BASKET SERIE B: OGGI SFIDE CASALINGHE PER TERAMO, ROSETO E PESCARA

TERAMO – Si preparano a scendere in campo per la quinta giornata del campionato di serie B, in programma per oggi domenica 30 ottobre, le tre abruzzesi coinvolte nel girone D.

Dopo il trionfo di tutte e tre le comapigni nella scorsa giornata la classifica del girone D vede Roseto, Teramo e Pescara con 4 punti a testa.

La Liofilchem Roseto trona in casa per affrontare la Diesel Tecnica Sala Consilina, ancora a secco di vittorie dopo 4 giornate.

Partita casalinga anche per la Teramo a Spicchi, che ospiterà la Adriatica Industriale Corato, anche quest’ultima in cerca dei primi 2 punti del suo campionato.

Infine torna al PalaElettra il Pescara Basket che affronterà la Virtus Cassino, che fino ad ora ha conquistato 2 vittorie su 4 incontri.

La Liofilchem Roseto, dopo la vittoria contro la Virtus Cassino (61-72), vuole continuare questa striscia positiva.

La Sala Consilina dal canto suo è in cerca dei primi due punti dopo un avvio di campionato difficile.

La squadra, guidata da coach Paternoster può comunque contare su giocatori dalle grandi qualità.

In cabina di regia agisce il giovane classe ‘99 Erkma (9,5 ppg), coadiuvato da Cimminella (8 ppg) e il giovane under Grottola.

Ruolo di guardia affidato ai giovanissimi Giunta (6,8 ppg) e Ratkovic (1,5 ppg).

Sugli esterni agiscono invece il pericoloso Gaye, miglior realizzatore della squadra con 18,3 punti di media e il classe ‘98 Divac (6,8 ppg), affiancati dall’under Miljkovic.

A lottare sotto canestro il centro classe ‘99 Misolic (7,3 ppg).

Per la Liofilchem Roseto troviamo in cabina di regia il solito Di Emidio, che sta viaggiando con una media di 10,8 punti a partita, affiancato dal 2000 Zampogna (4,8 ppg).

Lo spot di guardia è affidato all’argentino Morici, è lui il migliore per media punti nella squadra con 13 punti segnati di media. Ad affiancarlo ci sarà il giovanissimo Fiusco (2,5punti di media).

Sugli esterni coach Quaglia farà affidamento su Santiangeli (9,8 ppg) e Dincic (9,8 ppg), coadiuvati dal classe ‘94 Mastroianni (2,8 ppg).

A lottare sotto canestro si alterneranno invece il classe 2001 Seck (4,8 ppg) ed il veterano Amoroso (8 ppg).

La Teramo a Spicchi, dopo la grande vittoria ottenuta contro Bisceglie (70-63), si prepara ad un nuovo incontro casalingo contro la Industiale Corato.

Il Corato si affida in cabina di regia all’esperto Stella (6,3 ppg), l’ex Nardò è affiancato dai due giovanissi under Del Tedesco (1,3 ppg) e Messina.

Nel ruolo di guardia troviamo il classe ‘97 Idiaru (9 ppg), affiancato dall’esperto Gatta (14 ppg).

Sugli esterni Corato farà affidamento su Artioli (7 ppg) e Battaglia, uno dei migliori terminali offensivi della compagine (14,3 ppg).

A lottare sotto canestro troviamo Infante, uno dei giocatori più esperti dell’Adriatica, che sta viaggiando con 13,8 punti di media, affiancato dal classe ‘93 Tomasello (3,3 ppg).

La Teramo a Spicchi di coach Gabrielli affida invece il ruolo di playmaker al classe ‘96 Balic (11 ppg), affiancato dal 2002 Calbini, che sta disputando un ottimo avvio di campionato con 16 punti di media.

Spot di guardia affidato a Perin (8 ppg), affiancato dal giovane 2003 Di Febo.

Le ali della TaSp saranno l’esperto Di Donato (6,8 ppg) e il 2002 Guastamacchia (8,8 ppg), coadiuvati dai giovanissimi Sempirini (1,3 ppg) e Ferri.

Nel ruolo di pivot si alterneranno i giovani Vigori (7,5 ppg) e Cianci (6,3 ppg).

Partita casalinga anche per il Pescara Basket di coach Cova, che affronterà la Virtus Cassino.

La squadra, guidata da coach Russo affida la cabina di regia al classe ‘98 Gay, miglior realizzatore dei suoi con 18,3 punti di media segnati in 4 gare, affiancato dall’esperto Teghini (3,5 ppg) e dal giovanissimo 2004 Truglio (1,3 ppg).

Nel ruolo di guardia agirà l’ex Forio Basket Milosevic (6,5 ppg), coadiuvato dall’under Frizzarin (2 ppg).

Sugli esterni la Virtus fa affidamento al pericoloso Kekovic, il classe ‘99 sta viaggiando con 15,5 punti di media ad allacciata di scarpe, affiancato dal più esperto Paunovic (6,5 ppg), pronti a dare il loro apporto anche Brigato (6,8 ppg) e il giovanissimo Gambelli.

Ruolo di lungo affidato all’ex Empoli De Leone (10,3 ppg), affiancato dal 2003 Arrighini.

La squadra di coach Cova, in cabina di regia si affida al solito Grosso (7 ppg), coadiuvato dai giovanissimi Seye (2,5 ppg) e Campoli.

Ruolo di guardia affidato al classe 2002 Maralossou, uno dei migliori in avvio di campionato, con 13 punti di media ad allacciata di scarpe, affiancato dall’esperienza di Pucci (5,5 ppg) e dall’under Del Prete.

Sugli esterni il Pescara si affida ai due classe 2000, Fasciocco (6,5 ppg) e Masciopinto (3,8 ppg).

A lottare sotto canestro c’è Del Sole, il classe 2000 sta viaggiando con 13,3 punti di media, dimostrandosi uno dei migliori realizzatori del roster, coadiuvato dall’esperto Capitanelli, anche lui in doppia cifra con 11,5 punti di media.