BASKET SERIE A2: LUX CHIETI IN CERCA DI RISCATTO A LATINA

CHEITI – È in programma per domani, domenica 13 gennaio alle ore 18, l’importante sfida tra LUX Chieti Basket e la Benacquista Assicurazioni Latina, partita dal valore importantissimo per i teatini che devono cercare di cancellare le ultime due pessime uscite, prima contro la Umana Chiusi (82-78) e la più recente, in casa, contro Nardò (60-77).

Si è dunque complicata la posizione in classifica dei teatini che nonostante coprano la decima posizione con 12 punti, devono comunque cercare la vittoria per non allontanarsi troppo dalle zone più sicure del tabellone, ed inoltre per evitare che proprio la compagnia laziale, appaiata alla LUX con 12 punti, possa trovare il sorpasso.

“Latina è una squadra che, nonostante l’assenza di Fall delle ultime partite e le quattro sconfitte consecutive, è molto coesa, ha lottato fino all’ultimo minuto in tutte le gare disputate. Sono vivi, uniti e stanno lavorando forte. Sono molto fisici, specie nel reparto esterni e vedono nel talento di Henderson la loro principale arma offensiva. Domenica ci sarà anche Jackson, movimento importantissimo messo in atto dalla società pontina in questo mercato di riparazione. In realtà tutto il sistema dimostra di essere coeso ed oleato”. Il coach Maffezzoli presenta con queste parole la sua prossima avversaria.

Latina, nonostante un inizio di campionato a rilento, è riuscita nella fase centrale ad ottenere importanti vittorie che l’hanno fatta risalire in classifica. Nonostante i laziali non vincano da 4 giornate sono in realtà molto temibili, infatti nell’ultimo match disputato sono arrivati solamente ad un tiro dal vincere contro la capolista Scafati (89-90). Trascinatore della squadra è senza dubbio la guardia Terry Henderson, l’americano, autore di 31 punti nell’ultima partita, è rinomato per il suo ottimo tiro da oltre l’arco e sta viaggiando con più di 19 punti di media. Non è da sottovalutare neanche il suo compagno di reparto, Joshua Jackson, il neoacquisto della squadra di Latina ha disputato solamente due partite, ma entrambe di ottimo livello, può infatti contare 14 punti segnati di media.

I teatini, dopo aver ritrovato una buona qualità del gioco al rientro dallo stop forzato, concretizzata da importanti vittorie, sembrano aver invertito la rotta, in particolare nelle ultime due partite, in cui gli uomini di Maffezzoli sono parsi in difficoltà.

“Dopo il match contro Nardò bisogna operare con un importante rese.- commenta il coach Maffezzoli- Abbiamo molto da dimostrare dopo la prestazione di domenica, dove abbiamo mancato di rispetto in primis a noi stessi e chiaramente dobbiamo pulire la testa, con la consapevolezza che con il lavoro – questa sarà la prima settimana completa di allenamenti dopo due mesi – abbiamo l’unica ricetta disponibile per invertire la rotta… e questa settimana abbiamo lavorato tanto”.

Per i teatini sarà fondamentale ritrovare in piena forma il capitano Meluzzi, che contro Nardò è stato limitato al massimo ed ha infatti segnato solamente 1 punto. È infatti lui ad essere il trascinatore della squadra nonché il miglior realizzatore con 14,4 punti di media.