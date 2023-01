BASKET SERIE A2: MOKAMBO CHIETI, ARRIVA TERRENCE RODERICK

CHIETI – La Mokambo Chieti ha ufficializzato l’acquisto dell’americano Terrence Roderick, giocatore di assoluto livello che andrà a rafforzare il roster di coach Rajola.

Lo statunitense, classe 1988, sarà un rinforzo indispensabile per i biancorossi, che stanno trovando non poche difficoltà nel girone Rosso di serie A2, dove militano attualmente in ultima posizione con soli 6 punti ottenuti in 16 gare disputate.

Roderick arriva dopo l’ottima stagione disputata con la canotta degli argentini del Quirsma di Santiago del Estro, squadra che milita nell’Basketball Champion League Americans, con cui ha mantenuto una media di 14 punti, 7,7 rimbalzi e 3 assist.

Il giocatore a stelle e strisce può ricoprire diversi ruoli sul parquet, grazie ai suoi 198 cm per 82 kg, diventando dunque un vero e proprio jolly per coach Rajola, inoltre vanta molta esperienza nel campionato di serie A2, dove ha vestito la canotta di Cremona, Forlì, Agropoli, Ferrara, Bergamo e Napoli, per poi tornare nuovamente a vestire i colori di Forlì nella sua ultima esperienza in A2 durante la stagione 20/21, dove ha fatto registrare numeri importanti (18,71 punti, 7,38 rimbalzi e 4,58 assist di media).

Terrence è dunque un atleta con tanti punti nelle mani, e grazie alla sua esplosività e capacità di attaccare il ferro potrà dare un grande contributo alla fase offensiva dei teatini.