BASKET, SERIE A2: LA LUX CHIETI OSPITA FERRARA

CHIETI – Nuovo incontro per la LUX Chieti, dopo la sconfitta rimediata contro la seconda classificata Verona, che ospiterà domani, 20 marzo, ancora una volta al PalaTricalle la Top Secret Ferrara, nella gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A2 (girone Rosso).

Gli ospiti, guidati da coach Leka stanno trovando continuità e vittorie importanti, dopo una prima parte di campionato sotto le aspettative. Nell’ultimo incontro hanno trionfato contro la Stella Azzurra Roma che ha permesso alla squadra di arrivare alla quinta posizione con 26 punti (insieme alla Tramec Cento).

Situazione complicata invece in casa LUX che ha bisogno di punti per approdare nelle zone sicure della classifica, i teatini sono reduci da 4 sconfitte consecutive e sono undicesimi in classifica con 16 punti, seguiti dalla Next Nardò dodicesima con 14 punti.

La compagine estense conta su giocatori di ottima caratura, a partire dai due perni statunitensi: la guardia Mayfield, che sta disputando una stagione da 17,2 punti di media ed è un discreto tiratore dalla distanza, con il 45% dei tiri da 3 punti realizzati. Seguito appunto dall’altro atleta statunitense, l’esterno Pacher, che sta viaggiando con 16,6 punti di media e 7,6 rimbalzi catturati a partita. Attorno ai due atleti a stelle e strisce girano giocatori altrettanto validi per la categoria, il ruolo di playmaker è coperto da Vencato (5,5 ppg) ed il giovane Zampini (4,7 ppg).

Nel ruolo di guardia invece,pronto ad alternarsi con Mayfield, troviamo l’esperto Panni (8,3 ppg).

A completare il ruolo di ali ci sono Fabi (9,2 ppg) e Petrovic (9,3 ppg). Infine a lottare sotto canestro con i loro centimetri troviamo Vildera (9,7 ppg) e Fantoni (7 ppg).

Per la LUX invece, è tornato a macinare punti il capitano Meluzzi, autore di 22 punti. Doppia cifra anche per i due lunghi, Sims con 16 punti e Jackson con 11. Solamente 7 punti per Amici, la guardia teatina ha però dimostrato di essere in un periodo di grande forma, arrivando a sfiorare la doppia cifra per punti medi (9,9ppg). In crescita anche i giovani Graziani e Tsetserukou, il primo ha segnato 6 punti, il secondo ha invece fatto registrare 4 punti e ben 7 rimbalzi catturati.

Per coach Calvani, dopo l’esordio difficilissimo contro una delle squadre top del campionato, si prospetta una nuova gara proibitiva. I ragazzi sotto la sua guida dovranno dare tutto per ottenre punti fondamentali in vista salvezza.