BASKET SERIE A2: MOKAMBO CHIETI SFIORA L’IMPRESA CONTRO IL FORLÌ

CHIETI – Una formidabile Mokambo Chieti cede solo ai tempi supplementari sul campo della capolista Unieuro Forlì per 83-76.

I teatini, trascinati da un Serpilli in stato di grazia (24 punti), sono riusciti a tenere testa per ben 40 minuti ai primi della classe, nonostante le importanti assenze di Vrankic e Jackson.

La classifica per la Mokambo si fa ora complicata, i teatini sono infatti ultimi con soli 6 punti, e distano 4 punti da San Severo (tredicesima) e Ravenna (dodicesima), entrambe a quota 10 punti.

I ragazzi di coach Rajola partono subito forte (0-5 dopo appena 60 secondi dalla palla a due), ma la reazione dei padroni di casa non si fa attendere, e al giro di boa il punteggio è di 5 pari.

I teatini però sono abili a colpire dalla lunga distanza, e riusciranno a concludere i primi 10 minuti di questa intensa gara sul punteggio di 15-19.

Il rientro in gara del Chieti è travolgente, con Serpilli e Thioune che realizzano da dentro l’area e costringono coach Martino a chiamare timeout sul punteggio di 16-23, dopo 01:07 dalla ripresa del gioco.

Ancora una volta la reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare, con la coppia a stelle e strisce, Sanford-Adrian, Forlì si riporta a -2 (21-23), e questa volta è coach Rajola a chiamare il minuto di pausa.

Al giro di boa, il canestro di Alibegovic riporta i teatini sul +4 (23-27), ma Forlì si affida ancora una volta alla coppia USA, e con la tripla di Adrian rimettono la testa avanti, costringendo di nuovo al timeout coach Rajola (28-27 a poco più di 3 minuti dalla pausa lunga).

Adrian colpisce ancora da 3 punti, ma anche la Mokambo si fa trovare pronta, con Serpilli e Reale che rispondono con la stessa moneta, Reale è poi freddo a realizzare i 3 tiri liberi guadagnati, che riportano Chieti in vantaggio (34-36), e prima della pausa ci sarà tempo anche per il canestro di Ancellotti, che allunga il vantaggio e permette ai teatini di andare a riposo sul punteggio di 34-38.

Chieti, anche questa volta, rientra bene in gara, trovando con Bartoli e Serpilli 8 lunghezze di vantaggio (34-42), ma un formidabile Sanford tiene in vita Forlì, segnando due bombe di fila, e vanificando gli sforzi dei biancorossi (40-42). Per i teatini però si accende Serpilli, anche lui autore di due triple consecutive e riporta i suoi sul +6 (42-48).

La gara inizia a farsi dura, e le percentuali delle due squadre calano, Cinciarini trova il canestro del pari a meno di 4 minuti dalla fine del quarto (48-48), ma due grandi giocate di Ancellotti e l’ennesima tripla della serata di Serpilli permettono comunque alla Mokambo di chiudere il terzo periodo in vantaggio di 6 punti (52-58).

Il quarto periodo si sblocca solamente dopo più di sessanta secondi, con la tripla di Sanford (55-58), e coach Rajola chiama nuovamente timeout al minuto 01:29.

Forlì è abile a trovare il canestro dalla lunga distanza, e con Adrian e Radonjic si riporta in vantaggio (61-59).

Al giro di boa del quarto periodo Sanford perde un pallone sanguinoso, e Spizzichini ne approfitta segnando da 3 punti (63-62); il pareggio dei teatini arriva poi dalla lunetta, con Bartoli che realizza però solamente 1 dei 2 tiri liberi a disposizione (63-63 al minuto 07:32).

Gli ultimi minuti di gara sono una vera e propria battaglia, Bartoli e Serpilli colpiscono a cronometro fermo, e ad 11 secondi dalla fine, sul punteggio di 65-68, coach Martino chiama timeout. La formidabile tripla di Sanford allo scadere porta però il match ai tempi supplementari (68-68).

Nell’overtime, Sanford e Pollone si caricano Forlì sulle spalle, riuscendo a colpire i teatini più volte dalla lunga distanza, la gara dunque si andrà a chiudere sul punteggio finale di 83-76.

Per la Mokambo Chieti il miglior realizzatore è stato Serpilli con 24 punti, seguito da Ancellotti con 14 punti e Bartoli con 10 punti. A segno per i biancorossi anche Reale (9 punti), Spizzichini (7 punti), Alibegovic (6 punti), Thioune (5 punti) e Mastellari (1 punto).

Per la Unieuro Forlì invece il trascinatore è stato Sanford, autore di ben 29 punti, seguito da Adrian con 19 punti. A segno anche Pollone (9 punti), Gazzotti (8 punti), Penna (6 punti), Radonjic e Cinciarini (5 punti).

Per i teatini la prossima partita è in programma per domenica 22 gennaio, sul parquet del PalaTricalle per affrontare la Staff Mantova, decima in classifica con 14 punti ottenuti (7 vittorie e 10 sconfitte).