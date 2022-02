BASKET, SERIE B: GIULIANOVA CONTRO OZZANO, ROSETO AFFRONTA ROMA, PER TERAMO TRASFERTA A RIMINI

CHIETI – Sarà Giulianova la prima delle abruzzesi del campionato di serie B (girone C) a scendere sul parquet per la diciottesima giornata di campionato. I giuliesi sono infatti attesi questa sera, alle ore 20:30, al Pala Arti Grafiche Reggiani per affrontare la Sinermatic Ozzano.

Roseto e Teramo invece scenderanno in campo entrambe domani, sabato 6 gennaio alle ore 18. La Liofilchem affronterà al PalaMaggetti la LUISS Roma, i teramani invece saranno ospiti al PalaFlaminio e se la giocheranno con la Rivierabanca Basket Rimini.

Nonostante alcune sorprese durante la scorsa giornata di campionato (la diciassettesima), la classifica rimane pressoché invariata con il Roseto che, anche dopo l’inaspettata sconfitta contro Imola (64-52), rimane ancora prima in solitaria con 30 punti, seguita a ben 4 lunghezze di distanza dalla Kienergia Rieti (24 punti). La Rennova Teramo trova invece una fondamentale vittoria contro Ancona (59-54), che gli permette di imporsi al decimo posto con 16 punti , staccando Jesi, undicesima a quota 13 punti, e avvicinandosi alla zona playoff (dall’ottavo posto in poi). Arriva anche per Giulianova l’ennesima sconfitta, che la condanna al quattordicesimo posto con ancora 6 punti, gli stessi che la separano dalla LUISS Roma e da Faenza entrambe a 12 punti e rispettivamente tredicesima e dodicesima in classifica.

Difficile ma non impossibile la prossima sfida della Giulia Basket Giulianova che appunto dovrà vedersela in trasferta con la Sinermatic Ozzano, la squadra, in piena corsa playoff, è al settimo posto con 20 punti.

I giuliesi, guidati nuovamente da Domizioli, hanno dimostrato di poter lottare fino all’ultimo contro tutte le franchigie, è infatti sfumata solamente negli ultimi minuti l’impresa contro la General Contractor Jesi, che a pochi secondi dalla fine ha trovato il canestro per fissare il punteggio finale di 80-83. Nonostante la sconfitta si sono messi in luce Luigi Cianci, autore di 17 punti, costretto tra l’altro ad abbandonare il campo nel terzo quarto per un infortunio muscolare, e Gianluca Di Carmine che ha chiuso la gara con 15 punti e 8 rimbalzi.

Ozzano arriva invece da una grande vittoria, nel recupero tenutosi il 2 febbraio scorso, contro i Tigers Cesena, questi ultimi sconfitti 64-81. Nella partita si è messo in luce il capitano di Ozzano, Matteo Folli che ha messo a segno 21 punti con 8 su 13 dal campo, pericoloso in attacco anche il centro Klyuchnyk Dimitri, autore di 12 punti nella scorsa partita, ma è il miglior della sua squadra per punti segnati di media (16,1).

Torna a giocare in casa la Liofilchem Roseto pronta ad ospitare la LUISS Roma, dopo la seconda sconfitta in stagione arrivata in trasferta contro Imola (64-52). La squadra della capitale è invece stata la prima ad aver sconfitto i biancazzurri all’andata, battendoli 93-80, da li in avanti però i rosetani hanno inanellato una serie di 13 vittorie consecutive, che le hanno permesso di arrivare al momentaneo primato del girone.

I laziali arrivano da un’importante vittoria contro Ozzano (74-66), la sesta in totale e la seconda nel giro di quattro partite. Il miglior realizzatore della squadra capitolina è Domenico D’Argenzio con i suoi 11,4 punti di media, pericoloso dalla lunga distanza anche Cesare Barbon, nel ruolo di guardia, con il suo 37% al tiro da 3. Tra le file della LUISS è presente anche Giorgio Di Bonaventura, l’ex biancazzurro viaggia a più di 9 punti di media.

Gli uomini di coach Quaglia dovranno dare un forte segnale, dimostrando di potersi riprendere dalla brutta caduta di domenica scorsa, per farlo i giocatori dovranno ritrovare la fiducia al tiro che è mancata nell’ultimo incontro ma che si è dimostrato essere uno dei loro punti di forza fino ad ora. Il giocatore più in forma dal lato Roseto è senza dubbio Aleksa Nikolic, autore di 44 punti totali in due partita e che, con 16,2 punti di media, è secondo nella classifica dei migliori realizzatori del girone.

Dopo l’importante vittoria casalinga contro Ancona, i teramani sono pronti alla trasferta di Rimini, terza forza del campionato con 24 punti, 12 vittorie e solamente 3 sconfitte. La squadra guidata da Paolo Maggioli arriva da 4 vittorie consecutive, l’ultima rimediata in casa contro Jesi per 90-72. I riminesi sono una delle squadre più prolifiche del girone con 77,7 punti segnati di media, e solamente 67,9 punti subiti. I giocatori da tenere d’occhio sono sicuramente Marco Arrigone, il centro autore di 21 punti nell’ultimo incontro e 13 punti di media, e Andrea Scaggi, il migliore dei suoi con 13,3 punti di media.

Gli abruzzesi invece, guidati da Salvemini, con i due recenti successi contro Ozzano e Ancona hanno dimostrato di aver raggiunto una certa stabilità che gli permetterà di lottare fino all’ultimo per un posto nei playoff, che distano ora solamente 4 lunghezze. Il coach può contare su due giocatori particolarmente in forma, il play Marco Cucco, reduce da due ottime prestazioni contro Ozzano e Ancona dove ha tirato con il 50% da tre punti, e viaggia con più di 11 punti di media, e il centro Riccardo Antonelli in continua crescita, si presenta con 10,9 punti e 6,5 rimbalzi di media a partita.