BASKET, SERIE B: INCONTRI DECISIVI PER ROSETO E GIULIANOVA, TERAMO VUOLE CHIUDERE IN BELLEZZA

TERAMO – È giunto alle battute finali il campionato di serie B, che nel girone C vede impegnate Roseto, Teramo e Giulianova in incontri decisivi per la classifica finale.

Gli incontri, validi per la trentesima giornata, che si terranno domani, 8 maggio, vedono la Liofilchem Roseto impegnata contro la Sutor Montegranaro, la Giulia Basket Giulianova contro la Kienergia Rieti ed infine la Rennova Teramo contro la General Contractor Jesi.

In seguito ai risultati della scorsa giornata, che hanno visto la Lioiflchem trionfare nel derby contro Giulianova e la Teramo trionfare sulla Civitanova Marche, la griglia del girone C si presenta così: Roseto prima in solitaria con 46 punti, seguita da Rimini e Rieti con 44 punti. Teramo invece, vincendo la scorsa giornata, ha blindato l’attuale undicesimo posto con 26 punti, che hanno permesso ai ragazzi di coach Salvemini di raggiungere la salvezza matematica con una giornata di anticipo. Per la Giulia Basket Giulianova, attualmente ultima in classifica con 6 punti, insieme alla Sutor Montegranaro, che ricopre però la penultima posizione per scontri diretti a favore, sarà fondamentale vincere per scongiurare la retrocessione diretta.

La Liofilchem Roseto affronterà presso il PalaMagetti un’agguerrita Montegranaro, che lotterà fino all’ultimo per evitare l’ultima posizione.

La squadra allenata da coach Cagnazzo arriva da due sconfitte pesanti, l’ultima rimediata in casa contro Rieti (65-86), ma la compagine può comunque rivelarsi molto pericolosa. Il top player della squadra è senza dubbio l’esterno Masciarelli, che sta disputando una stagione da 13,6 punti di media. Particolare attenzione deve essere rivolta anche al centro classe ‘97, Crespi, secondo per media punti della squadra con 12,1 punti, ma miglior realizzatore nell’ultimo incontro con ben 20 punti messi a segno. Grande qualità per la Sutor anche nello spot di playmaker, coperto dai giovani Galipò (10,4 ppg), e Montanari (10,2 ppg). Ruolo di guardia affidato alle mani di Re (5,7 ppg), doppia cifra raggiunta anche da lui nell’ultimo incontro con 14 punti segnati, coadiuvato dal giovanissimo Ambrogi (0,3 ppg). Come esterno invece, oltre Masciarelli, troviamo Korsunov (7,7 ppg) e Barbante (1,1 ppg). Ed infine a coadiuvare il lavoro di Crespi sotto canestro c’è l’esperto Botteghi (6,2 ppg).

Anche gli uomini di coach Quaglia sono spinti da motivazioni extra per raggiungere la vittoria, infatti con un risultato positivo arriverebbero automaticamente in testa alla classifica.

La Liofilchem ha dimostrato tutte le qualità che la contraddistinguono inanellando tre vittorie consecutive, l’ultima arrivata appunto nel derby contro Giulianova (60-85). Nell’incontro si è nuovamente messo in luce, l’esterno Nikolic, capace di segnare 24 punti, e continua a guidare la classifica come miglior realizzatore della squadra con 17,2 punti.

A dirigere la squadra in cabina di regia c’è l’esperto Di Emidio (6,2 ppg), affiancato dal più giovane Zampogna (8,7 ppg). Il ruolo di guardia è invece affidato all’esperto Pastore (10,7 ppg), coadiuvato dai due veterani Mei (7,2 ppg) e Ruggiero (6,8 ppg). Nikolic è invece affiancato, nel ruolo di esterno, da Serafini (8,4 ppg) e Di Carmine (5 ppg). Sotto canestro infine troviamo il solito Amoroso, uno dei migliori realizzatori della squadra con 14,5 punti di media, ed il più giovane Bassi (3,3 ppg).

