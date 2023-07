BASKET SERIE B: AL CHIETI BASKET 1974 ARRIVA LA GUARDIA LEONARDO CIRIBENI

CHIETI – La Chieti Basket 1974 da il benvenuto a Leonardo Ciribeni, il classe 1992 andrà a coprire il ruolo di guardia per la stagione 2023/2024.

Alla corte di coach Aniello si aggiunge un altro grande nome in vista dell’imminente campionato di serie B.

L’atleta di 190 cm per 84 kg vanta molta esperienza nei campionati italiani, il suo esordio con i senior arriva con la canotta di Fossombrone nella stagione 2010/11 nella categoria B dilettanti e dimostra subito di avere grandi doti offensive mettendo a segno 11,4 punti di media.

Il nativo di S. Elpidio a Mare passa poi in DNA ad Anagni (5,88 ppg) e poi in DNB con la canotta di Riva del Garda (15,07 punti ad allacciata di scarpe in 32 gare), l’anno seguente approda in DNA Gold con Capo d’Orlando (1,63 ppg).

La stagione 2014/15 la trascorre a Montegranaro e si consacra segnando 14,65 punti di media in 26 gare, l’anno seguente si lega all’Allianz Pazienza San Severo e nel triennio trascorso in Puglia la guardia raggiunge la semifinale e poi i quarti di playoff, mantenendo in regular season sempre una media superiore alla doppia cifra (13 punti per gara nella sua stagione migliore in Puglia nell’annata 2016/17).

Le ottime prestazioni a Caserta (12,33 ppg nel campionato serie B 2018/19), portano la guardia in serie A2 con la canotta di Roseto, con cui gioca solamente 7 partite (3,71 ppg), per poi trasferirsi a dicembre nuovamente in serie B con Salerno (8,17 ppg in 12 gare).

Il 2020 lo trascorre prima a Matera, che rinuncerà poi ai campionati liberando i suoi giocatori, e poi a Ruvo di Puglia, dove il marchigiano passa due anni con ottime medie (16,71 e 12,14 ppg), per poi giungere alla corte di coach Pietro Coen ad Ancona, dove nell’ultimo anno la guardia ha messo a segno 15,62 punti, 2,92 rimbalzi e 2 assist di media in 26 gare disputate.

Per i teatini arrivi quindi un giocatore che conosce bene la categoria, molto abile in entrambe le fasi del gioco e versatile in fase offensiva, capace di attaccare sia in palleggio che colpire dalla lunga distanza.