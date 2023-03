BASKET SERIE A2: CHIETI LOTTA MA NON BASTA, SFUMA SALVEZZA ANTICIPATA SUL CAMPO DEL NARDÒ

CHIETI – Slitta la salvezza anticipata per la Mokambo Chieti, sconfitta dopo una gara equilibrata contro la Andrea Pasca Nardò per 83-73, nella partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di serie A2.

La Mokambo, senza il suo jolly Jackson, fuori a causa infortunio, non è riuscita a fermare la travolgente prova della coppia Smith-Poletti, autori rispettivamente di 21 e 22 punti.

Il Chieti rimane dunque ferma all’undicesima posizione con 14 punti, nella classifica del girone Rosso, a pari punti con Ravenna (dodicesima) e San Severo (tredicesima); di poco sopra, con 18 punti , si trovano invece Mantova (decima) e Chiusi (nona), infine si stacca dal blocco proprio Nardò che grazie alla vittoria raggiunge l’ottavo posto solitario con 20 punti.

Smith e Poletti si dimostrano da subito due clienti difficili da contenere per la difesa biancorossa (rispettivamente 11 e 7 punti segnati solamente nel primo quarto), e l’avvio di gara vede un dominio da parte dei pugliesi, che approfittano delle troppe palle perse avversarie e al minuto 01:41 sono già avanti di 10 punti, con coach Rajola che si vede costretto a chiamare il primo timeout per provare a limitare i danni.

Al rientro, il Chieti inizia a colpire da lontano, con Roderick, bravo a trovare due triple consecutive, e Mastellari (13-9). Smith e Stojanovic però riportano a distanza di sicurezza i granata (18-9) e al giro di boa, sull’ennesima palla persa dagli ospiti, la tripla di Baldasso riporta i padroni di casa sul +11 (21-9). I teatini trovano la reazione con la tripla di Reale e i canestri di Ancellotti e Serpilli ricuciono il gap a soli due possessi di svantaggio (21-16). I granata trovano ancora punti con Smith, ma Serpilli è bravo a realizzare da oltre l’arco, seguito dal canestro da sotto di Mastellari riporta i biancorossi sul -3 (24-21). Sul finire dei primi 10 minuti si mette in gioco anche Poletti, che mostra le sue qualità anche lontano dal canestro, segnando la tripla che andrà a fissare momentaneamente il punteggio sul 27-22.

La Mokambo rientra con spirito combattivo in campo, Roderick fa 2/2 dalla lunetta, e il canestro di Spizzichini riduce la differenza a un solo punto (27-26). Poletti continua ad essere un problema per Ancellotti, costretto a fermarlo fallosamente, e il lungo neretino non sbaglia i liberi (29-26), al minuto 03:35 i teatini trovano comunque un importante tripla per il pareggio firmata da Serpilli.

La Andrea Pasca continua a trovare la vita del canestro, con Donda da dentro l’area e Smith, che non sbaglia dalla lunetta, si riportano sul doppio possesso di vantaggio (33-29). Al giro di boia Bartoli realizza da 3 punti, e sul 33-32 coach Di Carlo chiama timeout.

Poletti fa 2/3 ai liberi (35-32), al canestro di Thioune risponde Smith e con 3 minuti da giocare il punteggio è in bilico: 37-34.

Dopo l’ennesimo canestro di Smith (39-34), coach Rajola chiama il minuto di pausa (07:52 sul cronometro). Al rientro in campo la gara si fa più intensa, le due compagini sbagliano molto e il canestro da dentro di Mastellari va a fissare il punteggio dei primi due quarti sul 39-36.

Il terzo periodo continua su ritmi altissimi: le due compagini ingaggiano una vera e propria battaglia da oltre l’arco, alla tripla del pareggio segnata da Mastellari (39-39), risponde il serbo Stojanovic (42-39), ma Serpilli ristabilisce la parità (42-42).

Bartoli porta per la prima volta il Chieti in vantaggio (42-44), la gioia teatina viene subito spezzata dalla tripla di Poletti (45-44). La gara continua ad essere uno spettacolo, Mastellari è infallibile da oltre l’arco, e alle sue due triple rispondono con la stessa moneta Smith e Poletti riportando Nardò in testa (51-50). Dopo più di due minuti senza canestri, Serpilli sblocca il risultato ancora una volta trovando il canestro da oltre l’arco (51-53), la Andrea Pasca ritrova il pareggio con Stojanovic, freddo dalla lunetta (53-53), al contrario di Roderick che fa 1/2 ai liberi (53-54).

Le triple continuano a piovere in entrambe le metà campo, a Baldasso risponde Serpilli (59-57).

Gli ultimi minuti del quarto vedono una Mokambo in difficoltà, con i granata che invece allungano il distacco trovando con Zugno e Stojanovic i canestri che spediranno le compagini all’ultima mini pausa sul punteggio di 65-59.

Il quarto ed ultimo periodo vede un incontenibile Poletti che in meno di 60 secondi realizza i due canestri validi per il nuovo +10 neretino (69-59). Roderick prova a ridurre il gap, ma il canestro di Zugno mantiene i suoi a distanza di sicurezza (71-61). La Torre allunga (73-61), un Serpilli in versione super colpisce ancora da oltre l’arco e prova a dare una scossa alla gara (73-64), anche Roderick è bravo a trovare la tripla del -5 (73-68) che ridà speranza ai teatini. Ma per la HDL è La Torre ad essere provvidenziale, e trovare prima la tripla, e poi il canestro da dentro che riporta sulla doppia cifra di vantaggio i suoi (79-68) quando mancano poco più di 2 minuti al suono della sirena. Le schiacciate di Serpilli e Thioune renderanno solo meno amaro il risultato finale, che sarà di 83-73 dopo i liberi segnati da La Torre e Zugno.

Nonostante la sconfitta sono tre gli uomini di coach Rajola ad aver raggiunto la doppia cifra: Serpilli (22 punti con 6/10 da 3 punti), Mastellari (16 punti) e Roderick (15 punti). A segno anche Bartoli e Thioune (5 punti), Reale e Spizzichini (4 punti) e Ancellotti (2 punti).

Per Nardò invece oltre i già citati Poletti (22 punti) e Smith (21 punti), hanno toccato la doppia cifra anche La Torre (12 punti) e Stojanovic (11 punti), sfiorata invece da Baldasso (9 punti) seguito da Zugno (6 punti) e Donda (2 punti).

La stagione regolare della Mokambo Chieti si chiuderà davanti al proprio pubblico: i teatini ospiteranno, domenica 26 marzo la Tramec Cento, una delle migliori compagini del girone (terza classificata con 32 punti).