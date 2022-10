BASKET SERIE A2: LA MOKAMBO CHIETI PRONTA ALL’ESORDIO IN CAMPIONATO CONTRO CIVIDALE

CHIETI – La Mokambo Chieti Basket è finalmente pronta ad esordire nel campionato di serie A2 (girone Rosso), i teatini sono infatti attesi oggi presso il PalaGesteco di Cividale del Friuli, per affrontare l’insidiosa Gesteco Cividale.

Il nuovo coach dei teatini, Stefano Rajola, presenta così la prossima avversaria: “Cividale è una squadra che innanzitutto viene da un campionato vinto, che si approccia a questa A2 con grande entusiasmo e con grande convinzione nei propri mezzi, sia a livello di singoli giocatori che di squadra. Oltre all’ importante numero di conferme, hanno inserito nel roster un veterano come Pepper e due ragazzi come Nikolic e Dell’Agnello che vengono dalla B e che hanno dimostrato eccellenti qualità. Coach Pillastrini poi ha fatto la storia della nostra pallacanestro negli ultimi 30 anni ed è uno dei top allenatori in Italia.

La continuità pluriennale di allenatore e di alcuni elementi del roster li avvantaggia sicuramente. Sabato affronteremo una squadra già pronta a rispecchiare le idee del proprio coach e ad esprimere un gioco di squadra già rodato. Troveremo poi un ambiente entusiasta, all’esordio in serie A. Dovremo stare attenti a gestire la partita, servirà una prestazione importante per portare a casa i due punti, viste le qualità che hanno dimostrato anche nel precampionato.“

La compagine friulana è guidata dal coach Pillastrini, allenatore espertissimo per la categoria e vera arma in più del team del presidente Micalich.

La cabina di regia dei friuliani è affidata al classe 1999 Rota, il quale si è imposto nello scorso campionato, eletto infatti miglior giocatore Under e generale del campionato di serie B, ha mantenuto 11,47 punti in media segnati, coadiuvato dai giovani Cassese (6,68 ppg) e Micalich (2,16 ppg), confermati dopo la trionfale scalata in serie A2.

Nomi importanti anche nello spot di guardia per la Cividale, spicca il confermato Chiera, per l’argentino 14,66 punti di media lo scorso campionato, affiancato dall’altro confermato, Battistini (14,73 ppg), a completare gli slot a disposizione troviamo l’ex Latina Mouaha (9,12 ppg).

Sugli esterni i friulani giocheranno con il nuovo innesto Pepper (12,33 ppg nella scorsa stagione con la canotta di San Severo), l’ex Bergamo Dell’Angelo (11,83 ppg) e due under, il 2005 Brunetto (0,75 ppg con la canotta di Pistoia) il 2004 Barel. A completare il reparto c’è il confermato Miani (8,33 ppg nello scorso campionato di serie B).

A lottare sotto canestro, vista la scelta di giocare senza lunghi di ruolo, la squadra si affiderà al talentuosissimo Nikolic, lo scorso anno vestiva la canotta del Roseto, con cui ha disputato un campionato di serie B di altissimo livello, concludendo la stagione con 17,22 punti di media segnati.

La scelta atipica di giocare senza lungo permetterà alla squadra friulana di sfruttare al meglio le guardie, che avranno la possibilità di giocare in isolamento, ma allo stesso tempo la squadra potrà sfruttare l’appoggio di un giocatore talentuoso come Nikolic, pericoloso sia da oltre l’arco che in penetrazione.

Inoltre l’aver confermato gran parte del roster consentirà a coach Pillastrini di poter contare su meccanismi già rodati la scorsa stagione, fattore che a inizio campionato può fare grande differenza.

La Mokambo Chieti, al contrario, si presenta con un roster quasi del tutto rivoluzionato, a partire dal coach dei teatini, Rajola.

La squadra teatina ha comunque avuto l’opportunità di rodare i primi ingranaggi durante le amichevoli di precampionato e le gare di Supercoppa.

La cabina di regia della squadra sarà affidata al confermato Bartoli, 6 punti di media nello scorso campionato di A2, ad affiancarlo ci sarà il giovane classe 2002 Reale (6,25 ppg con la canotta di Faenza nello scorso campionato di serie B).

Lo spot di guardia dei teatini è invece affidato all’esperto statunitense Jackson, che ha mantenuto una media di 12,83 punti con la canotta di Scafati nello scorso campionato di serie A2.

Sugli esterni, coach Rajola farà affidamento su Mastellari (5,88 pg con Mantova), Vrankic, che ha stupito tutti in questa fase di precampionato con una media di 14,67 punti segnati in Supercoppa, Alibegovic (13,47 ppg nel campionato di serie B con la Fiorenzuola) e Serpilli (6,85 ppg la scorsa stagione a San Severo).

Ruolo di pivot affidato ad una vecchia conoscenza dei teatini, Ancellotti (6,62 ppg con la canotta di Chiusi) ed al giovane classe 2001 Boev (0,75 ppg).

La trasferta in terra friulana sarà sicuramente impegnativa per i biancorossi, dato il calore del pubblico casalingo, il valore della squadra avversaria e l’emozione del debutto, spetterà però al campo dare l’ultimo giudizio.