BASKET SERIE A2: MOKAMBO CHIETI, PRIMO SUCCESSO ESTERNO SUL CAMPO DELLA UMANA CHIUSI

CHIETI – La Mokambo Chieti sbanca il Pala Pania, battendo Chiusi con il punteggio di 59-73, nella gara valida per la ventesima giornata di serie A2.

I ragazzi di coach Rajola vendicano la sconfitta casalinga contro il team toscano ricevuta nella nona giornata (76-86), aggiudicandosi anche un importante vantaggio grazie allo scarto nel punteggio finale, dato che potrà rivelarsi fondamentale a fine stagione.

Grazie alla vittoria ottenuta, i biancorossi si portano a 10 punti nel girone Rosso ancora fermi in ultima posizione, ma recuperano terreno portandosi a soli 2 punti da San Severo (tredicesima) e Ravenna (dodicesima), entrambe con 12 punti. Ma i ragazzi di coach Rajola possono comunque sorridere, perché grazie alla vittoria ottenuta agganciano e superano per differenza canestri proprio la Umana Chiusi, portandosi con 8 punti, in testa alla classifica post-season, in piena zona salvezza.

Un soddisfatto coach Rajola commenta così il successo ottenuto:“Sono contento per la prima vittoria esterna, soprattutto per i ragazzi, perché, come ho detto anche a loro, non meritiamo questa posizione in classifica per quello che abbiamo espresso anche nelle altre gare, che spesso ci sono sfuggite nel finale. Questa è stata una vittoria importantissima anche in vista di una possibile seconda fase, ed erano 2 punti fondamentali sia in via sta della classifica che per il morale.”

Il coach poi continua soffermandosi sull’ottima fase difensiva della squadra: “Sono quattro partite in cui subiamo meno di 70 punti, e per vincere fuori casa è un primo passo importante. Oggi è rientrato anche Jackson, e alcuni ragazzi hanno fatto un ottima prestazione, ma devo lodare il collettivo, perché chi in difesa e chi in attacco ha dato una mano importante per conquistare i 2 punti.”

La vittoria dei teatini passa dalle mani di un ritrovato Jackson (18 punti) e da una sontuosa gara di Ancellotti, ex di giornata, che oltre a segnare 13 punti ha dato un fondamentale apporto in difesa raccogliendo 10 rimbalzi totali (7 difensivi, 3 offensivi).

L’incontro, come da pronostico, si avvia in modo equilibrato, dopo appena 5 minuti dalla palla a due, i teatini erano in testa 2-6, ma sono stati prontamente agguantati dalla tripla di Bozzetto che ha riportato i padroni di casa a un minimo svantaggio (5-6).

La gara continua a essere combattuta in entrambe le metà campo, dopo il +5 del Chieti (5-10), propiziato da un ottimo Jackson, la San Giobbe risponde con il suo uomo più pericoloso, Utomi, che riporta i padroni di casa in vantaggio (12-10).

Sul finire del quarto Mastellari e Reale provano a far scappare i biancorossi (12-15), ma la tripla di Medford manda le due squadre alla prima mini pausa sul punteggio di 15 pari.

La Mokambo rientra bene in campo, e con la tripla di Mastellari e il canestro con il libero aggiuntivo finalizzato da Jackson i teatini fuggono a +6 (15-21).

I toscani provano a tamponare il travolgente attacco avversario con il 2/2 dalla lunetta di Raffaelli (18-21), ma gli ospiti guidati da degli inarrestabili Jackson e Mastellari toccano un nuovo massimo vantaggio (18-27).

La tripla di Utomi e il canestro di Raffaelli aprono la rimonta dei padroni di casa (23-27), e costringono un preoccupato coach Rajola a chiamare timeout al giro di boa del quarto.

Al rientro in campo uno straordinario Utomi prova a rimettere in carreggiata Chiusi, dominando in entrambe le metà campo. Gli ospiti sono però bravi a tenere il vantaggio con il 2/2 dalla lunetta di Mastellari e il canestro da dentro di Roderick (28-31), il canestro di Raffaelli, arrivato a meno di 20 secondi dalla pausa lunga, costringe coach Rajola a chiamare un nuovo minuto di pausa (30-31).

Al rientro in campo è decisiva la tripla segnata allo scadere da Serpilli, che spedisce le due squadre alla pausa lunga sul punteggio di 30-34.

L’avvio di terzo periodo vede i biancorossi con il piede schiacciato sull’acceleratore, che grazie a Jackson e Ancellotti mettono a segno un parziale di 0-8 in poco più di 2 minuti dalla ripresa, toccando un nuovo massimo vantaggio (30-42) e costringendo questa volta coach Bassi al minuto di pausa.

Il timeout spezza per un momento il dominio del Chieti, ma al giro di boa, grazie alla tripla di Bartoli, il vantaggio rimane di 12 punti per gli ospiti (35-47).

I biancorossi provano ad allungare il vantaggio con i 5 punti di fila che portano la firma di Serpilli (35-54), ma i ragazzi di coach Bassi non si danno per vinti, e grazie a un contro-parziale di 8-0 firmato da Raffaelli e Utomi, riescono a ridurre il gap e terminare il terzo quarto sul punteggio di 43-54.

Ad avvio di ultimo periodo le percentuali delle due squadre calano, e il punteggio si sbloccherà dopo più di due minuti grazie al canestro di Roderick (43-56).

I chiusini però non si arrendono, e grazie ai punti di Raffaelli e Bozzetto al giro di boa riducono lo svantaggio a soli 7 punti (52-59). I teatini dal canto loro continuano a essere serrati in difesa, ma allo stesso tempo prolifici in zona offensiva, con le giocate decisive di Ancellotti, Jackson e Roderick si riportano sul +13 (54-67) quando mancano meno di 2 minuti alla fine della gara.

Al canestro di Bartoli risponde Medford da oltre l’arco, ma l’1/2 dalla lunetta di Reale metterà la parola fine alla gara, siglando un’importante vittoria per la Mokambo con il punteggio finale di 59-73.

Per il Chieti è arrivata un’ottima prova di squadra, che ha visto ben 5 giocatori in doppia cifra: Jackson, miglior realizzatore con 18 punti, Ancellotti (13 punti), Serpilli (12 punti), Mastellari e Bartoli (10 punti). A segno poi Roderick (7 punti) e Reale (3 punti).

Per la San Giobbe non è invece bastata la gara di Utomi, autore di 18 punti, seguito in doppia cifra da Raffaelli (14 punti) e Bozzetto (11 punti). A segno poi Medford (8 punti), Bolpin (4 punti), Raucci e Donzelli (2 punti).

La Mokambo tornerà sul campo del PalaTricalle domenica 12 febbraio, per disputare la ventunesima gara del girone Rosso contro la Fortitudo Bologna, sesta in classifica con 22 punti.