BASKET, SERIE A2: LA LUX CHIETI IN CASA PER SUPERARE NARDO’

CHIETI – Ritorna domani sera tra le mura amiche alle ore 18, la LUX Chieti per dimenticare il rocambolesco finale contro la Umana Chiusi, quest’ultima ha trovato la vittoria, nonostante il dominio teatino per più di tre quarti, con il punteggio di 82-78.

Il Chieti ospiterà dunque, per la diciottesima giornata di serie A2, l’Andrea Pasca Nardò, in quello che è un match fondamentale in vista salvezza e playoff. Gli ospiti infatti, sconfitti nell’ultimo turno di campionato da Ravenna (64-82), con 10 punti e il dodicesimo posto in classifica sono a tutti gli effetti una diretta inseguitrice dei teatini, undicesimi a quota 12 punti.

Anche la LUX arrivando da una brutta sconfitta rimediata nei minuti finali contro la Umana Chiusi, cercherà in tutti i modi di rifarsi in casa, si prospetta dunque una gara senza esclusioni di colpi dal momento che la vittoria per gli ospiti vorrà dire agganciare i biancorossi, questi ultimi invece vincendo potrebbero staccare la diretta concorrente e mantenere vive le speranze playoff, in un campionato che fino ad ora rimane equilibrato e con molte squadre in pochi punti.

“Nardò è una squadra che ha inserito un giocatore importante come Amato in un roster che comunque era già competitivo. Il risultato della partita di domenica non deve trarre in inganno perché escono sconfitti di venti dalla partita con Ravenna ma in realtà, dopo essere andati pesantemente sotto nel terzo quarto hanno trovato una reazione importante che li ha rimessi totalmente in partita e poi forse hanno pagato proprio questo sforzo per rientrare negli ultimi tre/quattro minuti. Quando una squadra rientra da meno venti vuol dire che è una squadra viva, che ha qualità e che ha dei meccanismi ben oleati. Ora hanno poi inserito un giocatore importante, che sia in fase di creazione del gioco che di finalizzazione può essere per loro un’aggiunta davvero notevole per il raggiungimento della salvezza.” Questo il commento su Nardò da parte del coach Maffezzoli, che specifica come, nonostante la bassa posizione in classifica, i neretini hanno una rosa molto competitiva, a partire proprio dal neoacquisto Amato, il playmaker sta viaggiando con una media di 15 punti, ancora meglio il suo compagno di reparto Ferguson che si presenta con ben 17,7 punti di media a partita. Anche la coppia di centri formata da Poletti e Thomas regala prestazione sopraffini, ed unisce l’esperienza alla fisicità, i due pivot infatti viaggiano rispettivamente a 13,5 e 13 punti per partita.

Nella LUX splende sempre di più il talento sopraffino del playmaker Davide Meluzzi, che nell’ultima sconfitta ha comunque portato a casa una prestazione da 26 punti, risultando per distacco il migliore dei suoi. Prestazione positiva anche per il lungo Deshawn Sims, che nella sua partita di esordio ha fatto registrare 10 punti e 4 rimbalzi, che, come sottolinea il coach Maffezzoli si sta integrando sempre di più all’interno del gruppo: “Si sta lavorando sulla continuità, sul procedere con l’inserimento di Deshawn e di Amar: in questo periodo fatto di tante partite e pochi allenamenti avevano avuto meno possibilità di lavorare sugli automatismi e sulle nostre peculiarità offensive e difensive.”

Il Chieti è dunque chiamato ad una grande prova di forza per battere Nardò, che oltre ai singoli può contare su un gruppo coeso e ben organizzato.