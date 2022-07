BASKET SERIE A2: ANDREA ANCELLOTTI RITORNA A VESTIRE COLORI DEL CHIETI BASKET

CHIETI – La Chieti Basket 1974 annuncia il ritorno con la canotta biancorossa del centro Andrea Ancellotti.

Il pivot, che ha già indossato la canotta teatina nella stagione 2014/2015 vantando 12,5 punti e 8,9 rimbalzi di media, arriva da una buona stagione disputata con Chiusi, che l’ha visto chiudere la stagione regolare con 6,6 punti di media ed è stato anche uno dei protagonisti della cavalcata di Chiusi nei playoff, che si è arrestata alle semifinali.

Il centro di 212 cm inizia la sua carriera da giocatore tra le giovanili della Pallacanestro Novellara e quelle della Pallacanestro Reggiana.

Dopo aver indossato la canotta di varie squadre in prestito come Correggio, Pozzuoli e Santarcangelo, Andrea approda nella BNB Corato, in serie A2 Silver, dove affronta la Chieti Basket durante la stagione 2013/2014.

Una volta conclusa la sua esperienza a Chieti (2014/2015), Ancellotti disputa due stagioni consecutive a Treviso (dal 2015 al 2017) dove mantiene una media stabile di 7 punti per gara.

Il salto nella massima serie arriva con la canotta di Pesaro, che il pivot vestirà nella stagione 2017/2018, ricoprendo il ruolo di capitando e portando un bottino di 4,4 punti a partita, e nella stagione 2018/2019 dove manterrà una media di 1,9 punti.

Nella stagione 2019/2020 torna a giocare in A2 vestendo i colori della Benacquista Latina, dove le sue medie realizzative torneranno a superare la doppia cifra (12 punti di media con 7,6 rimbalzi), la stagione successiva lo vede impegnato prima con la Germani Brescia, in A1, e poi nuovamente nella seconda serie del campionato con la canotta del Treviglio.

Il giocatore nativo di Correggio si è presentato al pubblico teatino con queste parole: “Tornare a Chieti mi riempie il cuore d’orgoglio. Avevo diverse richieste ma si torna sempre dove si è stati bene e io a Chieti sono stato benissimo. Ci aspetta un campionato sicuramente impegnativo ma non lesineremo energie e voglia di fare: non vedo l’ora di calcare nuovamente il parquet del PalaTricalle”.