Partita decisiva per il Giulianova, che dovrà affrontare in trasferta la Kienergia Rieti, squadra che milita in quarta posizione.

La compagine rietina arriva da una grande vittoria ottenuta nel recupero della giornata contro Rimini per 69-76.

La cabina di regia è affidata ad Antelli (9,3 ppg) e al giovane under Saldini (4,5 ppg), che nell’ultimo incontro si è messo in luce segnando 13 punti. Il ruolo di guardia è coperto da due veterani come Testa (8,7 ppg) e Del Testa (9,7 ppg), coadiuvati dal giovane classe 2003 Buccini (1 ppg). I giocatori più temibili della squadra sono gli esterni, a partire dal classe ‘97 Timperi, miglior realizzatore della squadra con 13,4 punti di media, accompagnato dal coetaneo Tiberti (9,7 ppg), e dai due under Godwin e Imperatori. A lottare sotto canestro ci sono Papa (8,7 ppg) e Broglia (8,8 ppg).

Per quanto riguarda Giulianova invece, è arrivata una dura sconfitta nel derby contro Roseto, ma la formazione allenata da coach Domizioli dovrà lasciarla alle spalle e dare il massimo per aggiudicarsi due punti che potrebbero rivelarsi fondamentali per evitare la retrocessione diretta.

A guidare la squadra in cabina di regia troviamo il trascinatore Caverni che sta viaggiando con 10,7 punti di media, coadiuvato dal classe 2000 Pierucci, che si sta dimostrando il più in forma dei suoi con 22 punti segnati nell’ultimo incontro, e dal giovanissimo under Scarpone (1,9 ppg). Anche lo spot di guardia, è occupato da due giovanissimi, Buscaroli cheha segnato 14 punti contro Roseto e sta viaggiando con 6,6 punti di media, ed il classe 2002 Bischetti (4,5 ppg). Infine nel ruolo di ali ci sono gli esperti Milani (12 ppg) e Motta (10,3 ppg).

La Rennova Teramo è infine attesa al PalaTricolli per affrontare Jesi.

La squadra di coach Salvemini, raggiunta la salvezza, vorrà comunque chiudere nel migliore dei modi la stagione trovando la vittoria.

La squadra di Jesi arriva da tre sconfitte consecutive, l’ultima contro Jesi per 80-67. La compagine allenata da coach Francioni si presenta, in cabina di regia, con i due giovanissimi Gay (11,1 ppg), migliore in campo nello scorso incontro con 21 punti, e Valentini (3,3 ppg). Anche lo spot di guardia è affidato ad un giovanissimo, Simone Rocchi (13,7 ppg), affiancato dagli esperti Rizzitiello (4,6 ppg) e Magrini (11 ppg). Le ali della squadra sono i due giovani Ferraro (11,3 ppg) e Cocco (3 ppg). Infine nel ruolo di centro, troviamo il miglior realizzatore della squadra, Mirko Gloria, che sta viaggiando con una media di 14,9 punti.

Il Teramo arriva invece con il molare alle stelle, dopo aver conquistato una convincente vittoria, davanti al proprio pubblico, contro Civitanova Marche (71-57). Il trascinatore dei suoi è stato il giovane esterno Bonci con 17 punti, e sta disputando una stagione da 6,9 punti di media. Coach Salvemini, nello spot di playmaker, può sempre contare sulle qualità di Cucco (10,4 ppg), anche per lui ottima prova con 13 punti segnati. Nel ruolo di guardia, troviamo tre giovanissimi come Cipriani (7,6 ppg) Triassi (2,8 ppg) e Di Febo (0,8 ppg). Sugli esterni i teramani, oltre a Bonci, possono contare sulle prestazioni di Bertocco (11,9 ppg) e Guilavogui (3,4 ppg). Centro e veterano della squadra è infine Antonelli, che sta disputando una magnifica stagione da 10,6 punti di media.