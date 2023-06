BASKET SERIE A2: MOKAMBO CHIETI SCONFITTA AL PLAY OUT, RETROCESSIONE IN B

CHIETI – Una Mokambo Chieti mai in partita cade al PalaFerraris per 86-70 contro una solida Novipiù Monferrato.

Per i ragazzi di coach Rajola sono decisive le due sconfitte esterne, che fissano la serie playout sul 3-1 e condannano i teatini alla retrocessione in serie B.

Ai biancorossi non è bastato un eroico Mastellari (26 punti con 8/13 da 3 punti) ad evitare la sconfitta, dettata anche da un eccessivo nervosismo che ha portato all’espulsione di Roderick, pedina chiave per le trame offensive della Mokambo.

Il Chieti ci prova solamente a inizio gara, con uno 0-4 firmato Bartoli, i padroni di casa accorciano subito con Justice e Carver, ma Jackson e ancora Bartoli, questa volta dalla lunga distanza, portano gli abruzzesi sul +6 (3-9).

Monferrato trova le contromisure, al giro di boa con Ellis e Sarto il gap è di soli 2 punti (7-9). Il pareggio arriva con Ellis, gli ospiti perdono la via del canestro e i monferrini ne approfittano: Justice piazza un parziale di 6-0, i primi 10 minuti terminano sul punteggio di 15-9.

Jackson sblocca i suoi a inizio secondo quarto, Leggio punisce da 3 punti e coach Rajola, dopo un minuto e quaranta secondi, chiama timeout sul punteggio di 18-11. Monferrato tocca la doppia cifra di vantaggio con Valentini (21-11), i teatini non ci stanno e con Roderick dalla lunetta e Jackson da oltre l’arco si rimettono in gioco (21-15), costringendo questa volta coach Comazzi al timeout.

Gli ingranaggi difensivi dei biancorossi iniziano a girare meglio, ma in attacco la squadra di Rajola è imprecisa, e dopo aver raggiunto il -7 con Ancellotti (24-17), Ellis e Martinoni rispediscono gli abruzzesi a distanza di sicurezza (28-17), con un nervoso coach Rajola che chiama nuovamente il minuto di sospensione a 3 minuti dalla pausa lunga.

Le trame offensive della Mokambo continuano ad essere inconcludenti, il nervosismo cresce, a palla lontana Roderick commette un’ingenuità che decreta la fine anticipata della sua gara. I ragazzi di coach Comazzi non si lasciano sfuggire l’occasione per allungare il gap toccando, con il canestro di Sarto, i 19 punti di vantaggio (39-20). Serpilli avrà il tempo per segnare il canestro che al ventesimo minuto fissa il punteggio sul 39-22.

L’inerzia nel terzo periodo non cambia, i padroni di casa con un fantastico Martinoni si portano sul +20 (44-24) dopo poco più di due minuti.

Mastellari realizza da oltre l’arco, Martinoni risponde con la stessa moneta, Jackson e Ancellotti rosicchiano punti, ma l’attacco della Novipiù è incontenibile, al giro di boa sulla tripla di Justice i piemontesi toccano un nuovo massimo vantaggio di 24 punti (54-30).

Chieti le prova tutte con Mastellari e Jackson che colpiscono da lontano, ma Carver e Ellis rispediscono i tentativi di rimonta al mittente e coach Rajola chiama l’ennesimo timeout della gara per scuotere i suoi.

Mastellari è l’ultimo a voler mollare, ma Justice è in stato di grazie e rispedisce i teatini a 25 punti di distacco (64-39) quando mancano meno di 2 minuti all’ultima mini pausa. Gli ospiti sfruttano le numerose gite in lunetta e il terzo quarto sfuma sul punteggio di 64-43.

Monferrato è a un passo dal sogno ma Chieti non è disposta a mollare, Mastellari e Reale danno una scossa alla squadra firmando i canestri del -16 (67-51) e coach Comazzi, dopo 3 minuti dalla ripresa delle ostilità, chiama timeout per riportare sull’attenti la sua squadra.

La Novipiù rientra benissimo, Ellis, Martinoni e Formenti firmano un parziale di 7-0 e si riportano sul +23 (74-51). Mastellari tenta l’impossibile segnando 9 punti consecutivamente, riducendo il gap a 15 punti con 3 minuti da giocare.

I piemontesi non si scompongono, stringono le maglie in difesa e in attacco si affidano a tutta la classe del giovane Ellis, che realizza prima da oltre l’arco, poi fa 2/2 dalla lunetta e infine inchioda la schiacciata che a due minuti dal termine riporta i suoi sul +24 (86-62). La Mokambo, con un ultimo moto d’ orgoglio accorcia la differenza nel punteggio, la tripla allo scadere di Mastellari andrà a fissare il punteggio sull’amaro 86-70, che va a concludere nel peggiore dei modi la stagione dei biancorossi.

Per i teatini il miglior realizzatore è stato il già citato Mastellari (26 punti), seguito da un ottimo Jackson (18 punti). Si è fermato a 9 punti Bartoli, a segno anche Ancellotti (7 punti), Serpilli (6 punti), Reale (3 punti) e Roderick (1 punto).

La vittoria della Novipiù arriva invece grazie ad un fantastico Ellis, autore di 20 punti, seguito da Martinoni e Justice entrambi con 18 punti. A segno per i piemontesi anche Sarto (8 punti), Valentini (7 punti), Formenti (6 punti), Leggio (5 punti) e Carver (4 punti).

