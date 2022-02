BASKET SERIE B: CADONO TUTTE E TRE LE ABRUZZESI

CHIETI – È da incubo la ventunesima giornata del campionato di serie B (girone C) che si è appena conclusa con la sconfitta delle tre abruzzesi.

Roseto perde lo scontro diretto in casa della RivieraBanca Basket Rimini, sconfitta 82-67. Teramo cade in casa negli ultimi minuti contro Senigallia per 57-61. Giulianova non può niente in casa della Real Sebastiani Rieti che vince per 73-61.

Nonostante la sconfitta, la Liofilchem Roseto rimane prima con 36 punti, ma Rimini accorcia ed è subito sotto i rosetani con 32 punti (ed una partita da recuperare). La Rennova Teramo resta a metà classifica, occupando il nono posto con 20 punti, seguita da Cesena decima con 18 punti, dista invece 4 punti dall’ottava classificata, Ozzano, che conta 24 punti. Per Giulianova si complica invece la situazione di classifica, dopo la sconfitta, scende al penultimo posto (il quindicesimo) ancora ferma a 6 punti, gli stessi della Virtus Civitanova Marche, è distante solamente 2 punti dall’ultima classificata Montegranaro.

Si ferma la striscia positiva della Liofilchem, che durava da 3 turni, al PalaFlaminio di Rimini, che ha superato i rosetani per 82-67. I romagnoli, compatti in difesa, sono bravi a concretizzare il vantaggio negli ultimi 7 minuti di gara.

I padroni di casa riescono ad imporsi fin dal primo quarto, in cui riescono a raggiungere gli 8 punti di vantaggio (17-9) al settimo minuto di gioco. Gli uomini di coach Quaglia riusciranno però a far chiudere il quarto a soli 3 punti di svantaggio (19-16), grazie ai canestri di Pastore, Nikolic e la tripla di Mei. Il secondo quarto si rivelerà più equilibrato del primo, con i rosetani che agguanteranno il pareggio (23-23) grazie ad una tripla di Zampogna, ma i romagnoli riusciranno a ritrovare una distanza di 6 punti (33-27) con i canestri di Rivali. Sempre sul finire del quarto sono i rosetani a rosicchiare punti e tenersi in partita grazie al canestro di Amoroso e ai liberi di Di Emidio, che permetteranno di andare alla pausa lunga sul punteggio di 36-33.

In apertura di terzo quarto, Roseto, riuscirà a trovare il vantaggio per la prima volta (36-38) grazie al canestro dalla media distanza di Nikolic. Ma saranno le triple di Masciardi prima e Scarponi poi a riportare il vantaggio ai romagnoli (42-40). Padroni di casa che sembrano inarrestabili da oltre l’arco, toccheranno le 8 lunghezze di vantaggio (48-40) ancora una volta grazie alle triple di Bedetti e Scarponi. Reagiscono però gli uomini di Quaglia che grazie ad una tripla del giovane Zampogna, e ai canestri di Pastore e Serafini tornano ad una solo punto di svantaggio (48-47). Negli ultimi secondi di gioco i rosetani riusciranno a ritrovare il vantaggio grazie ai 2 punti di Amoroso (50-52), al quale però risponde con un’ennesima tripla Scarponi, e fissa il punteggio sul 53-52.

I primi minuti del quarto quarto saranno decisivi per i rosetani. Con una partenza fulminante i padroni di casa arrivano addirittura a toccare la doppia cifra di vantaggio (65-55) e a chiudere virtualmente i conti in soli 4 minuti di gioco. Nonostante una timida reazione con la tripla di Mei (69-60), i rosetani non riescono a tornare sui binari giusti e Rimini, serrando la difesa, si porterà a casa la gara con il punteggio di 82-67.

Sono tre gli uomini in doppia cifra per Rimini: super partita di Tassinari che segna 17 punti, gli stessi del giovanissimo Scarponi, letale da oltre l’arco con 5 triple realizzate su 8 tentate, si ferma invece a 16 punti Masciardi.

Per Roseto invece doppia cifra raggiunta solamente da Nikolic, miglior realizzatore della gara con 22 punti, lo seguono Zampogna a quota 9 punti e Nicola Mei con 8 punti.

Prossimo impegno per la LIofilchem ancora in trasferta, il 6 marzo è attesa al PalaSojourner per affrontare la Npc Rieti, terza classificata con 30 punti.

Sconfitta anche per la Rennova Teramo, che tra le mura amiche del PalaScapriano è stata sopraffatta dalla Goldengas Senigallia per 57-61.

