornice di pubblico generosamente presente anche di sabato sera.

Nei primi 10′ di gara botta e risposta in attacco tra le due squadre, al reatino della G.S. Formichetti, che realizza 10 dei suoi 22 punti tutti in questa frazione, risponde Gasbarri con 7 di quelli che saranno i suoi 20 punti finali. Il quarto si conclude 14 a 17 a favore dei paganichesi.

Nel secondo periodo le due squadre alzano l’intensità e l’aggressività, gli arbitri lasciano giocare, i giovani del Paganica prendono le misure agli avversari in difesa e concedono solo 9 punti. Con gli spazi chiusi dentro l’area è il solito Miconi a risolvere in attacco con il tiro da fuori e allo scadere dei primi 20′ una tripla per parte (capitan Ippoliti e Iannozzi), manda tutti al riposo sul 23 a 36.

Alla ripresa dopo la pausa lunga il copione non cambia, i giessini continuano a sbattere contro il muro difensivo del Silvestro’s. Con le aree sempre intasate il gioco si sposta sul perimentro e i canestri da 3 punti di Miconi, Gasbarri e Vitale scavano quello che sembrava essere il divario della tranquillità, con il punteggio che al 30′ recitava 30 a 54.

L’ultima frazione di gioco è stata, però, tutt’altro che una formalità per il Paganica.

Com’è prevedibile in un derby che si rispetti, nonostante il forte passivo ed il poco tempo a disposizione, i biancazzurri giessini hanno uno scatto d’orgoglio che riapre le speranze dei tifosi (sempre presenti i famosi Ultras G.S.) per ribaltare le sorti di una partita che sembrava invece ormai chiusa.

Dopo aver recuperato 10 punti portandosi in un amen sul -14, i ragazzi di Pattavina non riescono però ad arginare il contro-break del Silvestro’s che si riporta sul +20 e gestisce facilmente il vantaggio prima di cedere ancora qualcosa a risultato però ormai acquisito.

Con il punteggio finale di 52 a 66 si formalizza quindi la quinta vittoria consecutiva per il Silvestro’s Paganica Basket, che mantiene la testa della classifica del campionato e che questa settimana si preparerà per la sfida contro l’ancora imbattuta Isola del Gran Sasso, squadra teramana in cui militano diversi giocatori aquilani, tra cui spiccano i talentuosi fratelli Antonini.

G.S. Pall. L’Aquila – Silvestro’s Paganica Basket: 52-66 (14-17;9-19;7-18;22-12)

G.S. L’Aquila: Formichetti 22, Iannozzi 19, Biccari 4, Damasi 3, Spaziani 2, Zito 2, Colaiuda (K), Triglione, Arrigoni n.e.

All.: Pattavina.

Paganica: Gasbarri 20, Miconi 18, Prato 10, Vitale 6, Del Tosto 6, Ippoliti (K) 6, Vanzini, D’Aurelio, Di Giovine, Aglioti n.e., Di Gregorio Z. M. n.e., Di Gregorio Z. D. n.e.

All.: Angelini.