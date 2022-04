BASKET, SERIE A2: LUX CHIETI SI PREPARA ALLA TRASFERTA DI FABRIANO

CHIETI – La LUX Chieti Basket si prepara a scendere nuovamente in campo, dopo la splendida vittoria casalinga arrivata contro la San Severo. I ragazzi di coach Calvani si preparano alla trasferta di Fabriano, nella gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A2 (girone Rosso), l’ultima giornata prima della fase ad orologio, che si terrà domani, domenica 10 Aprile.

I marchigiani stanno disputando una stagione al di sotto delle aspettative, ricoprono infatti l’ultimo posto nella griglia con solamente 6 punti ottenuti in 25 incontri disputati.

I teatini invece con la vittoria della scorsa giornata sono riusciti a spezzare un periodo negativo che durava da 5 incontri, piazzandosi all’undicesimo posto solitario con 18 punti, allungando dalla dodicesima, la Next Nardò, ferma a 14 punti, e rimanendo invece a contatto con la decima classificata, la Eurobasket Roma (20 punti).

Nonostante la bassa posizione in classifica, la squadra allenata dal subentrato coach Ciarpella non deve essere sottovalutata in quanto i padroni di casa faranno di tutto per vincere e scongiurare la retrocessione diretta. Anche l’assistant coach Di Paolo chiede di non sottovalutare i prossimi avversari: “In questo momento sono ultimi in classifica ma la matematica non li condanna. Sicuramente proveranno a fare quello che è nelle loro possibilità per cercare di vincere, specie in casa, davanti al loro pubblico. Hanno cambiato molto in corso d’opera, hanno due americani molto importanti per la categoria e che sono dei protagonisti e dei giocatori italiani di livello per la A2 come Santiangeli, Marulli e Tommasini. Anche loro sono abbastanza corti ma, finché la matematica non li condannerà, sono certo che faranno tutto quello che è nelle loro corde per vincere. Ci aspetta una sfida molto difficile.”

Il ruolo di playmaker è affidato a Roberto Marulli, passato in Abruzzo con la canotta del Roseto, il playmaker sta disputando una stagione da 8,5 punti di media. Nella posizione di guardia troviamo il giocatore più pericoloso dei marchigiani, Arik Smith, che sta viaggiando con 15,8 punti di media. Anche nel ruolo di ali Fabriano conta su ottimi giocatori, Hollis primo tra tutti con 14,4 punti e 6,5 rimbalzi di media, Santiangeli, anche per lui doppia cifra di media superata, con 11,7 punti per partita, affiancati dai giovani Re (2,3 ppg) e Caloia (0,4 ppg). A lottare sotto canestro ci penseranno Matrone (4,1 ppg) e il nuovo arrivato Tibs (2 ppg).

Per i teatini si prospetta dunque una trasferta da non sottovalutare. I ragazzi di coach Calvani dovranno mettere in campo lo stesso entusiasmo che li ha portati alla fantastica vittoria contro San Severo. Per farlo si affideranno sicuramente allo straripante centro Jackson, che ha messo in campo tutta la sua fisicità nello scorso incontro, raccogliendo ben 15 rimbalzi e segnando 18 punti. Oltre alla qualità dei singoli, i biancorossi hanno disputato una partita di squadra, portando ben 5 giocatori alla doppia cifra. Oltre l’americano infatti, hanno toccato la doppia cifra il capitano Meluzzi, con 14 punti, rimane ancora il miglior realizzatore per media punti del roster (13,6 ppg), Deshawn Sims, con 13 punti, ed i giovanissimi Tsetserukou e Bartoli, rispettivamente con 12 e 10 punti.