BASKET, SERIE A2: LUX CHIETI CONQUISTA IL SECONDO SUCCESSO DI FILA CONTRO FABRIANO

CHIETI – Trionfo esterno per la LUX Chieti Basket che, nella gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato di serie A2, supera senza troppe difficoltà la Ristoprò Fabriano con il punteggio di 66-87.

I biancorossi, grazie ai due successi di fila, si portano a contatto con la Eurobasket Roma a quota 20 punti, rimanendo all’undicesimo posto. I teatini inoltre riescono ad allungare sulla Next Nardò, sconfitta da San Severo, che rimane dunque al dodicesimo posto con 14 punti.

L’incontro si fa subito acceso tra le due squadre, con i teatini che già nei primi cinque minuti mettono la testa avanti di 6 punti (6-12), grazie ad un Cameron Jackson scatenato che segna e cattura rimbalzi. I padroni di casa riescono a riportarsi a contatto, ma al minuto 7:29, sulla schiacciata in contropiede di Amici, il coach della Ristoprò chiama il timeout. Al rientro in campo però i teatini non perdono la concentrazione, e grazie al canestro di Dincic in contropiede, ed alla tripla di Meluzzi, riescono a chiudere i primi 10 minuti di gioco sul punteggio di 13-23.

Al rientro dalla pausa una grande giocata di Dincic, che prima stoppa un avversario e poi conclude in contropiede, porta i suoi sul +12 (13-25), ma i padroni di casa si tengono a contatto e, grazie alla tripla di Santiangeli, riescono a dimezzare lo svantaggio (23-29). Al minuto 15, i teatini dimostrano la loro qualità in entrambe le metà campo, recuperando prima un pallone con Graziani, e concludendo poi in attacco con la schiacciata di Jackson. Pochi secondi dopo, con una nuova palla persa da Smith, i biancorossi riusciranno a tornare sul +12 grazie alla tripla di Graziani (23-35), costringendo ad un nuovo timeout il coach Ciarpella. Al rientro dalla pausa l’inerzia cambia, e grazie a due triple di fila realizzate da Marulli, Fabriano riduce lo svantaggio a soli 4 punti (31-35), e questa volta è coach Calvani, al minuto 16:49, a chiedere il minuto di pausa.

Al rientro in campo, i teatini, con la realizzazione di Sims ed il 2/2 ai liberi di Bortoli, riescono a tornare a distanza (31-39), e nonostante la tripla di Santiangeli, riusciranno a mantenere i due possessi pieni di vantaggio per andare alla pausa lunga (38-44).

Il terzo quarto si apre però in favore dei padroni di casa, che con la tripla di Smith, si riportano a solamente 3 punti di distanza (41-44), ma Bartoli è bravo a rispondere a sua volta con una tripla, e a realizzare il canestro del +8 (41-49). I padroni non tardano a rispondere ai canestri teatini, ma sul 2+1 di Sims, al minuto 24:12, coach Ciarpella chiama un nuovo timeout. I teatini sono bravi a piazzarsi sulla doppia cifra di vantaggio, e a tenerla fino alla fine del quarto, che termina sul punteggio di 55-65.

In apertura di ultimo quarto Fabriano accorcia lo svantaggio sui 7 punti (58-65) con la tripla di Marulli, ma i biancorossi serrano la difesa, e giocano un bellissimo basket in attacco, riuscendo in poco più di 5 minuti, a raggiungere le 20 lunghezze di vantaggio (58-78). I restanti 5 minuti dell’ultimo quarto saranno un dominio biancorosso, che riuscirà a terminare l’incontro con il punteggio di 66-87.

Per i teatini si è imposto il duo statunitense, sono 22 i punti realizzati da Simsh e Jackson, per quest’ultimo anche 13 rimbalzi presi. In doppia cifra anche Meluzzi, con 13 punti ed il giovanissimo Bartolio, con 11 punti.

Per Fabriano invece, il miglior realizzatore è Marulli con 17 punti, ed ottime percentuali al tiro (2/3 da 2 punti, 4/7 da 3 punti). Doppia cifra raggiunta anche per Tommasini e Santiangeli, entrambi con 12 punti, e per l’americano Hollis, che ha concluso con 11 punti.

Il prossimo appuntamento per la LUX è previsto per sabato 16 Aprile, contro Capo D’Orlando, tredicesima in classifica nel girone Verde.