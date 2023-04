BASKET SERIE A2: MOKAMBO CHIETI, FASE SALVEZZA, DOMENICA ESORDIO AL PALATRICALLE CONTRO NPC RIETI

CHIETI – Al via domani, domenica 2 Aprile, la fase più delicata della stagione per la Mokambo Chieti, che esordirà nel girone salvezza contro la Npc Rieti davanti al pubblico del PalaTricalle.

I ragazzi di coach Rajola, dopo aver fallito i due match point per raggiungere la salvezza anticipata contro Pistoia (59-76) e Nardò (83-73), ed aver perso l’ultima ma ininfluente gara di campionato contro la corazzata Cento (72-83), si ritrovano ora a dover lottare per mantenere la categoria nelle 8 gare della fase ad orologio.

Nel girone denominato Salvezza, oltre ai biancorossi e ai loro imminenti avversari ci saranno a contendersi i quattro posti disponibili per la salvezza anche Cremona, Ravenna, Mantova, Monferrato, Stella Azzurra Roma e San Severo. Per i teatini sarà dunque fondamentale partire subito con il piede giusto, vista l’importanza di ogni singola gara del post campionato.

I loro prossimi avversari, allenati da coach Ceccarelli, alla guida della Npc dalla scorsa stagione disputata in serie B, si sono piazzati al dodicesimo nonché penultimo posto nel girone Verde con 12 punti ottenuti (6 vittorie e 18 sconfitte).

I reatini sono una squadra difensivamente solida (77 punti subiti di media), ma che si rende meno pericolosa in zona offensiva, è infatti ultima nel suo girone per punti segnati di media con soli 68,5 punti.

Rieti ha rinnovato quasi completamente il roster dopo la risalita in A2, in cabina di regia ci saranno infatti l’ex Ferrara Tassone (7 ppg) e l’ex Piacenza Bonacini (4,9 ppg), ben coadiuvati dal giovane Maglietti (4,7 ppg) e dagli under Feliciangeli (2 ppg) e Naoni.

Nel ruolo di guardia agirà il giocatore di maggior talento dei reatini, lo statunitense Geist (16,3 ppg), lo scorso anno impegnato nel campionato di A1 tedesca con la canotta dell’ Heidelberg, affiancato dall’esperto capitano Del Testa (6,7 ppg), riconfermato dopo lo scorso anno.

Le ali di coach Ceccarelli saranno il riconfermato Timperi (9,4 ppg), nato ad Atri e cresciuto nel settore giovanile dell’Amatori Pescara; il secondo atleta a stelle e strisce Tucker (15, 1 ppg), il classe 2002 Nonkovic (2,5 ppg) e il giovanissimo Roversi (2 ppg).

Nel ruolo di lunghi ci saranno gli esperti Rotondo (3,3 ppg) e Paci (8,7 ppg), arrivato dopo una prima parte di stagione disputata con la Fortitudo Bologna (2,64 ppg), coadiuvati dal giovane 2003 Jhon (1,3 ppg).

“Quello con Rieti sarà il primo di otto spareggi salvezza.” La definisce così coach Rajola la prossima gara, poi continua: “Penso sarà una gara tirata, come le sfide in cui ti giochi tanto. Mi aspetto una partita tesa ma noi dovremo essere bravi a gestire questo aspetto. Vogliamo arrivare alla partita con la massima concentrazione per battere Rieti. Loro sono una squadra che ha dimostrato di possedere una grande intensità difensiva e che anche offensivamente ha dei punti fermi ben definiti.”

Per i padroni di casa la partita contro Rieti sarà dunque da considerarsi come una vera e propria finale, e coach Rajola chiede il massimo dell’impegno a tutti i componenti del roster.

In cabina di regia per la Mokambo ci sarà la qualità e la determinazione dei due giovanissimi Bartoli (8,3 ppg) e Reale (3 ppg).

Nel ruolo di guardia Rajola ritrova Jackson, in panchina nell’ultima gara contro Cento, nonostante abbia saltato alcune gare a causa infortunio rimane un tassello fondamentale dell’attacco teatino con i suoi 16,7 punti ad allacciata di scarpe e il suo formidabile tiro da oltre l’arco (44% da 3 punti), ben coadiuvato dall’esperienza di Spizzichini (3,2 ppg).

Gli esterni dei biancorossi saranno Mastellari (9 ppg) e i due ottimi terminali offensivi Serpilli (10,1 ppg) e Roderick (13 ppg), quest’ultimo top scorer dei teatini nella scorsa gara con 21 punti.

A lottare sotto i tabelloni ci sarà il capitano Ancellotti, sempre costante in zona offensiva con i suoi 10,4 punti di media e difensore solido nel pitturato, affiancato dal fresco Thioune (3 ppg).

Oltre alla determinazione e alla voglia di vincere da parte dei giocatori, per la Mokambo Chieti sarà fondamentale l’apporto dato dal pubblico di casa, che nel corso della stagione ha spinto i suoi beniamini a compiere importanti imprese tra le mura amiche, come le storiche vittorie arrivate contro squadre del calibro di Bologna e Udine.