BASKET SERIE A2: MARTINO MASTELLARI NUOVO GIOCATORE DELLA CHIETI BASKET 1974

CHIETI – La Chieti Basket 1974 conferma il primo tassello della stagione 2022/2023, mettendo a disposizione del neo coach Rajola la qualità di Martino Mastellari.

L’atleta, che può ricoprire sia il ruolo di guardia che di esterno, arriva da una buona stagione disputata con la Pallacanestro Mantova che l’ha visto chiudere il campionato con 5,9 punti, 1,7 assist ed 1,1 rimbalzo di media.

Il giocatore, originario di Bologna, cresce proprio nelle giovanili della Fortitudo Bologna. Dal 2014 al 2016 approda in serie A con Pistoia, dove fa il suo esordio nella massima serie, per poi passare l’anno successivo a Ferrara in serie A2. La sua avventura nella massima serie riprende nel 2017 con l’approdo a Brescia.

I due anni successivi l’atleta giocherà prima a Montegranaro per poi vestire la canotta del Napoli, in entrambi i casi nel secondo campionato nazionale (A2). La sua avventura in serie A2 è poi continuata con la parentesi ad Orzinuovi e con la stagione da poco conclusa con il Mantova.

Mastellari può anche vantare l’intera trafila giovanile compiuta con la maglia della nazionale, ha infatti disputato i Campionati Europei Under 16 di Lituania e Lettona (2012), i Campionati Mondiali Under 19 di Dubai (2015), e i Campionati Europei Under 20 di Finlandia (2016). L’atleta che da oggi vestirà i colori biancorossi porterà dunque grande esperienza nel roster di coach Rajola.