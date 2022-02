BASKET SERIE A2: LA LUX CHIETI SFIDA LA CAPOLISTA SCAFATI

CHIETI – La LUX Chieti, ottenuta una fantastica vittoria contro la seconda forza del campionato, la Orasì Ravenna, uscita sconfitta dal PalaTricalle per 82-76, si prepara ora alla difficile trasferta di domani, domenica 27 febbraio, che la vedrà fronteggiare la prima forza in carica del girone Rosso di Serie A2, la Givova Scafati.

Maffezzoli interviene così su quella che sulla carta si prospetta come una partita proibitiva: “Scafati è la prima della classe, non ha mai perso in casa, arriva da due partite casalinghe vinte di 50 e 30 punti di distacco, la seconda delle quali contro Forlì che veniva dalla rotonda vittoria contro di noi. Sono una squadra che ha avuto un passaggio a vuoto con due sconfitte ed una vittoria in overtime un paio di settimane fa ma che sembra aver recuperato il ritmo e l’aggressività che la contraddistinguono e che l’hanno portata a condurre sin dalla prima giornata il nostro girone.

Possono contare su 10 giocatori, tutti coinvolti, nessuno con minutaggi eccessivi e quindi c’è grande energia da parte di tutti i loro effettivi. Sono molto fisici ed hanno un talento diffuso, in tantissime voci risultano la migliore squadra del girone perché hanno un roster lunghissimo e talentuoso.

Sulla carta andiamo in Campania come vittima sacrificale, sicuramente andiamo lì per fare la nostra partita, per confrontarci con i migliori e per vedere quanto ci manca per poter essere non dico al livello loro ma sicuramente per poterci giocare questo tipo di partite. Andiamo come chi sa che deve sfruttare ogni situazione per provare a giocarsela, con l’idea di chi sa che ogni partita ci deve permettere, soprattutto in questo momento dove torniamo a lavorare con un po’ di continuità, di crescere e di migliorare perché da qui alla fine della formula ad orologio ci aspettano 11 finali e dobbiamo sempre andare in campo con quell’idea.

Scafati è sicuramente il test più probante che poteva capitarci in questo momento, come sempre io dico che se dimostreranno sul campo di essere più bravi di noi gli stringeremo la mano ma penso che domenica dovremo focalizzarci su noi stessi, sul fare dei passi in avanti per proseguire con il nostro percorso di crescita come gruppo che è alla ricerca del nuovo equilibrio per la quinta volta in questa stagione. Dobbiamo migliorare la nostra identità sia in attacco che in difesa.”

La squadra, allenata da coach Rossi, arriva da una convincente vittoria contro Forlì per 97-68. La squadra campana è senza dubbio una delle favorite del girone, ha infatti ottenuto la testa della classifica fin dalle prime battute del campionato, e può contare su un roster di ottima qualità.

A partire proprio dal playmaker, Diego Monaldi, ex di giornata, che ha trascorso due stagioni con la canotta biancorossa (dal 2014 al 2016), viaggia con 8,3 punti di media accompagnati da 3,7 assist, miglior realizzatore dei suoi con 17 punti nella vittoria contro Forlì.

Nel ruolo di guardia troviamo i due migliori realizzatori della squadra, Clarke con 13,5 punti di media, pericoloso da oltre l’arco dove conta il 44% di tiri realizzati, e Rossato, esploso proprio durante questo campionato, sta viaggiando invece con 14 punti di media.

Di primissima categoria anche gli esterni di Scafati, dove troviamo l’abile tiratore da 3 punti Lorenzo Ambrosin, con 7,1 punti di media accompagnato da Valerio Cucci, che si presenta con 9,7 punti a partita. A completare il reparto ci sono l’ex San Severo, Ikangi (5,4 punti di media), e il giovane Mobio (6,3 punti di media).

Tra i lunghi spiccano le qualità di Edward Daniel, il centro statunitense si presenta con 10,3 punti di media e ben 7,4 rimbalzi catturati a partita. Al suo fianco ci sono i centimetri del teatino Quirino De Laurentis, per lui 7,6 punti di media e 5,1 i rimbalzi.

I gialloblù possono vantare un’ottima fase difensiva, spiccano tra le prime del girone per punti subiti (70,3), ma è l’attacco il loro vero punto forte, con 82,9 punti di media a partita sono infatti, per distacco, i migliori nella statistica offensiva del girone rosso.

Anche gli uomini di coach Maffezzoli si presenteranno al PalaMagno con il molare alle stelle, arrivano infatti dalla soddisfacente vittoria contro Ravenna, conquistata propio davanti al pubblico teatino.

I teatini si affideranno sempre ai soliti nomi per compiere una nuova impresa. In cabina di regia Davide Meluzzi, trascinatore della squadra con 19 punti nell’ultima vittoria. Nel ruolo di guardia trova sempre più spazio il giovane Graziani, 30 minuti giocati la scorsa partita. Grande prova anche per l’esterno Alessandro Amici, che viaggia con 9,4 punti di media e che nell’ultimo incontro ha sfiorato la doppia cifra in punti ed assist chiudendo con 16 punti e ben 9 assist, affiancato dallo statunitense Sims, anche per lui una prova sopraffina con 14 punti, 7 rimbalzi e 5 assist. Nel ruolo di pivot, pronto a contrastare i centimetri dei campani, il solito Cameron Jackson autore di 10 punti, affiancato dal giovanissimo Tsetserukou, il serbo trova sempre più spazio e sta viaggiando con 8,2 punti di media.