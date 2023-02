BASKET SERIE A2: MOKAMBO CHIETI IN TRASFERTA A CHIUSI PER RIALZARE LA TESTA

CHIETI – La Mokambo Chieti si prepara per una nuova gara in trasferta, questa volta scenderà domani, domenica 5 febbraio, sul campo del Pala Pania per affrontare la Umana Chiusi, nella partita valida per il ventesimo turno di serie A2.

La classifica del girone Rosso, dopo la scorsa giornata che ha visto entrambe le compagini sconfitte, Chieti sul campo di San Severo per 67-61 e Chiusi su quello di Rimini per 85-58, si presenta con i biancorossi ancora in ultima posizione, fermi ad 8 punti e a 4 lunghezze da San Severo e Ravenna (12 punti), rispettivamente tredicesima e dodicesima in classifica, la Umana invece si è issata in decima posizione, con 14 punti insieme alla Staff Mantova.

Nella classifica post-season, attualmente la Mokambo risulterebbe salva con 6 punti, insieme ai toscani che vantano 8 punti. Per i teatini dunque si prospetta un ennesimo scontro diretto, dove i 2 punti in palio saranno fondamentali in vista della classifica finale.

Coach Rajola analizza così l’imminente incontro: “Quella di Chiusi sarà una partita fondamentale. Dovremo fare di tutto per portare a casa i due punti: ci stiamo preparando per fare del nostro meglio. Loro nonostante la sconfitta di domenica sono una squadra in salute, che ha in Medford il proprio faro. Sono molto aggressivi, specie in difesa e dovremo essere molto bravi a gestire queste situazioni. Utomi e Bolpin, poi, sono giocatori di ottimo livello per questo campionato. Più che pensare a eventuali punti di forza e debolezze dei nostri avversari, dobbiamo concentrarci su noi stessi e fare una partita di grande spessore, sia in difesa che in attacco. Dobbiamo gestire al meglio le situazioni che andremo a trovare, sfruttando anche i loro cambi difensivi.”

Chiusi è dunque una squadra da non sottovalutare, che sotto la guida del confermato coach Bassi, sta segnando 71,8 punti di media per gara, e può vantare anche una discreta difesa con 75,2 punti subiti.

La cabina di regia della San Giobbe è affidata ad uno dei migliori playmaker del girone Rosso, Medford, che vanta 18,7 punti per allacciata di scarpe ed è ben coadiuvato dal riconfermato Raffaelli (4,9 ppg).

Lo spot di guardia è affidato alle abili mani di Bolpin (11,9 ppg), visto lo scorso anno con la canotta di Forlì, affiancato dai classe 2001 Candotto (1,9 ppg) e Profilio (1,5 ppg).

Le ali dei toscani saranno lo statunitense Utomi (12,7 ppg), arrivato da Pistoia, l’ex Orzinuovi Martini (8,2 ppg), Raucci (7,6 ppg), visto con la canotta di Scafati, il classe ‘96 Donzelli (5,3 ppg), e il giovanissimo Lazzari.

A lottare sotto canestro ci saranno l’ex Chieti Bozzetto (6,7 ppg) e il giovanissimo riconfermato Raucci (4,8 ppg).

I teatini di coach Rajola, si troveranno ad affrontare quindi una squadra fornita di ottimi singoli in ogni reparto, e per fermali dovranno continuare a valorizzare la fase difensiva, come si è visto nella trasferta di San Severo, dove hanno concesso solamente 67 punti ai padroni di casa.

I biancorossi possono contare su una cabina di regia ben fornita, con Bartoli (10 ppg), Spizzichini (3,5 ppg), e un Reale che sta trovando sempre più spazio (3,5 ppg).

Il ruolo di guardia sarà affidato a Jackson (18,5 ppg) e Gjorgjevikj.

Le ali della Mokambo saranno il funambolo Roderick (19 ppg), e Vrankic (14,9 ppg), ben coadiuvati da Mastellari (8,9 ppg), Serpilli (8,4 ppg) e Alibegovic (4,1 ppg).

Nel ruolo di pivot ci saranno invece l’ex di giornata Ancellotti (9,7 ppg) e il classe 2001 Thioune (4,3 ppg).