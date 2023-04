BASKET SERIE A2: MOKAMBO CHIETI, CORSA SALVEZZA. AL VIA GIRONE RITORNO SUL CAMPO DELLA NPC RIETI

CHIETI – Continua la corsa salvezza della Mokambo Chieti, che scenderà in campo oggi per affrontare la Npc Rieti nella quinta giornata del girone Salvezza.

I ragazzi di coach Rajola sono a metà del loro cammino, in quattro gare i teatini sono riusciti a collezionare tre vittorie, l’ultima arrivata sul campo della Monferrato Basket (67-72), ed una sola sconfitta, tra le mura amiche contro la Stella Azzurra Roma (79-83), che sono valse alla Mokambo il primo posto del girone Salvezza con 12 punti.

Dopo un avvio quasi perfetto, coach Rajola spende buone parole sull’ultimo successo dei suoi ragazzi: “La vittoria di Casale è stata importantissima. È stato un grande successo da parte di tutto il gruppo, una grande prova di squadra, soprattutto in difesa contro uno dei migliori attacchi del girone. Siamo riusciti a tenerli a 67 punti in casa loro, è senza dubbio stata una prestazione di livello. Questo girone, come testimoniano le 6 squadre a 10 punti, è equilibratissimo, dove ogni gara sembra fare la differenza. Dobbiamo rimanere concentrati, partita dopo partita, senza tenere d’occhio la classifica, cercando di vincere il più possibile.”

Il coach poi continua analizzando la qualità dei loro imminenti avversari: “Sarà una sfida molto importante. Loro erano partiti male ma hanno avuto la forza di ribaltare tutto vincendo in un campo non facile come Ravenna e con Mantova dopo un supplementare. Questo la dice lunga sul valore di una squadra che fa dell’aggressività e dell’intensità difensiva le proprie armi principali. Col rientro di Geist poi, anche in attacco hanno più soluzioni. Sarà una prova davvero difficile e dovremo disputare una grande prestazione per portare a casa i due punti”.

I prossimi avversari dei biancorossi saranno infatti i già noti ragazzi del neo coach Ruggieri, usciti sconfitti dal PalaTricalle nella gara di esordio di post-campionato con un sonoro 79-67, quando sulla panchina dei laziali sedeva ancora coach Ceccarelli.

Dopo l’avvicendamento in panchina la Kienergia ha risposto al meglio, riuscendo a trovare due vittorie consecutive (contro Ravenna 68-75 e Mantova 79-76).

La cabina di regia di Rieti sarà affidata all’esperienza di Tassone (3,7 ppg) e Bonacini (10 ppg), protagonista della scorsa vittoria con i suoi 16 punti messi a referto; a completare il reparto ci saranno le forze fresche dei giovani Maglietti (4,75 ppg) e Naoni.

Lo spot di guardia è ben coperto dal funambolo Geist (10,67 ppg), che ha concluso la stagione regolare con ben 16,3 punti ad allacciata di scarpe, l’atleta a stelle e strisce sarà affiancato dal capitano rietino Del Testa (9,5 ppg).

Sugli esterni coach Ruggieri farà affidamento al miglior realizzatore del momento, Tucker (16,5 punti e 13,25 rimbalzi di media), assoluto protagonista del successo contro Mantova con 24 punti conditi da 16 rimbalzi catturati, ad affiancare lo statunitense ci saranno l’abruzzese Timperi (8,75 ppg) e i giovani Nonkovic e Roversi.

A battagliare sotto canestro ci penseranno il veterano Paci (6,75 ppg) e la certezza Rotondo (3 ppg) ben coadiuvati dalla freschezza del giovanissimo Jhon.

Il Chieti di coach Rajola dovrà farsi trovare pronto a lottare anche fuori dalle mura del PalaTricalle, riproponendo tutto quello che di buono i ragazzi hanno dimostrato fino ad ora, mettendo in campo una difesa arcigna, sono solamente 72,8 punti di media quelli subiti dai teatini, e un attacco ormai rodato, che sta trovando continuità con una media di 76,5 punti messi a segno.

La cabina di regia sarà affidata all’estero dei giovani Reale (1,75 ppg) e Bartoli (3 ppg).

Nello spot di guardia ci saranno invece il finalizzatore Jackson, in crescita gara dopo gara, che sta mantenendo una media di 16,75 punti ad allacciata di scarpe, sarà ben coadiuvato dall’esperienza di Spizzichini, anche lui si sta rendendo protagonista in questa fase ad orologio con una media di 7,25 punti rispetto ai 3,17 punti di media messi a segno in 12 gare nella stagione regolare.

Gli esterni biancorossi saranno i consistenti Serpilli (11,25 ppg) e Mastellari (8,25 ppg), affiancati da tutta la classe e l’atletismo di Roderick (11,5 ppg e 9,75 rimbalzi per gara).

I lunghi su cui coach Rajola farà affidamento sono il capitano dei teatini Ancellotti, trascinatore con i suoi 14,75 punti di media, e il giovanissimo Thioune (3,5 ppg) pronto a portare forze fresche dalla panchina.

Per la Mokambo sarà fondamentale bissare il successo esterno, arrivato dopo la straordinaria prestazione in quel di Casale Monferrato, per farlo gli atleti del coach teatino dovranno fare attenzione alla fisicità di giocatori come Trucker senza sottovalutare l’atletismo delle ali, Timperi primo fra tutti, e la pericolosità del tiro da oltre l’arco che contraddistingue la squadra di coach Ruggieri.