BASKET SERIE A2: MOKAMBO CHIETI, IL CREMONA SI IMPONE AL PALATRICALLE

CHIETI – La Mokambo Chieti non sfrutta il match point casalingo, sfuma per gli abruzzesi l’occasione di festeggiare la permanenza in serie A2 con ben due giornate di anticipo, la Ferraroni Juvi Cremona espugna infatti il PalaTricalle per 51-64 nella gara valida per la sesta giornata del girone Salvezza.

I biancorossi pagano a caro prezzo le troppe palle perse (11) e in difesa soffrono un infallibile Allen, trascinatore dei suoi con 20 punti.

La classifica del girone quindi si compatta: Cremona e Stella Azzurra Roma agganciano i teatini a quota 14 punti, Mantova e San Severo si piazzano di poco sotto con 12 punti seguite da Rieti, Monferrato e Ravenna che chiudono la griglia con 10 punti.

L’avvio di gara è subito combattuto: Amici apre le marcature colpendo da 3 punti, Serpilli risponde dalla lunga distanza, dopo neanche 3 minuti dalla palla a due il punteggio è di 5 pari. Gli ospiti continuano a trovare punti con Douvier e Allen, i padroni di casa con Serpilli e Thioune e al giro di boa del primo quarto il punteggio è ancora in parità (9-9).

Le difese riescono a prevalere, complici le basse percentuali al tiro delle due squadre, Cremona continua ad affidarsi al suo play statunitense Allen, il Chieti invece risponde con Spizzichini e Thioune, riuscendo a concludere i primi dieci intensi minuti sul punteggio di 12 pari.

Il secondo periodo si apre con una Juvi più propositiva, Giulietti (12-14) e Reati mettono a segno un primo mini parziale che vale per il +5 (12-17). Jackson realizza dalla media, ma gli ospiti segnano sull’ennesimo rimbalzo offensivo e coach Rajola chiama timeout sul punteggio di 14-19 dopo appena 3 minuti di gioco.

Gli abruzzesi rientrano bene, Spizzichini e Roderick in contropiede firmano il -1 (20-21) quando mancano 5 minuti alla pausa lunga. Vincini e Dovuier provano di nuovo la fuga (20-25) ma Serpilli inchioda la schiacciata per il 22-25 con 3 minuti ancora da giocare.

La Ferraroni però è più propositiva in attacco: Vincini e Allen non sbagliano da sotto e si portano sul +7 (22-29), uno stizzito coach Rajola chiama il minuto di pausa a 4 secondi dal termine. Al rientro in campo la preghiera di Serpilli si infrange sul ferro e le squadre andranno a risposo sul risultato parziale di 22-29.

La partita continua ad essere molto fisica, con numerosi errori in entrambe le metà campo, il primo canestro del terzo quarto arriverà con Nasello dopo più di due minuti dalla ripresa delle ostilità (22-31). I teatini non vogliono far scappare gli avversari e sui canestri di Roderick e Serpilli (26-31) la Juvi chiama timeout con 6 minuti da giocare.

Douvier non sbaglia dalla media, Serpilli è freddo dalla lunetta, al giro di boa il punteggio è di 28-33.

Cremona continua ad avere il pallino del gioco: Allen e Fanti sono infallibili da oltre l’arco e sul +11 juvino coach Rajola è costretto a chiamare timeout (03:51 sul cronometro).

Allen continua ad essere il principale pericolo da oltre l’arco, Jackson e Roderick con i loro canestri provano a tenere a galla Chieti, il terzo quarto si concluderà sul punteggio di 34-44.

Questa volta è la Mokambo a rientrare bene in partita, in due minuti le triple di Reale e Jackson rimettono in discussione il risultato (40-47). I padroni di casa serrano la difesa e in attacco un Reale in stato di grazia non sbaglia la tripla che vale per il -5 (43-47) e costringe coach Moretti a chiamare timeout.

Gli ospiti ritrovano ossigeno con Reati (43-49) ma una prodezza di Jackson da oltre l’arco fa esplodere il PalaTricalle e riporta il risultato in bilico: 46-49 a 5 minuti dal termine.

Nel momento migliore per il Chieti, la tripla di Allen spezza l’entusiasmo e coach Rajola è costretto a fermare il gioco sul punteggio di 46-52 con 4 minuti da giocare.

I biancorossi provano a rientrare in gara con Jackson -4 (48-52), ma Allen si mette in proprio e in 2 minuti firma un parziale di 0-6 che riporta Cremona sulla doppia cifra di vantaggio (48-58). A gara ormai finita la difesa concede qualcosa di troppo agli ospiti, e il risultato finale sarà di 51-64.

In una serata no per l’attacco della Mokambo si è comunque distinto l’americano Jackson autore di 14 punti, seguito in doppia cifra da Serpilli con 11 punti. A segno poi Roderick (8 punti), Spizzichini e Reale (6 punti), Ancellotti e Thioune (3 punti).

Per la Ferraroni invece, oltre al già citato Allen, ha raggiunto la doppia cifra il giovanissimo Vincini (12 punti), si sono invece fermati a 7 punti Douvier e Reati. A segno poi con 5 punti l’ex biancorosso Amici, Fanti (3 punti) e Giulietti (2 punti).

I teatini avranno adesso a disposizione altre due importantissime gare per raggiungere le prime due posizioni della classifica e scongiurare la zona playout: giovedì 18 maggio saranno attesi sul campo della Stella Azzurra Roma, domenica 21 maggio invece si giocherà l’ultima gara del girone Salvezza tra le mura amiche del PalaTricalle, dove sarà attesa la Monferrato Basket.