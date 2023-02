BASKET SERIE A2: MOKAMBO CHIETI A RIMINI PER CENTRARE TERZO SUCCESSO CONSECUTIVO

CHIETI – La Mokambo Chieti si prepara all’insidiosa trasferta di domani, domenica 19 febbraio, sul campo della RivieraBanca Rimini, nella gara valida per la ventiduesima giornata del campionato di serie A2.

I biancorossi, reduci da due vittorie consecutive, l’ultima arrivata contro la Fortitudo Bologna per 58-57, sono ora fermi a 12 punti, risultando ancora il fanalino di coda del girone Rosso, ma recuperando comunque terreno sul quartetto che vede San Severo, Mantova, Ravenna e Chiusi a quota 14 punti. Il Chieti, nella provvisoria classifica post-season; che sarà formato dalle ultime 4 squadre del girone Verde, e le ultime 5 del girone Rosso, è attualmente in piena zona salvezza con 8 punti, insieme alla Umana Chiusi.

Il Basket Rimini è invece in piena corsa playoff, settima nel girone con 20 punti ottenuti in 21 gare.

Il coach dei biancorossi, Rajola, parla così della loro prossima avversaria: “Rimini è una squadra che esprime una grandissima fisicità. I suoi due americani sono le due punte di diamante della squadra, realizzano tanto sia in termini di punti ma anche di gioco, di rimbalzi e di sostanza. Il loro gruppo di italiani però, nato già dalle passate stagioni, sta facendo un ottimo campionato. Il campo di Rimini non è facile, ha un grande pubblico ma noi andremo con convinzione a giocarci le nostre carte.”

Il coach poi continua soffermandosi sulla prestazione di domenica scorsa, che ha visto lo storico trionfo dei teatini in un palazzetto gremito: “Quella contro Bologna è stata una vittoria importantissima. Il ricordo più bello è sicuramente dato dal grande pubblico che si è stretto intorno alla squadra. Siamo riusciti a guadagnarci i due punti in una partita che è diventata una bellissima giornata di sport, in un palazzetto gremito che ha dato una grande soddisfazione alla squadra, ai tifosi e alla società.- Rajola conclude il suo intervento sottolinenando la crescita in fase difensiva della sua squadra-Il miglioramento che abbiamo avuto in difesa è evidente, non solo dal punto di vista numerico- statistico. Credo che dobbiamo continuare su questa linea già da domenica: Rimini è una squadra che in casa realizza 80 punti di media. Vincere in trasferta segnandone di più non è semplice, per questo dovremo essere bravi a limitare il loro attacco. Possiamo e dobbiamo ancora crescere e dobbiamo dare continuità a queste prestazioni. Questo sviluppo sicuramente coinciderà con un miglior inserimento di Roderick nei nostri schemi, con una ripresa definitiva della forma di Jackson ma mi aspetto che tutti i nostri effettivi diano sempre il massimo.“

La guida della Rinascita Rimini è affidata all’esperto coach Ferrari, riconfermato dopo la splendida stagione che l’ha visto trionfare in serie B e conquistare la promozione. Grazie alle ottime scelte del coach e della società i romagnoli sono riusciti a costruire uno dei roster più temibili del campionato, grazie alla riconferma di gran parte dei giocatori della scorsa stagione e ottimi innesti per la categoria, che hanno permesso alla squadra di lottare per le posizioni in vetta al campionato di A2.

La cabina di regia è affidata all’ex di giornata Meluzzi (7,6 ppg), affiancato dall’ottimo Tassinari (6,9), confermato dopo la splendida stagione scorsa (14,08 ppg).

Lo spot di guardia è invece affidato allo statunitense Johnson, che sta viaggiando con una media di 20,4 punti per gara (secondo miglior marcatore nel girone), capace sia di attaccare il ferro che di tirare dalla lunga distanza (45% da 3 punti); è ben coadiuvato dal riconfermato Scarponi (3,4 ppg) e dal classe 2005 Baldisserri.

Sugli esterni i padroni di casa si affidano all’ex Cesena Anumba (7 ppg), agli esperti Masciardi (7,9 pp) e Bedetti (3 ppg), entrambi riconfermati, e all’ex Torino Landi (7,5 ppg).

I lunghi infine saranno lo straripante Ogbeide (16,1 ppg e 9,2 rimbalzi), e il giovane classe 2005 Sirri.

I teatini di coach Rajola, che sembrano finalmente aver ritrovato fiducia nei propri mezzi, vorranno continuare la striscia positiva aperta con la vittoria contro Chiusi, e per farlo si affideranno al ritrovato Jackson, già decisivo anche nel trionfo casalingo sulla Effe (13 punti), e alla ottima solidità difensiva che la squadra sta dimostrando già da qualche partita (76 punti subiti in media).

Nel ruolo di play ci saranno Bartoli (9,6 ppg), Spizzichini (2,8 ppg) e Reale (3,3 ppg).

Lo spot di guardia sarà affidato al già citato Jackson (18,1 ppg), coadiuvato dal giovane Gjorgjevikj.

Gli esterni della Mokambo saranno il funambolo Roderick (13,8 ppg), autore di una tripla doppia nella gara contro la Fortitudo (10 punti, 12 rimbalzi e 11 assist), Mastellari (9 ppg) e Serpilli (8,8 ppg).

A lottare contro i centimetri dei romagnoli ci penseranno il capitano Ancellotti (10 ppg) e il più giovane Thioune (2,8 ppg).

I teatini per espugnare l’ostico Pala Flaminio dovranno fare affidamento alla loro caratteristica migliore, la difesa, per fermare uno degli attacchi più prolifici del girone Rosso (77,4 punti di media), e conquistare 2 punti fondamentali per la corsa salvezza.