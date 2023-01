BASKET SERIE A2: MOKAMBO CHIETI,VITTORIA CASALINGA IN SFIDA DIRETTA CONTRO MANTOVA

CHIETI – È trionfo biancorosso al PalaTricalle, la Mokambo Chieti si impone sulla Staff Mantova per 80-72 nella diciottesima gara valida per il campionato di serie A2.

Buona la prima per il nuovo acquisto del Chieti, Terrence Roderick, protagonista con 20 punti (4/6 da 2 punti, 12/12 dalla lunetta).

Grazie alla vittoria fondamentale contro una delle dirette avversarie, i teatini salgono a quota 8 punti, rimanendo ancora ultimi nel girone Rosso, ma recuperando quota nella classifica finale, che attualmente li vedrebbe salvi senza disputare i playout.

La classifica post-season vedrà infatti coinvolte le ultime 4 squadre del girone Verde, e le ultime 5 squadre del girone Rosso, che conserveranno i punti degli scontri diretti del proprio girone.

Sono queste le parole del coach teatino Stefano Rajola, soddisfatto per la vittoria che mancava da due gare consecutive: “Questa è una vittoria di tutti. La società sta facendo di tutto per rimettere in riga la stagione e conquistare la salvezza, anche i ragazzi ci stanno provando, ed oggi lo hanno dimostrato vincendo una partita tutt’altro che facile. Abbiamo mostrato una prova di carattere e abbiamo meritato i 2 punti, che sono la cosa più importante.- il coach poi continua focalizzandosi anche sulla delicata gara di domenica prossima.- Per noi San Severo sarà un’altra partita importantissima in vista della classifica finale, fino ad oggi è mancata la vittoria fuori casa, nonostante le buone prestazioni come l’ultima a Forlì. Questa volta potremo contare sul nuovo innesto Roderick, che ha già dimostrato le sua qualità e ha dato fiducia ai ragazzi, dimostrando di poter elevare il livello dei suoi compagni. Non dobbiamo però affidarci al singolo, perché abbiamo già dimostrato di essere in grado di giocare come una squadra. La partita di San Severo sarà sicuramente difficile e importante, però il campionato è ancora lunghissimo, e il mio obiettivo è quello di continuare a crescere come gruppo e di diventare ancora più squadra, trovando una determinazione e una coesione che ancora ci mancano nei momenti più importanti e concitati degli incontri, e ovviamente vincere più partite possibili.”

La gara non parte bene per i padroni di casa, che in appena 5 minuti di gioco già si trovano sotto di 7 punti (6-13), grazie ad un ottimo inizio di Iannuzzi e alla precisione dalla distanza di Miles, coach Rajola è quindi costretto a chiamare subito il primo timeout della gara.

Al rientro dalla pausa un fenomenale Ancellotti avvia la rimonta dei suoi, e i biancorossi toccano il vantaggio grazie al 2/2 dalla lunetta di Spizzichini, ma la tripla di Cortese, arrivata sul suono della sirena, farà terminare i primi 10 minuti sul 21 pari.

Il secondo quarto si apre con uno straordinario Reale, che prova a far scappare Chieti segnando 5 punti consecutivi (30-23), e costringe coach Zanco al timeout, quando mancano ancora 06:27 da giocare.

Iannuzzi e Veronesi riavvicinano Mantova nel punteggio, ma Roderick è freddo dalla lunetta e tiene a distanza di sicurezza i suoi (34-31). La bomba di cortese, che vale per il momentaneo pareggio (34-34), spaventa coach Rajola che chiama il minuto di pausa con ancora 3 minuti sul cronometro.

Alla ripresa della gara, una poderosa schiacciata di Vrankic e il canestro di Ancellotti riportano Chieti avanti di 4 punti (38-34), e coach Zanco si vede costretto a chiedere un ulteriore timeout (02:22 minuti sul cronometro).

I teatini sono però infermabili in attacco, e con Vrankic, Mastellari e un infallibile Roderick dalla lunetta, toccano il +9 (47-38). Miles è bravo a cogliere impreparata la difesa biancorossa, e sulla sirena segnerà il canestro per spedire i suoi alla pausa lunga sul punteggio di 47-40.

Il terzo periodo si apre sull’inchiodata di Thioune e sul gioco da 3 punti finalizzato da Roderick, che permette ai padroni di casa di toccare la doppia cifra di vantaggio (52-42). Iannuzzi, Veronesi e Miles tengono in vita la Staff, e al giro di boa la distanza torna ad essere di 5 punti (56-51).

Le percentuali delle due squadre iniziano a calare, e sarà un bomba di Serpilli a sbloccare il punteggio dopo più di 3 minuti senza canestri (59-51 con 2 minuti rimanenti).

Il canestro di Reale riporta la Mokambo sul +10 (61-51) e costringe Mantova all’ennesimo timeout quando mancano meno di 60 secondi alla fine del terzo periodo.

Iannuzzi è freddo dalla lunetta, e realizza i 2 tiri liberi che fissano momentanemante il punteggio sul 61-53.

L’ultimo quarto vede Chieti particolarmente agguerrita, e determinata a portarsi i 2 punti a casa. Al 2/2 dalla lunetta di Ancellotti risponde Iannuzzi, ma la tripla di Reale ristabilisce il +11 dei padroni di casa (66-55).

Ross e Cortese sono bravi a finalizzare, e al giro di boa il gap tra le compagini diminuisce (66-59).

I biancorossi faticano a trovare la via del canestro, e Mantova ne approfitta per recuperare, con una penetrazione fulminea Miles realizza e si porta a casa il libero aggiuntivo che vale per il momentaneo 70-64, e questa volta è un preoccupato coach Rajola a chiedere il timeout (03:15 sul cronometro).

I ragazzi di coach Rajola, al rientro in campo, alzano i giri in difesa, e grazie ad un glaciale Roderick dalla lunetta e alle penetrazioni di Ancellotti e Spizzichini si riportano sul +11 (76-65), con un insoddisfatto coach Zanco che chiama il minuto di sospensione quando manca 01:18 alla fine della gara.

Calzavara e Veronesi provano una timida rimonta, ma la schiacciata di Ancellotti e il canestro in penetrazione di Roderick mettono il punto esclamativo sulla gara, che andrà a spegnersi sul punteggio di 80-72.

Oltre ai già citati 20 punti di Roderick, la vittoria del Chieti è stata propiziata dai 20 punti di capitan Ancellotti e dai 14 punti di Reale (3/4 da 2 punti e 2/2 da 3 punti). Buona anche la prova del resto della squadra: Vrankic (8 punti), Serpilli (7 punti), Spizzichini (4 punti), Mastellari (3 punti), Bartoli e Thioune (2 punti).

Per la Staff Mantova non sono invece bastati i 21 punti di Miles. In doppia cifra anche Iannuzzi (14 punti), Veronesi (11 punti) e Cortese (10 punti). Si sono invece fermati ad 8 punti Ross e Calzavara.

La prossima gara dei teatini è in programma per domenica 29 gennaio, sul difficile campo della Allianz Pazienza San Severo, un altro sconto importantissimo in vista della classifica finale, dato che i foggiani ricoprono la tredicesima posizione in classifica con 10 punti.