Fin dalle prime battute la gara è risultata essere molto equilibrata, sono i ragazzi di Salvemini a trovare i primi 4 punti della gara con due canestri in pochissimi secondi. Ma il primo quarto si volgerà poi a favore degli ospiti, che chiuderanno con 5 punti di vantaggio (15-20). Al rientro in campo i padroni di casa ritrovano la parità con Di Donato e Antonelli (20-20).

Nel secondo quarto gli ospiti aumentano il loro vantaggio, raggiungendo la doppia cifra di distacco e chiudendo il primo tempo con il punteggio di 27-37.

Al rientro in campo i teramani si riportano sotto la doppia cifra grazie al canestro di Bottioni, al quale però risponde subito Gnecchi con una tripla (32-42). Ancora grazie a Gnecchi, che realizza entrambi i liberi, gli ospiti trovano un nuovo vantaggio di 13 punti (32-45), i teramani però reagiscono, grazie ai canestri di fila di Bertocco e Cipriani, riescono a riportarsi a solamente 6 punti di distacco (40-46).

L’ultimo quarto si apre con la tripla realizzata da Cucco (43-46), e grazie al canestro di Guilavogui i padroni di casa si portano ad un singolo punto di svantaggio (45-46). Ci pensa però Bedetti, che realizza da oltre l’arco, a riportare il punteggio sul 45-49. Dopo aver toccato nuovamente le 9 lunghezze di vantaggio (49-58), il Teramo prova la definitiva rimonta, grazie a due triple di Bertocco (57-58), ma con i liberi di Giacomini la partita va definitivamente a chiudersi sul 57-61 a favore di Senigallia.

Per il Teramo il miglior realizzatore è stato Bertocco, protagonista di un’ottima prova con 23 punti, in doppia cifra anche Bottioni con 11 punti, seguito da Di Donato con 7 punti e Cucco con 6 punti.

Per quanto riguarda Senigallia invece, in doppia cifra Giannini con 15 punti e Giacomini con 11 punti.

Prossima partita della Rennova Teramo si giocherà sabato 5 marzo al Pala LUISS di Roma contro la LUISS Roma, undicesima forza del campionato con 16 punti.

Perde ancora la Giulia Basket Giulianova, superata in trasferta dalla Real Sebastiani Rieti per 73-61. Distacco nel punteggio fin troppo pesante per quello che gli uomini di Domizioli hanno dimostrato in campo, riuscendo sempre ad essere pericolosi.

I giuliesi infatti partono subito bene, mettendo in difficoltà i padroni di casa sin dai primi secondi di gioco grazie ai 9 punti di Caverni e ai 4 punti di Milani, ma per i reatini risponde Loschi, già in doppia cifra nel primo quarto che si va a concludere 21-19.

Al rientro in campo Giulianova inizia a perde contatto con gli avversarsi che si erano portati a 14 punti di distacco (35-21) grazie a Loschi, infallibile al tiro. Giulianova, imprecisa invece al tiro, riuscirà a rosicchiare qualche punto per diminuire lo svantaggio ed arrivare alla pausa lunga sul 42-31.

Nel secondo tempo i giuliesi cercano di portare l’inerzia della partita dalla loro parte, e decide di scendere in cattedra Milani, autore di una tripla ed un sottomano che riportavano il Giulianova a meno 6 punti (53-47).

È ancora Milani, in apertura di ultimo quarto, a riportare la squadra ospite addirittura sul meno 3 (53-50), ma Loschi e Contento tornano a segnare e respingono i giuliesi riportandosi nuovamente sulla doppia cifra di vantaggio (61-50). Ma ancora Giulianova non gettava la spugna, e grazie ad un gioco da 3 punti di Di Carmine riuscivano a riportarsi sul -4 (65-61) a poco meno di 2 minuti dal termine. Ma ancora una volta grazie a Loschi, Rieti riesce a riportarsi sui 6 punti di vantaggio, chiudendo poi i giochi con la tripla di Contento ed il canestro di Dieng, fissando il punteggio sul 73-61.

Per la Real Sebastiani spicca la prestazione offerta da Federico Loschi, che si candida miglior realizzatore con 23 punti (2/2 da 2 punti e 5/10 da 3 punti), seguito a 15 punti da Marco Contento e a 12 punti dal giovane esterno Omar Dieng.

Nel lato Giulianova invece il miglior realizzatore è stato Tommaso Milano con 16 punti, seguito da Caverni con 14 punti e Di Carmine con 12 punti.

Il prossimo incontro per la Giulia Basket Giulianova si terrà il 6 marzo, i giuliesi ospiteranno al PalaCastrum la Andrea Costa Imola, settima classificata con 26 punti.