BASKET SERIE A2: LUX CHIETI SCONFITTA DA UNA CONCRETA TRAPANI

CHIETI – Esce sconfitta la LUX Chieti Basket dalla trasferta, valida per la seconda giornata della fase ad orologio, contro Trapani per 99-85.

L’avvio di gara per i teatini è ottimo, spinti da Tsetserukou e soprattutto da un infallibile Bartoli da oltre l’arco, raggiungo, in soli 5 minuti di gioco, la doppia cifra di vantaggio (9-19).

Trapani però serra la difesa, e in contropiede punisce i teatini, riducendo lo svantaggio a soli 4 punti (17-21) e costringendo coach Calvani al timeout, quando mancano 3 minuti alla fine del quarto.

Spinti da Taflaj, i padroni di casa, si riportano ad un solo possesso di svantaggio (25-27), ma grazie a Bartoli, i teatini riescono a concludere i primi 10 minuti in vantaggio (27-29).

L’avvio di secondo quarto sorride ai siciliani, che grazie alla tripla di Wiggs e al tiro di Romeo, ribaltano il risultato portandosi in vantaggio (32-29).

Ma i teatini si aggrappano alla tripla di Amici, e con l’1/2 ai liberi di Tsetserukou riescono a tornare in vantaggio (32-33). Dopo un continuo botta e risposta, i padroni di casa riescono a piazzare un parziale, e con il libero realizzato da Tomasini causato dal fallo tecnico di Amici, si portano sui 5 punti di lunghezza (49-44). Con la tripla di Massone, i siciliani provano la fuga, ma Dincin allo scadere rende meno pesante il punteggio, fissando il parziale dei primi venti minuti sul 54-48.

Ad inizio terzo quarto Childs riporta i padroni di casa sul +8 (57-49), ma con Bartoli e la tripla di Amici i teatini si riportano ad un solo possesso di svantaggio (60-58).

Al giro di boa l’attacco teatino si blocca, i padroni di casa ne approfittano per scappare nel punteggio, e dopo aver piazzato un parziale di 9-0 (69-58), coach Calvani decide di chiamare il timeout al minuto 27:33. I teatini si sbloccano con il 2/2 dalla lunetta di Graziani, ma i padroni di casa spinti da un ispiratissimo Taflaj che realizza da oltre l’arco, chiudono il terzo quarto con 17 punti di vantaggio (77-60).

Nell’ultimo quarto i siciliani provano a prendere il largo, toccando i 22 punti di vantaggio (86-64) al minuto 32:13. I teatini provano a lottare aggrappandosi ai punti di Amici, ma al minuto 35 il divario è troppo ampio (91-74). I teatini potranno solamente rosicchiare qualche punto per rendere meno amaro il risultato, che sulla sirena si va ad attestare sul 99-85.

I teatini, con assenze importanti come Meluzzi e Jackson, si sono affidati ad uno splendido Amici, capace di segnare 25 punti e servire ben 9 assist per i compagni. Ottima anche la prova del giovane Bartoli, che ha messo a referto 19 punti con 11 rimbalzi raccolti. Doppia cifra raggiunta anche dal lungo Tsetserukou e da Dincin con 14 punti, si è invece fermato ad 11 punti l’americano Sims.

Per i padroni di casa spicca la prova di Taflaj, autore di 23 punti con percentuali di tiro altissime (4/5 da 2 punti, 4/6 da 3 punti). La doppia cifra è stata raggiunta anche dal play Romano con 16 punti, dalla guardia Tomasini con 14 punti, dallo statunitense Childs con 13 punti, e dalla coppia Massone-Wiggs con 11 punti a testa.

I teatini si preparano ora per un nuovo incontro casalingo, che avrà luogo domenica 24 Aprile alle ore 18, contro la Bakery Piacenza, dodicesima classificata del girone Verde.