BASKET SERIE A2: MOKAMBO CHIETI SCONFITTA AL PALATRICALLE DALLA CORAZZATA CENTO

CHIETI – È giunta al termine la ventiseiesima, ed ultima, giornata del campionato regolare di serie A2, che ha visto il Chieti di coach Rajola soccombere contro la Tramec Cento davanti al proprio pubblico con il risultato di 72-83. Gli ospiti, che si sono dimostrati una delle squadre più complete del campionato, hanno trovato nelle giocate di Marks, autore di 32 punti, le chiavi per la vittoria.

La classifica finale del girone Rosso vede dunque i teatini in penultima posizione con 14 punti, insieme alla Orasì Ravenna fanalino di coda della griglia. Nelle zone alte invece la Unieuro Forlì ha mantenuto la prima posizione con 40 punti, seguita proprio dalla Tramec Cento e dalla Giorgio Tesi Group Pistoia, entrambe con 36 punti.

I primi minuti di gara da parte della Mokambo sono ottimi, con Serpilli e Roderick si portano sul 6-2 dopo appena 2 minuti di gioco.

La Benedetto XIV con Archie e Toscano riduce il gap, e al canestro di Thioune risponde Berti che fissa il punteggio sull’8-7.

Toscano firma il primo sorpasso per gli ospiti (8-9) che poi con uno scatenato Marks, autore di due triple consecutive allungano portandosi a +7 (10-17) e costringono coach Rajola a chiamare il primo timeout della gara con 03:59 minuti sul cronometro.

La Tramec con ottime giocate si porta sul 12-21, mentre l’attacco teatino trova in Roderick l’unico appiglio per segnare, e al decimo il risultato è di 17-21.

Chieti riparte subito forte nel secondo quarto, realizzando un parziale di 7-0 firmato da Roderick, che segna da oltre l’arco ed è poi freddo dalla lunetta, e da Ancellotti (22-21), un insoddisfatto coach Mecacci chiama timeout (09:04 da giocare).

Tomassini spezza il digiuno dei suoi dopo 3 minuti dalla ripresa delle ostilità (24-23), con la tripla di Marks gli emiliani torna con la testa avanti (24-26).

La seconda metà del quarto si fa movimentata, Ancellotti segna il tap-in del pareggio 26-26, Cento continua a trovate punti con il suo miglior giocatore, Marks (27-30), il pareggio della Mokambo arriva con Spizzichini dalla lunetta (30-30) a 2 minuti dalla pausa lunga, e coach Mecacci è costretto a chiamare un nuovo minuto di pausa.

Per la Benedetto XIV si comincia a scaldare anche Archie, autore di un parziale di 8 punti, che porta i suoi in vantaggio alla pausa lunga sul punteggio di 34-38.

La prima parte del terzo periodo vede un Marks scatenato, capace di colpire sia da lontano che in penetrazione, e dopo 4 minuti di gioco il vantaggio si allunga per gli ospiti (38-47).

Thioune è bravo a trovate il canestro da sotto, ma la tripla di Moreno porta i centesi sulla doppia cifra di vantaggio (40-50).

I teatini allora si aggrappano a Serpilli e Bartoli e cominciano a rosicchiare punti (45-52) quando mancano 3 minuti da giocare.

Roderick tiene vivo l’attacco dei padroni di casa (48-54), alla tripla di Tomassini risponde Reale (51-57), ma la Tramec si affida ad un immarcabile Marks per tornare sul +8 (51-59).

La Mokambo con il 2/2 di Roderick e il canestro in contropiede di Bartoli tocca il -2 (57-59) quando manca meno di un minuto alla fine.

Alla fantastica giocata di Tomassini risponde Roderick, segnando sulla sirena la tripla che mantiene in vita la speranza per i suoi, e li riporta ad un solo possesso di distanza (60-62).

I teatini riescono a trovare il pareggio ad inizio ultimo quarto con Ancellotti (62-62), ma gli ospiti, che si sbloccano solamente dopo 2 minuti dalla ripresa, grazie all’ 1/2 di Mussini dalla lunetta (62-63), trovano con il cecchino Marks, infallibile da 3 punti, nuovamente un buon gap (62-66), e coach Rajola, insoddisfatto dell’approccio dei suoi ragazzi, chiama timeout a 06:44 minuti dalla fine.

Serpilli riduce lo svantaggio segnando da 3 punti (65-67), ma nell’altra metà campo non sbagliano Marks e Mussini che tornano a toccare la doppia cifra di vantaggio (65-75), quando mancano poco meno di 5 minuti alla fine delle ostilità.

I padroni di casa non vogliono comunque mollare e con la tripla di Spizzichini riducono lo svantaggio (68-75), ma i ragazzi di Cento, dimostrando tutta la loro esperienza, non si lasciano sorprendere e con i canestri di Toscano ed il 2/2 di Marks respingono il tentativo di rimonta della Mokambo e si riportano a +11 (68-79).

I padroni di casa, ormai demotivati, concedono qualcosa di troppo agli avversarsi, la tripla di Serpilli arrivata allo scadere renderà meno amaro il parziale finale, che andrà ad attestarsi sul 72-83.

Per la Mokambo Chieti è arrivata un’ottima prova offensiva di Roderick, miglior marcatore con 21 punti, seguito in doppia cifra da Serpilli (16 punti) e Ancellotti (10 punti). A segno anche Bartoli e Thioune (7 punti), Spizzichini (6 punti), Reale (3 punti) e Mastellari (2 punti).

Mentre tra le fila della Tramec Cento il miglior marcatore è stato il già citato Marks con i suoi 32 punti, doppia cifra raggiunta anche da Mussini (13 punti) e Toscano (10 punti), si è invece fermato a 9 punti Archie, seguito da Tomassini e Berti (8 punti) e da Moreno (3 punti).

Per i ragazzi di coach Rajola però la stagione non è ancora finita, i biancorossi saranno infatti impegnati in altre 8 gare (4 andata e 4 ritorno) valide per la fase ad orologio, che nel girone Salvezza vedranno il Chieti scontrarsi con Stella Azzurra Roma, Rieti, Monferrato e Cremona.

La prima gara si giocherà domenica 2 aprile contro Rieti tra le mura amiche del PalaTricalle.