BASKET, SERIE B: INCONTRI CASALINGHI PER ROSETO E TERAMO, TRASFERTA FONDAMENTALE PER GIULIANOVA

TERAMO – Riprenderà domani, 20 marzo, il campionato di basket Serie B per la ventitreesima giornata, dopo la pausa obbligata per disputare le partita di Coppa Italia Serie B che hanno visto trionfare la Liofilchem Roseto.

Le partite di domenica vedono Roseto, ancora prima con 36 punti, pronta ad ospitare Jesi, tredicesima classificata con 15 punti. Anche la Rennova Teramo, decima in classifica con 20 punti, si prepara alla sfida casalinga contro l’undicesima classificata Faenza. Per la Giulia Basket Giulianova, al quattordicesimo posto con soli 6 punti, si prospetta una difficile trasferta contro Cesena, nona in classifica con 20 punti.

Per la Liofilchem quello di domani sarà un inconto fondamentale per blindare il primato in classifica. La squadra di coach Quaglia arriva dalla storica vittoria della Coppa Italia, che riporterà sicuramente morale alla squadra dopo le due brutte prestazioni in campionato contro le dirette avversarie per la testa del girone C, Rimini e Rieti (rispettivamente a 34 e 32 punti).

A fronteggiare i rosetani c’è la squadra di Jesi, che arriva da una vittoria convincente contro Ancona per 82-60, che ha interrotto un periodo negativo durato per ben 5 giornate consecutive.

La squadra guidata da Francioni conta su ottime carte, come il pivot Gloria, che sta disputando una stagione da 14,8 punti di media, miglior realizzatore della squadra, con la bellezza di 9,8 rimbalzi catturati di media. Lo segue poco sotto la giovanissima guardia Rocchi, per lui 14,3 punti di media. Letale da oltre l’arco il classe ‘98, Ferraro, che sta viaggiando con il 40% dei tiri da 3 punti realizzati ed 11,4 punti di media, è inoltre stato il miglior realizzatore nella vittoria contro Ancona con 18 punti, gli stessi punti messi a segno dalla guardia Magrini, (5/11 da 3 punti), anche per lui media punti stagionale che supera la doppia cifra e si attesta sui 10,9 punti.

Per il Roseto il pericolo numero uno rimane l’esterno Nikolic, che sta disputando una stagione da 17,6 punti di media con il 65% al tiro da 2 e il 43% del tiro da oltre l’arco. Nella vittoria contro Cividale si è però messo in mostra l’esperto Di Emidio, che ha giocato una partita magistrale segnando 17 punti. Anche il centro Amoroso sta tornando al meglio della forma, per lui 15 punti nell’ultimo incontro con 8 rimbalzi catturati.

Incontro delicatissimo spetta anche alla Rennova Teramo, che dovrà affrontare al PalaScapriano la Raggisolaris Faenza, diretta avversaria per puntare alla salvezza e sperare di arrivare in zona PlayOff.

I ragazzi di coach Salvemini dopo un periodo di grande forma sono calati fisicamente, e hanno subito due sconfitte consecutive prima contro Senigallia e poi contro la LUISS Roma. Faenza arriva invece da una grande vittoria contro Cesena, dove la squadra è stata in grado di segnare 92 punti.

Coach Garelli può affidarsi a giocatori dalle ottime qualità in attacco, come la guardia Sebastian Vico, che ha messo a segno 26 punti nell’ultimo incontro vinto ed è il miglior realizzatore della rosa con 12,3 punti di media. È seguito con 11,7 punti di media dall’ala Aromando, che conta su una grande fisicità, è infatti stato capace di raccogliere 9,6 rimbalzi di media, e ben 16 rimbalzi nella vittoria contro Cesena.

Doppia cifra di media anche per l’altro esterno della squadra, Poggi, che sta viaggiando con 10,9 punti e 7,7 rimbalzi di media.

Tra le fila teramane sono Bertocco (12,7 ppg) e Cucco (10,7 ppg) i due cardini in attacco, sostenuti dal playmaker Bottioni (10 ppg) che riesce a servire anche 3,9 assist per partita.

Partita in trasferta invece per la Giulia Basket Giulianova, attesa al palazzetto Carisport dalla Tigers Cesena, in quella che per i giuliesi è una partita sulla carta molto difficile, ma è fondamentale a questo punto della stagione cercare punti per la salvezza.

Cesena, allenata da coach Tassinari, è reduce da una pesante sconfitta contro Faenza (84-92), arrivata dopo un periodo di forma in cui avevano collezionato due importanti successi consecutivi.

Tra le fila della Tigers spicca la guardia Anumba (11 ppg), che nell’ultimo incontro ha fatto registrare 25 punti con altissime percentuali al tiro (3/4 da 2 punti, e 6/8 da 3 punti). Il miglior realizzatore della squadra è però l’esterno Bugatti con 12,1 punti di media, anche per lui ottima l’ultima prestazione in cui ha realizzato 17 punti con 3/3 da oltre l’arco. Doppia cifra di media anche per il play Mascherpa, che sta viaggiando con 10,5 punti per gara.

La compagine guidata da Domizioli è reduce da un ennesima sconfitta arrivata contro Imola (78-81), ma nonostante la disfatta i giuliesi hanno dimostrato sprazzi di buon gioco. Sono infatti stati capaci di segnare 30 punti solamente nell’ultimo quarto di gioco. Ottima la prova congiunta di Di Carmine, per l’esterno sono 21 i punti realizzati (8/11 da 2 punti, 1/2 da 3 punti), e Milani, per lui 20 punti (6/10 da 2 punti, 2/7 da 3 punti). In doppia cifra anche il play Caverni, che ha realizzato 11 punti servendo anche 6 assist per i compagni,