BASKET SERIE B: DOMANI PER ABRUZZESI SFIDE DECISIVE PER LA CLASSIFICA

TERAMO – Si aprirà sabato 16 Aprile la ventisettesima giornata del campionato di Serie B, che vede impegnate nel girone C le tre abruzzesi, in incontri fondamentali per la classifica. Tutte e tre le compagini saranno impegnate in trasferta, a partire dalla Liofilchem Roseto, ospite della Sinermatic Ozzano, Teramo affronterà Cesena al Carisport, e Giulianova è attesa a Montegranaro per un delicato incontro salvezza.

Dopo la ventiseiesima giornata, che ha visto uscire sconfitte tutte e tre le squadre, la classifica del girone C si presenta così: Roseto perde la testa della classifica, in seguito alla sconfitta contro Ancona, superata dalla Basket Rimini, che staziona ora in prima posizione con 42 punti. Anche la Rennova Teramo perde una posizione, dopo la caduta casalinga contro Rieti, è ora dodicesima con 22 punti, insieme alla Tigers Cesena, sua prossima avversaria. Per la Giulia Basket Giulianova è arrivata l’ennesima sconfitta, dopo una combattutissima sfida contro Faenza, i giuliesi sono dunque fissi al quattordicesimo posto con 6 punti, ma distano ben 13 punti dal tredicesimo posto occupato da Jesi, possono però scongiurare la retrocessione diretta vincendo questa giornata contro Montegranaro, ultima in classifica con 4 punti.

Il Roseto si prepara ad una nuova difficile sfida, contro la Sinermatic Ozzano, sesta in classifica con 32 punti. Gli uomini di Quaglia, dopo la sconfitta ai supplementari nell’ultimo incontro e la conseguente perdita del primato della classifica, sono sicuramente in cerca di riscatto.

La squadra, allenata da coach Loperfido, ha avuto un andamento altalenante durante la stagione, trovando varie sconfitte, ma anche importanti vittorie, l’ultima è arrivata questa giornata, nella combattuta trasferta contro Montegranaro.

A guidare i suoi in cabina di regia, Ozzano, si affida ad un carismatico playmaker come Bonfiglio, che sta portando avanti una stagione da 11,7 punti e 3,8 assist di media a partita, affiancato dal più giovane Barattini (2,2 ppg). Il ruolo di guardia è invece affidato agli esperti Lasagni (9 ppg) e Folli (9,2 ppg). Nel ruolo di esterni troviamo Chiappelli, che supera la doppia cifra di media con 11 punti, affiancato dal giovanissimo classe 2001 Ceparano, anche lui con una media punti superiore alla doppia cifra (10,6 ppg), aiutati dal più esperto Iattoni (6,4 ppg). Il giocatore più pericoloso della Sinermatic è sicuramente il lungo Klyuchnyk, che sta viaggiando con 15 punti di media e si è reso protagonista nell’ultimo incontro vinto segnando 21 punti.

Per coach Quaglia è tornato a pieno regime lo straripante esterno, Nikolic, autore di 19 punti contro Ancona ed attualmente ancora miglior realizzatore della squadra con 17,5 punti di media. In grande forma anche la guardia Pastore, che ha messo a referto 15 punti con il 40% da oltre l’arco (4 su 10 da 3 punti), ritrova minuti anche il veterano lungo Amoroso, fondamentale per la squadra rosetana.

Partita importantissima per la Rennova Teramo, che appunto, affronterà in trasferta la diretta concorrente per evitare la zona PlayOut, la Tigers Cesena.

La squadra di Salvemini, nonostante la sconfitta arrivata contro la Real Sebastiani Rieti, si presenta comunque in grande forma, è infatti riuscita ad impensierire fino all’ultimo una delle squadre più forti del girone.

La Tigers Cesena invece, allenata da coach Tassinari, arriva da una pesante sconfitta, di un ulteriore scontro diretto, contro la LUISS Roma.

La squadra, che ritroverà l’abbraccio del pubblico di casa, si presenta con un roster molto competitivo. A partire dal playmaker, l’esperto Mascherpa, abilissimo finalizzatore, che sta viaggiando con 11,1 punti di media, è affiancato dal giovane under Gallizzi, anche per lui ottima stagione da 8,2 punti di media. Il ruolo di guardia è affidato all’ottimo Moretti (8,7 ppg), che con 15 punti è risultato essere il miglior realizzatore dei suoi nella scorsa giornata, coadiuvato da un’altro giocatore pericoloso come Brighi (4,8 ppg). Anche il ruolo di laterali è occupato da ottime pedine, Nwokoye (8,8 ppg), il giovane Arnaut (1,9 ppg), ma soprattutto Bugatti, migliore per media punti dei suoi con 11,9 punti. A lottare sotto canestro infine, ci penserà il giovanissimo Ndour Maurice (2,5 ppg).

I teramani, che spiccano per la loro fase difensiva, possono anche contare su ottimi giocatori in fase offensiva, tra tutti il playmaker Bottioni, autore di 13 punti contro Rieti, che sta mantenendo una media di 10,9 punti messi a segno per gara. Sta tornando in piena forma anche l’esterno Bertocco, miglior realizzatore della squadra con 11,4 punti di media, che nell’ultimo incontro ha realizzato 7 punti. Da menzionare anche l’esperto centro dei teramani, Antonelli, migliore dei suoi nell’ultima partita dove ha realizzato 15 punti, e sta disputando un’ottima stagione da 9,8 punti di media. Non ha invece brillato il play Cucco, con solo 4 punti segnati, ma rimane comunque uno dei migliori realizzatori del roster con ben 10,7 punti di media.

Incontro decisivo anche per la Giulia Basket Giulianova, che dovrà affrontare il fanalino di coda del campionato, la Sutor Montegranaro, la formazione in 26 giornate ha raccolto solamente 2 vittorie.

La squadra affidata a coach Cagnazzo, ha perso appunto nell’ultima giornata contro Ozzano, non senza opporre resistenza.

Il ruolo di playmaker è affidato a due giovanissimi, Galipò (10,7 ppg), e Montanari (11,4 ppg). Il giocatore più temibile è sicuramente l’esterno classe ‘98, Masciarelli, che sta viaggiando con 13,9 punti di media ed è stato per distacco il miglior realizzatore della squadra con 21 punti segnati nella scorsa giornata, ad aiutarlo c’è il giovanissimo Korsunov (7 ppg). Il ruolo di centro è infine affidato ai due esperti Crespi (11,8 ppg) e Botteghi (6,5 ppg).

Anche Domizioli può fare affidamenti su ottimi finalizzatori. Sono infatti ben 5 i giocatori che hanno raggiunto la doppia cifra nella partita contro Faenza. Il giovanissimo play Pierucci, con 19 punti si è candidato come miglior realizzatore, e sta disputando una stagione al di sopra delle aspettative con 9,8 punti di media, 18 punti invece per il suo compagno di ruolo, Caverni, anche per lui ottima stagione con 11 punti di media. Anche per l’altro under Buscaroli ottima prestazione da 16 punti, insieme al più esperto Milani (12,8 ppg), si è infine fermata a 15 punti la guardia Motta, in doppia cifra anche nei punti di media con 10,5 punti.