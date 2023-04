BASKET SERIE A2: MOKAMBO CHIETI, SUL CAMPO DELLA JUVI CREMONA PER CONTINUARE A VINCERE

CHIETI – La Mokambo Chieti è pronta a tornare in campo stasera, sabato 8 aprile, per affrontare, sull’ostico parquet del Pala Radi, la Juvi Cremona nella gara valida per la seconda giornata del girone Salvezza.

Per i ragazzi di coach Rajola sarà fondamentale portare a casa i due punti per indirizzare nel migliore dei modi l’inizio della post-season, avviata al meglio con l’importante vittoria casalinga contro la NPC Rieti arrivata per 79-67 nella gara di esordio del girone Salvezza.

Anche la Ferraroni, allenata dal subentrante coach Moretti, è riuscita a trionfare nella gara di esordio all’ultimo secondo contro Ravenna per 82-84. La classifica del girone Salvezza vede dunque Chieti, Mantova, San Severo e Cremona ad 8 punti, seguite da Stella Azzurra Roma, Monferrato, Rieti e Ravenna tutte con 6 punti.

Il team cremonese ha concluso la stagione regolare come fanalino di coda del girone Verde con 12 punti, segnando una media di 73,2 punti e subendone 79,8 a partita.

Il roster del team oro amaranto è comunque ricco di giocatori che potranno mettere in difficoltà la difesa teatina, a partita dalla cabina di regia affidata all’ottimo talento USA Allen, che ha concluso la stagione regolare con 18,6 punti di media, sarà ben coadiuvato dall’esperto Fanti (8 ppg), arrivato dopo le buone stagioni con la canotta della Eurobasket, dal giovanissimo Pianegonda (2,6 ppg), giunto alla corte di coach Moretti dopo una prima parte di stagione a Ferrara, e dal giovane 2003 Boglio (3,67 ppg).

Nel ruolo di guardia ci saranno il capitano Nasello (6,83 ppg), riconfermato dopo la scorsa stagione che ha visto i lombardi salire in A2, e il classe ‘95 ha contribuito segnando ben 13,94 punti ad allacciata di scarpe il giovane Giulietti (3 ppg), anche lui riconfermato, e l’ex Verona Beghini.

Sugli esterni coach Moretti potrà contare sul fuoriclasse Douvier, arrivato a campionato in corso dopo un inizio di stagione in A1 lituana, l’americano si è subito rivelato una pedina fondamentale per l’attacco degli oro amaranto mantenendo una media di 20 punti ad allacciata di scarpe; a completare l’ottimo reparto di ali ci saranno l’ex Treviglio Reati (9,5 ppg), la vecchia conoscenza biancorossa Amici (7 ppg) arrivato a Cremona dopo il triste epilogo di Ferrara e il giovane riconfermato Milovanovic (2,7 ppg).

A dare battaglia sotto i tabelloni ci sarà il giovanissimo classe 2003 Vincini (4,4 ppg).

La Mokambo, dal canto suo, dovrà essere brava a limitare le giocate dei due americani e tenere a bada gli ottimi tiratori che coach Moretti ha a disposizione.

Per farlo coach Rajola affiderà la regia ai giovani playmaker Bartoli (4 punti e 6 assist) e Reale.

Nello spot di guardia ci saranno Spizzichini, in doppia cifra contro Rieti con 10 punti, e il ritrovato Jackson, non ancora al meglio nell’ultima gara dove in 20 minuti di impiego ha racimolato un bottino di 5 punti.

Ottima invece la prova degli esterni biancorossi, tutti in doppia cifra contro la NPC: Mastellari, top top scorer dei suoi con 19 punti, continua ad essere uno degli uomini più in forma a disposizione di coach Rajola, seguito da Roderick (14 punti) e Serpilli (11 punti).

Infine sotto canestro i biancorossi potranno contare sull’ottimo Ancellotti, autore di 16 punti con 8 rimbalzi e sulla fisicità del classe 2001 Thioune.

I teatini dovranno quindi dare tutto in campo per vincere anche questa seconda “finale” sulle otto gare totali del girone, per raggiungere la salvezza senza dover passare dai playout.