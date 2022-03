BASKET SERIE A2: LA LUX CHIETI CADE NELLA TRASFERTA CONTRO LA STELLA AZZURRA

CHIETI – È arrivata la seconda sconfitta nel giro di pochi giorni per la LUX Chieti Basket, che vede svanire la rimonta a pochi minuti dalla fine, in casa della Stella Azzurra Roma per 74-66.

La sconfitta pesa per i teatini, che in questo momento, nella classifica di Serie A2 (girone rosso), sono al decimo posto con 16 punti, seguiti da Latina e Nardò, entrambe a 14 punti e con una partita ancora da giocare.

Accorciano invece la classifica i romani, che con 12 punti sono fermi al tredicesimo posto.

I ragazzi di D’Arcangeli sono riusciti a dominare in campo soprattutto fisicamente, sono infatti 45 i rimbalzi totali recuperati dalla Stella Azzurra (14 rimbalzi offensivi), contro i 32 del Chieti, di cui solamente 6 offensivi.

L’ avvio di gara è lento, sono i teatini ad andare sullo 0-4 di vantaggio grazie a Sims e alla tripla di Amicii. Il primo quarto continua a sorride ai teatini, che trovano punti con Sims, Amici e Jackson, ma proprio sul finale sono i padroni di casa a passare in vantaggio, grazie alle triple prima Maglietti e poi di Raspino, che attestano il punteggio sul 19-17.

L’inizio di secondo quarto prende alla sprovvista gli uomini di Maffezzoli, e i padroni di casa nel giro di un minuto trovano il primo massimo vantaggio di 10 punti (27-17), grazie al giovanissimo Maglietti che prima realizza da tre, e poi da dentro l’area dopo aver recuperato il pallone.

Nonostante i teatini provino a rimanere a contatto, riducendo lo svantaggio a soli 6 punti (27-21), i romani trovano ancora fortuna da oltre l’arco, prima realizzando con Raspino, al quale risponde il teatino Amici, e poi con D’Ercole, che riporta ad una distanza di 10 punti (33-23). Dopo aver toccato un nuovo vantaggio di 12 punti (38-29), accorciato dalla tripla di Bartoli, coach

D’Arcangeli chiama il timeout con poco più di due minuti ancora da giocare.

Al rientro dal timeout le percentuali del Chieti rimangono basse, e gli avversari né approfittano per andare alla pausa lunga sul 43-40.

Al rientro in campo i padroni di casa riescono a trovare le 15 lunghezze di vantaggio (45-30) , grazie a Raspino e Nikolic, ma il Chieti serra la difesa e inizia ad alzare le percentuali al tiro, guidati in particolare da Amici e da Meluzzi ritrovano il pareggio sul 52-52, poco prima del suono della sirena.

L’ultimo quarto parte bene per il Chieti, con Sims che realizza da oltre l’arco, rispondono però Marcius e Maglietti che ritrovano la parità (55-55). Sarà proprio Maglietti a guidare i romani alla vittoria, che prima si riportano sul 65-50, e continuano la fuga arrivando a toccare gli 8 punti di vantaggio (72-64) quando ormai mancano solamente 2 minuti da giocare. I teatini, condannati alla sconfitta, troveranno un ultimo canestro con Amici, che fissa il punteggio sul 74-66.

È proprio l’esterno teatino Amici a candidarsi come miglior realizzatore, con 21 punti realizzati (5/7 da 2 punti, 3/8 da 3 punti). Raggiunta la doppia cifra anche per il duo a stelle e strisce Jackson e Sims, per il primo sono 13 i punti realizzati, per il secondo 12.

Per la Stella Azzurra invece spicca la prova del giovanissimo playmaker Maglietti, autore di 18 punti (4/5 da 2 punti, 2/3 da 3 punti). Lo seguono in doppia cifra Raspino e Nikolic con 13 punti, e D’Ercole con 10 punti.

Torna al PalaTricalle la LUX Chieti per il prossimo impegno che ci sarà il 16 marzo, contro la Tezenis Verona, seconda classificata con 31 punti nel girone rosso.