BASKET SERIE A2: MOKAMBO CHIETI, ECCO I PLAYOUT CONTRO MONFERRATO. PRIME DUE GARE AL “PALATRICALLE”

CHIETI – Dopo l’avvincente gara tra Ravenna e Stella Azzurra, che ha visto i romani uscire vincitori per 69-71, la Mokambo Chieti è venuta a conoscenza della sua avversaria per la decisiva serie di playout: sarà la Monferrato Basket.

La serie si svolgerà alla meglio di 5 gare: le prime due si giocheranno tra le mura amiche del PalaTricalle questa domenica 28 maggio alle ore 18 e martedì 30 maggio alle ore 20:30, in seguito la serie continuerà al PalaFerraris di Casale Monferrato in data sabato 3 giugno e lunedì 5 giugno.

Nonostante le recenti gare del girone salvezza abbiano visto il Chieti trionfare entrambe le volte, prima in trasferta per 67-72 poi nel più recente incontro casalingo di domenica scorsa in rimonta per 84-77, i biancorossi non dovranno comunque abbassare la guardia contro i piemontesi che contano su un roster ricco di atleti di altissimo livello, primo fra tutti l’americano Justice che con i suoi 23,1 punti di media si è attestato come il miglior marcatore del girone salvezza.

La squadra di coach Comazzi eccelle nella fase offensiva, è infatti seconda per media punti realizzati con 80,9 punti di media, i piemontesi però pagano la loro efficienza in attacco con lacune difensive subendo 80,4 punti di media, a differenza dei teatini che invece non eccellono in fase realizzativa (73,9 ppg), ma sono sicuramente più solidi nella fase difensiva con soli 73,9 punti subiti di media.

La cabina di regia dei piemontesi è affidata al giovane talento Ellis (9,71 ppg), al più esperto Valentini (3,75 ppg) e al giovanissimo Mele.

Il ruolo di guardia è coperto dal già citato Justice, autore di una grande prova nella scorsa gara contro i teatini in cui ha messo a segno 27 punti.

Anche il reparto di esterni della Monferrato pullula di talenti, ci saranno infatti l’ex San Pietroburgo Carver (8,38 ppg), il classe 2000 Sarto (10,38 ppg), i più esperti Formenti (3,75 ppg) e Leggio (7,25 ppg) e i più giovani Ghirlanda (1 ppg) e Poom (3 ppg).

A lottare sotto le plance ci penserà il capitano della Novipiù Martinoni (14,38 ppg).

I ragazzi di coach Rajola dovranno farsi trovare pronti per affrontare una serie di playout tutt’altro che scontata, ripartendo dalla bella vittoria casalinga che ha ridato molare al pubblico e alla squadra dopo le ultime uscite deludenti contro Cremona e Stella Azzurra che non hanno invece permesso alla squadra di ipotecare la salvezza.

La cabina di regia dei teatini sarà affidata alla freschezza di Bartoli (4,17ppg) e Reale (2,25 ppg).

Il ruolo di guardia è ben coperto dallo statunitense Jackson (17,13 ppg) che ha sfruttato al meglio il suo tiro dalla distanza realizzando 28 punti con il 50% da oltre l’arco (6 su 12 da 3 punti), ad affiancarlo ci sarà tutta l’esperienza di Spizzichini (5,38 ppg).

Sugli esterni coach Rajola si affida all’atletismo di Roderick (13,88 ppg), che sta tornando ai suoi massimi livelli dopo una prestazione da 27 punti, 13 rimbalzi e 5 assist, a coadiuvarlo ci saranno le certezze Serpilli (9,88 ppg) e Mastellari (8,88 ppg).

Infine il compito di lottare sotto canestro è affidato al capitano Ancellotti (10,5 ppg) e al giovane Thioune ( 2,88 ppg).

Per la Mokambo sarà fondamentale avviare la serie con il piede giusto, per farlo i ragazzi di coach Rajola dovranno dare il massimo in fase difensiva limitando il tiro da oltre l’arco degli avversari e facendo attenzione all’esplosività di giocatiri come Ellis e Justice.

