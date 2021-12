BASKET, SERIE B: BENE ROSETO E TERAMO, GIULIANOVA IN DIFFICOLTA’; I RISULTATI DELLA X GIORNATA

TERAMO – A gonfie vele Roseto e Teramo, Giulianova sempre più in difficoltà nelle gare valevoli per il campionato maschile di serie B girone C: Roseto batte Rieti nel big match e consolida il primo posto, Teramo porta a casa il derby contro Giulianova.

È questo il bilancio delle tre abruzzesi di serie B di basket nella giornata di ieri che ha celebrato il decimo turno.

La rennova Teramo è passata in trasferta sul campo del Giulia Basket Giulianova con il punteggio finale di 56-69.

Derby inizialmente molto equilibrato che si chiude sul 34 pari nelle prime due frazione di gioco, al rientro dagli spogliatoi però gli ospiti riescono a trovare l’allungo e il terzo periodo si conclude con un parziale di 7-19. Da qui in avanti la partita è a senso unico nonostante la reazione dei padroni di casa nell’ultimo periodo di gioco, che non riescono però a riportare la partita sul binario giusto.

Il Teramo si porta dunque a casa i 2 punti arrivando al 9º posto in classifica con 10 punti totali, Giulianova inceve a soli 4 punti ed occupa la 14º posizione.

Strepitosa la partita per il giocatore del Teramo Riccardo Antonelli con 19 punti e ben 10 rimbalzi, si distingue anche Marco Cucco che fa registrare 17 punti. Per la Giulia Basket c’è la buona prestazione offensiva di Matteo Motta e Michele Caverni, rispettivamente con 16 e 10 punti.

Le prossime gare si terranno entrambe l’8 dicembre. Il Teramo impegnato nuovamente fuori casa presso il PalaSojourner di Rietri contro la Real Sebastiano Rieti. Anche per la Giulia Basket Giulianova sfida in trasferta contro la Reggisolaris Faenza.

La Liofilchem Roseto si aggiudica in casa la difficile partita contro la Real Sebastiani Rieti con il punteggio di 91-68. Vittoria importante che fissa il primato solitario di Roseto a 18 punti, +2 rispetto a Imola che occupa il 2º posto con 16 punti e +4 rispetto alla Real Sebastiani che rimane a 14 punti.

Grande prestazione difensiva per la formazione rosetana che concede poco e non permette mai agli avversari di tornare in gara.

Da sottolineare in particolare le prestazioni individuali in attacco per i giocatori della Liofilchem di Amoroso con 21 punti ed un rotondo 5/5 da 3 punti e Di Emidio che mette a referto 16 punti ed è infallibile al tiro (1/1 da 2 punti, 4/4 da 3 punti).

Sul versante di Rieti si distingue Federico Loschi con 11 punti e 3 assist.

Il coach Alex Finelli (Rieti) elogia la formazione di casa: “Bisogna fare i complimenti a Roseto. Hanno giocato meglio di noi ed hanno meritato di vincere questa partita. Principalmente hanno tirato fuori una prestazione dall’arco, di altissimo livello.”

Il Roseto di nuovo in campo mercoledì 8 dicembre per l’11º giornata presso il PalaRossini di Ancona contro la Luciana Mosconi Ancona che dista solo 4 punti ed occupa la 6º posizione in classifica.