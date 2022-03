BASKET SERIE A2: LA LUX CHIETI SI ARRENDE AD UNA CONCRETA CENTO

CHIETI – Niente da fare per la LUX Chieti Basket che cade anche sul parquet del PalaTricalle contro la Tramec Cento per 64-79, nell’incontro valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A2 (girone rosso).

I biancorossi sono ora decimi nel girone con 16 punti raccolti in 21 gare disputate (8 vittorie e 13 sconfitte), stessi punti del Forlì, e a solamente 2 punti dall’ottava Eurobasket Roma (18 punti). Inseguono invece i teatini la Benacquisti Latina, undicesima classificata, e la Next Nardò, dodicesima, entrambe con 14 punti.

Per i biancorossi è dunque arrivata la seconda sconfitta di fila, dopo quella rimediata sul campo della Givova Sacafti per 80-58.

Il primo periodo di gioco si apre a favore dei teatini che trovano subito 4 punti grazie al lungo Jackson, presto però rimontati dalla formazione ospite che trova un break di 7 punti (4-7). La seconda metà del quarto continua ad essere equilibrata, con i teatini che riescono a trovare il pareggio grazie alla tripla di Meluzzi (16-16), e a condurre nel finale grazie ai liberi di Tsetserukou che porta il punteggio sul 18-16.

Ad inizio secondo quarto la partita continua a giocarsi punto per punto, la storia cambia però negli ultimi cinque minuti, con Cento che inizia a trovare ritmo prima con Barnes e Zilli che realizzano da 2 punti, poi con la tripla di Tommasini trovano il primo massimo vantaggio di 8 punti (29-37), che sarà concretizzato da un’altra tripla, stavolta di Gasparin che porta gli ospiti al riposo lungo sul 29-40. Al rientro dagli spogliatoi i teatini sembrano aver ritrovato coraggio, grazie ai due canestri di fila dello statunitense Sims riescono addirittura a riportarsi ad un solo possesso di svantaggio (40-43).

Ma ancora una volta è la seconda metà del quarto ad essere decisiva, con la squadra di Cento che serra la difesa, ma inizia a ritrovare il canestro realizzando un parziale di 0-13 (40-56), spezzato momentaneamente dall’esterno teatino Amici che fa 2 su 2 ai liberi, ma con Moreno che segna allo scadere gli ospiti raggiungono il punteggio di 42-61, toccando un nuovo massimo vantaggio di 19 punti.

Il quarto periodo, che ha ormai poco da raccontare, viene gestito dagli ospiti che respingono i tentativi di rimonta della LUX, che riuscirà in 4 minuti a ridurre solamente lo svantaggio ad 11 punti (54-65) grazie a Cameron Jackson, ma la qualità della Tramec esce fuori e con il solito Tommasini che realizza da oltre l’arco e con il tiro dall’area di Zilli gli ospiti tornano a toccare le 19 lunghezze di vantaggio (54-73). I restanti 5 minuti di gioco saranno ben gestiti da Cento che chiuderà con il punteggio a favore di 64-79.

Il miglior realizzatore della partita è stato il centro della LUX Cameron Jackson, che ha realizzato 24 punti (9/12 da 2 punti, 1/1 da 3 punti). Partita da doppia cifra anche per Amici che ha chiuso con 15 punti (2/7 da 2 punti, 2/4 da 3 punti) e ha catturato 8 rimbalzi.

Per la Tramec Cento sono invece tre i giocatori a toccare la doppia cifra. Il migliore è stato Tommasini con 18 punti (3/6 da 2 punti, 4/7 da 3 punti). Lo seguono Gasparin con 15 punti e il centro Zilli con 14 punti e 12 rimbalzi.

Prossimo incontro infrasettimanale per i teatini che saranno impegnati giovedì 10 Marzo alle ore 20:30 sul campo della Stella Azzurra Roma, tredicesima classificata con 10 punti.