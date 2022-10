BASKET SERIE A2: SCONFITTA PER LA MOKAMBO CHIETI NELLA PRIMA GARA DI CAMPIONATO

CHIETI – Esordio amaro per la Mokambo Chieti, che con la pesante assenza di Vrankic, va ad un tiro dalla vittoria, e dopo 40 minuti di battaglia è la Gesteco Cividale a scamparla per 81-71.

Dopo un avvio punto a punto, uno strappo dei padroni di casa, che porta il punteggio sul 12-6 dopo la palla persa da Alibegovic ed il canestro di Pepper, costringe coach Rajola a chiamare il primo timeout della gara (quando mancano 4:32 minuti dal primo mini intervallo).

Chieti prova a rientrare con le triple di Mastellari e Jackson, ma i padroni di casa, guidati da Dell’Angelo e Rota (8 e 7 punti) rispondono a tono all’iniziativa teatina (23-14).

5 punti di fila realizzati da Jackson riducono il gap, ma il tiro realizzato allo scadere da Battistini fa arrestare il punteggio sul 25-19 dopo i primi dieci minuti di gioco.

L’inizio di secondo quarto vede la Mokambo più determinata, e grazie alla tripla di Bartoli i teatini riescono a mettere di nuovo la testa avanti (30-31). Le difese iniziano a prevalere sull’attacco, ed i padroni di casa ritrovano il pari grazie al libero realizzato da Pepper a causa di un fallo tecnico chiamato ai danni della Mokambo (35-35).

Cividale torna ad essere precisa in zona offensiva, e con i canestri realizzati in poco tempo da Miani e Cassese si portano a due possessi di vantaggio (39-35), e coach Rajola decide di fermare nuovamente il gioco chiamando il secondo timeout della gara (con 2 minuti sul cronometro ancora da giocare).

Al rientro in campo la tripla allo scadere di Dell’Angelo porta le squadre a riposo sul 42-35.

Al rientro dalla pausa la Gesteco prova a fuggire, dopo poco più di 2 minuti di gioco la tripla di Pepper porta i suoi sulla doppia cifra di vantaggio (47-37).

La reazione dei teatini arriva grazie ad un Jackson in stato di grazia, che al minuto 25 riporta i suoi sul -2 (50-48).

Dopo aver raggiunto anche il pareggio grazie al canestro di Ancellotti (59-59), saranno comunque i padroni di casa a chiudere in vantaggio con il 2/2 di Pepper dalla lunetta (61-59).

Dopo il 2+1 realizzato da Dell’Angelo (64-60), i teatini si aggrappano agli strappi di Mastellari, che prima realizza da 2 e poi mette a segno una bomba da oltre l’arco subendo fallo, e segnando anche il libero aggiuntivo riporta Chieti in vantaggio di 2 punti (64-66) e coach Pillastrini chiama timeout per fermare l’inerzia teatina.

Alla ripresa del gioco l’attacco teatino sembra andare fuori giri e Dell’Angelo continua a creare guai nella difesa teatina, a 5:56 dalla fine coach Rajola chiama l’ennesimo timeout sul punteggio di 70-68.

La Mokambo, dopo essere andata sotto di 5 punti (75-70), non demorde, e rimette la testa avanti con il 2/2 realizzato da Bartoli dalla lunetta (75-76).

La partita continua sul filo del rasoio, con entrambe le squadre che realizzano a cronometro fermo. Una palla sanguinosa persa da Mastellari costringe Ancellotti a commettere fallo, per giocarsi l’ultimo possesso. La mano di Rota non trema dalla lunetta, Chieti perde nuovamente palla e lo stesso Rota realizza il definitivo +3 (81-78).

Per i teatini spicca la prova dello statunitense Jackson, autore di ben 21 punti (1/3 da 2 punti, 5/8 da 3 punti). Raggiunta la doppia cifra anche da Mastellari (17 punti) e Bartoli (15 punti), 10 punti a testa anche per la coppia Ancellotti-Serpilli. A segno infine anche Alibegovic con 4 punti e Boev con 1 punto.

Per i padroni di casa della Cividale si è invece messo in mostra Dell’Angelo, che ha fatto registrare 20 punti (8/11 da 2 punti, 1/1 da 3 punti), in doppia cifra anche Rota (14 punti), Miani (11 punti) e Pepper (10 punti). Sono invece 7 punti a testa per Cassese e Chieri, 6 punti per Battistini, 4 per l’ex Roseto Nikolic e 2 punti per Mouaha.

Il prossimo incontro per la Mokambo Chieti è fissato per domenica 9 ottobre, tra le mura amiche del PalaTricalle, contro la Orasì Ravenna.