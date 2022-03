BASKET SERIE A2: LUX CHIETI ESONERA ALLENATORE MASSIMO MAFFEZZOLI

CHIETI – La società LUX Chieti Basket ha comunicato l’esonero dell’allenatore Massimo Maffezzoli.

La decisione è arrivata dopo la sconfitta rimediata contro la tredicesima classificata Stella Azzurra Roma.

Per i teatini infatti il successo manca da 3 partite consecutive, e con solamente 4 incontri rimanenti prima della fine della stagione l’obiettivo del Chieti è quello di fare più punti possibili, per rimanere nelle zone sicure della classifica (attualmente i biancorossi sono al decimo posto con 16 punti), ed evitare la zona dei PlayOut, che va dalla dodicesima alla tredicesima posizione, ed in particolare la zona retrocessione, che invece comprende la quattordicesima e la quindicesima posizione.

La società ed in particolare il presidente Marchesani hanno tenuto a ringraziare l’allenatore Maffezzoli per l’umanità e la professionalità che ha dimostrato durante il suo incarico svolto fino ad oggi, e per lo storico risultato raggiunto nella passata stagione ovvero il sesto posto in Serie A2 e il conseguente accesso ai PlayOff.