BASKET SERIE B: ESORDIO CASALINGO PER TERAMO E PESCARA, ROSETO ATTESO A ROMA

PESCARA – Le tre abruzzesi impegnate nel girone D si preparano ad affrontare la seconda giornata del campionato di basket serie B.

Ad aprire il nuovo turno ci sarà il Roseto di coach Quaglia, impegnata domani, sabato 8 ottobre alle ore 18, contro la Luiss Roma.

L’esordio casalingo per la Pescara Basket, invece, è fissato per questa domenica, 9 ottobre, contro la Juvecaserta 2021.

Esordio in casa anche per la Teramo a Spicchi, impegnata contro la White Wise Basket Monopoli.

La Liofilchem Roseto avrà la possibilità di riscattarsi sul campo della Luiss Roma, dopo la sconfitta casalinga rimediata contro la Geko Sant’Antimo per 64-75.

La squadra romana, guidata da coach Paccariè, arriva da una bruciante sconfitta per 90-88 rimediata contro la Virtus Arechi Salerno, dopo un incontro combattutissimo.

Il roster della Luiss è costituito da ragazzi giovani che hanno voglia di stupire.

La cabina di regia è affidata al classe 97’ Pasqualin, esperto della categoria, che lo scorso hanno con la stessa canotta ha mantenuto una media di 13 punti. Affiancato nel ruolo dai più giovani D’Argenzio e Invernizzi.

Nel ruolo di guardia la squadra romana si affida ad uno dei giocatori più esperti: Fallucca, che l’anno scorso ha vestito la maglia della Next Nardò (serie A2) e vanta una grandissima esperienza nel campionato superiore. La guardia potrà essere uno dei trascinatori per la Luiss, ha infatti già messo in luce le sue doti nella prima partita di campionato mettendo a segno 25 punti.

Nello stesso ruolo troviamo poi Zini e Barbon.

Sugli esterni i romani si affidano a Legnini (11 ppg lo scorso anno con la canotta della Luiss) e Murri (8,21 ppg la scorsa stagione). Coadiuvati da Di Bonaventura (8,59 ppg) e Jovovic (10,03 ppg nella scorsa stagione).

Il centro della Luiss è l’esperto Allodi (10,5 ppg lo scorso anno con la canotta della Fiorenzuola), affiancato da Converso e dal giovane classe 2002 Tolino (3,15 ppg).

Roseto si presenterà sul campo dei romani con Di Emidio in cabina di regia, il playmaker è stato uno dei migliori nello scorso incontro, mettendo a segno 16 punti. Pronto ad aiutarlo i giovanissimi Zampogna e Natali.

La spot di guardia è affidato all’argentino Morici (13 punti e 3 assist contro la Sant’Antimo), coadiuvato da Fusco.

Sugli esterni agiranno Santiangeli e Mastroianni, affiancati da Dincic.

Il pivot dei rosetani sarà ovviamente Amoroso, affiancato dal giovanissimo Seck.

La Teramo a Spicchi si prepara invece ad esordire davanti al suo pubblico, è infatti attesa al PalaScapriano la White Basket Monopoli.

Gli ospiti sono reduci dalla sconfitta contro la Virtus Cassino, arrivata per 75-81.

Monopoli si presenta in cabina di regia con uno dei suoi giocatori più temibili, Ballabio, autore di 21 punti nella scorsa giornata, e ottimo realizzatore sia dalla media che dalla lunga distanza. Ad aiutarlo ci sarà il giovane classe 2006 Diomede.

Nel ruolo di guardia agirà invece l’ex Reggio Calabria Ingrosso (11,28 ppg la scorsa stagione, coadiuvato dal più giovane Tartamella.

La White Wise può vantare giocatori di ottima qualità anche sugli esterni, con Moretti (ex Cesena) e Bastone (ex Vicenza), entrambi giocatori di grandissima esperienza. A coadiuvarli ci saranno l’ ex Monopoli Annese (7 ppg la scorsa stagione) ed il classe 2003 Bellantuono.

Il ruolo di pivot è coperto dal classe 93’ Cusenza, giocatore temibile che nella scorsa giornata ha messo a segno 19 punti. A completare il roster nello stesso ruolo troviamo due giovanissimi come Ragusa e Martini.

La TaSp di coach Gabrielli arriva invece da una prova molto convincente contro la Sala Consilina, superata per 56-75.

I teramani si presenteranno alla sfida casalinga con Balic in cabina di regia, affiancato dal giovane Calbini (18 punti nella scorsa giornata).

Perin e Di Febo occuperanno lo spot di guardia, mentre sugli esterni i teramani faranno affidamento sulle prestazioni di Di Donato e Guastamacchia, 12 punti per il primo e 13 per il secondo la scorsa giornata, coadiuvati da Sempirini.

A lottare sotto canestro ci saranno Vigori e Cianci.

Esordio casalingo anche per il Pescara Basket, che proverà a rifarsi contro la Juvecaserta, dopo la cocente sconfitta ricevuta in trasferta contro Bisceglie (79-53).

Gli ospiti, guidati da coach Luise, sono reduci da una sconfitta casalinga arrivata contro la Ruvo di Puglia per 58-75.

I casertani si presentano con Cioppa in cabina di regia, affiancato dal confermato Mastroianni.

Nello spot di guardia la Juvecaserta vanta nomi importanti, primo fra tutti quello di Lucas, migliore dei suoi nello scorso incontro con 15 punti segnati. Nello stesso ruolo troviamo anche Mei, l’ex Liofilchem Roseto è un vero e proprio veterano della categoria. A completare il ruolo il giovane classe 2000 Sperduto (15,95 ppg nella scorsa stagione con la canotta di Cecina).

Sugli esterni troviamo Drigo (12 ppg con la canotta di Mestre) e l’ex Salerno Romano. Coadiuvati dai giovani Cortese e D’Aiello.

Il ruolo di pivot è affidato al veterano Sergio, autore di 10 punti nella scorsa gara, affiancato dalla fisicità del giovane Terreni.

Il Pescara Basket si presenta in cabina di regia con Grosso, che si alternerà con il giovane Seye.

Nel ruolo di guardia troviamo Pucci (10 punti la scorsa giornata) e Maralossou (13 punti).

Sugli esterni agiranno Fasciocco e Masciopinto.

Nel ruolo di pivot si alterneranno invece Del Sole (16 punti e miglior realizzatore dei suoi) e Capitanelli.