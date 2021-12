BASKET: SEMPRE PIU’ IN TESTA ROSETO, SCONFITTE TERAMO E GIULIANOVA

L’AQUILA – Sempre più in testa Roseto, vittoriosa sul campo di Ancona, sconfitte Teramo a Rieti e Giulianova nel difficile incontro con Faenza.

È il bilancio delle abruzzesi nell’11esima giornata del campionato di serie B girone C che vede trionfare solo una delle tre squadre di basket abruzzesi impegnate in trasferta.

La Liofilchem Roseto vince facilmente sul campo di Ancona con un punteggio che recita 58-76 per gli ospiti, che salgono quindi a 8 vittorie consecutive e rimangono in tesata alla classifica con 20 punti. I rosetani dominano per tutta la partita, cedono campo solo nel terzo quarto di gara dove la Mosconi Ancona registra un +11 di parziale chiudendo sul 51-53. Gli uomini di Quaglia però reagiscono subito e mettono in scena una grande prestazione difensiva, mantenendo anche un buon ritmo di attacco, concedendo nell’ultimo quarto solamente 7 punti ai padroni di casa costretti ad arrendersi.

Altra grande prestazione al tiro per il giocatore della Liofilchem Valerio Amoroso che fa registrare 17 punti, così come il suo compagno di squadra Nikolic che ha messo a segno lo stesso numero di punti. Non brilla invece al tiro Di Emidio con uno 0/6 da 3 punti e un solo canestro realizzato. Per i padroni di casa spiccano Cacace e Panzini entrambi con 15 punti.

Prossimo incontro per la Liofilchem Roseto in casa al PalaMaggetti sarà domenica 12 dicembre contro la Sinermatic Ozzano che arriva da una vittoria ed occupa il 6º posto in classifica con 14 punti.

La Rennova Teramo non riesce nell’impresa di espugnare il PalaSojourner e riceve una sonora sconfitta dalla Real Sebastiani Rieti per 68-44. Nonostante la sconfitta Teramo rimane al 9º posto in classifica sempre con 10 punti ma viene affiancata dalla Tigers Cesena e dalla Raggisolaris Faenza che raggiungono i 10 punti (la scorsa giornata entrambe ad 8 punti).

Partita che non è mai stata in discussione, con i padroni di casa che hanno dominato tutti e quattro i quarti, dimostrando di essere la miglior difesa del girone subendo appunto solamente 44 punti totali e costringendo ad una brutta percentuale al tiro i teramani (9/27 da 2 punti e 6/25 da 3 punti). Coach Salvemini condanna l’approccio alla gara da parte dei giocatori del Teramo “Quello che sicuramente non mi è piaciuto è l’approccio alla gara. Abbiamo concesso la linea dei 3 punti in maniera così chiara, anche se non volevamo farlo. Bisogna proiettarsi alla partita successiva e trasformare le scorie negative di oggi in adrenalina”.

Strepitosa la prestazione per quanto riguarda la Raggisolaris di Foschi che porta a casa la bellezza di 27 punti con ottime percentuali realizzative. Male invece i giocatori del Teramo che limitati dall’intensità difensiva non riescono a toccare la doppia cifra, i migliori realizzatori infatti sono Cucco e Di Donato entrambi con 8 punti.

Di nuovo in campo il 12 dicembre al PalaScapriano di Teramo per l’incontro tra Teramo e Cesena, fondamentale trovare la vittoria per i teramani in modo da poter guadagnare punti contro i diretti avversari.

Trova la sconfitta in trasferta anche la Giulia Basket Giulianova contro la Raggisolaris Faenza che vince per 76-69. Squadra ospite che parte bene e chiude in vantaggio il primo tempo di 4 punti. Al rientro in campo i giocatori del Faenza dimostrano voglia di vincere l’incontro e mettono a segno un parziale di 11 punti che porta l’inerzia della partita a loro vantaggio impedendo al Giulianova la rimonta. Sconfitta che arriva nonostante una tripla ottima prestazione di Motta (19 punti), Fattori (18 punti) e Di carmine (16 punti).

Per la squadra di casa spicca la prova di Poggi con 19 punti. La Giulia Basket cercherà di rompere questa striscia negativa che dura da ben 9 giornate e che la vede 13º in classifica con soli 4 punti contro la Sutor Montegranaro. Le due formazioni si sfideranno al Palacastrum di Giulianova il 12 dicembre alle ore 18.