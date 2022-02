BASKET, SERIE A2: LA LUX CHIETI PRONTA A OSPITARE RAVENNA

CHETI – I teatini in campo domani, 20 febbraio alle ore 18, affronteranno in casa la Orasì Ravenna per il ventesimo turno di serie A2 (girone rosso). La squadra ospite è una delle migliori nella categoria, attualmente infatti copre la seconda posizione di classifica con 26 punti.

Gli uomini di Maffezzoli invece, che arrivano da una battuta di arresto contro la Unieuro Forlì. La partita, valida per il recupero della quattordicesima giornata di campionato, è infatti terminata con un roboante 91-61 a favore dei forlivesi, i teatini sono attualmente in decima posizione con 14 punti.

Coach Maffezzoli spende alcune parole sulla sconfitta di mercoledì: “Perdere a Forlì ci sta. Penso che loro abbiano dimostrato ampiamente il valore che sulla carta gli veniva attribuito da tutti. Sono una delle squadre più forti di questo girone, si stanno ritrovando e contro di noi hanno disputato una partita solida, dimostrando le loro qualità e la loro fisicità. In questo momento dobbiamo pensare una partita alla volta, non bisogna portarsi dietro le scorie di un passivo che alla fine è stato molto pesante ma bisogna ragionare e sistemare le cose perché ogni match ora fa storia a sé-continua poi la sua analisi soffermandosi sul prossimo impegno-Ravenna è una squadra che occupa meritatamente il secondo posto in classifica, non si può più parlare assolutamente di sorpresa perché il loro è stato un percorso che sin dall’inizio è stato segnato da tante vittorie che sono state frutto del loro collettivo. Hanno delle individualità che spiccano ma penso che il punto di forza della squadra di coach Lo Tesoriere sia assolutamente il gruppo e la chimica che sono riusciti a creare tra gli italiani che avevano concluso benissimo la passata stagione e i due americani esordienti per il nostro campionato ma che hanno subito mostrato di avere un grande impatto in questa serie A2. Se devo definire Ravenna con una parola parlo del gruppo, della coesione e della chimica che sono riusciti a creare.”

La squadra di Ravenna, allenata da Lotesoriere, sta disputando un’ottima stagione, grazie ad una rosa ricca di talento, a partite dal playmaker statunitense Tilghman, il play può contare su una forza fisica straripante ed è il miglior realizzatore dei suoi con 16,3 punti di media. Nel ruolo di guardia troviamo il capitano Cinciarini (14,4 punti di media) e il giovane Denegri (9,2 punti). A completare la formazione troviamo le due ali Sullivan (12,9 punti di media) e Oxilia (7,4 punti di media), ed infine nel ruolo di pivot Simoni con 8,5 punti di media. Gli uomini di Lotesoriere possono contare sui loro centimetri per giocare al meglio nella zona di post, e sono molto fisici in difesa, con solamente 71,4 punti di media concessi a partita sono infatti tra le migliori difese del girone rosso.

Gli uomini di Maffezzoli sono invece chiamati ad una prova di spessore per dimenticare la pesante sconfitta contro Forlì. Ad impensierire la solida difesa ravvenate ci penseranno Deshawn Sims, lo statunitense è in continua crescita, nell’ultima partita è stato il miglior realizzatore dei suoi con 19 punti e sta viaggiando ad una media di 13,5 punti realizzati a partita. Ad accompagnarlo nel ruolo di lungo troviamo il secondo americano, Cameron Jackson (11,3 punti di media) che con la sua fisicità può contrastare i centimetri di Ravenna. Nel ruolo di playmaker troviamo il solito Davide Meluzzi, il capitano dei teatini, che viaggia a 14,4 punti per partita, può rivelarsi pericoloso sia all’intero dell’area che da oltre l’arco (40% la media dei tiri da 3 punti). A completa la squadra poi ci sono Amici, autore di 14 punti contro Ravenna, Nemanja Dincin, la giovane ala che sta trovando sempre più spazio, così come il classe 2000 Matteo Graziani, che ha giocato 23 minuti nell’ultima gara e ha realizzato 6 punti.

I teatini sono dunque chiamati ad una prova di spessore per superare Ravenna, e continuare così lottare per rimanere aggrappata nella zona di metà classifica.