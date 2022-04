BASKET, SERIE B: PARTITE CASALINGHE PER LE ABRUZZESI ROSETO, TERAMO E GIULIANOVA

CHIETI – Sono pronte a scendere in campo le abruzzesi della Serie B, per disputare domani, domenica 10 Aprile, le partite valide per la ventiseiesima giornata di campionato. La Liofilchem Roseto torna tra le mura amiche per una nuova sfida di alta classifica, contro la Luciana Mosconi Ancona. Partita casalinga anche per la Rennova Teramo, che si prepara ad ospitare la pericolosa Real Sebastiani Rieti, e per la Giulia Basket Giulianova, che affronterà la Raggisolaris Faenza.

Si complica la classifica del girone C, in seguito ai risultati della venticinquesima giornata. Perde infatti Roseto, nell’importante trasferta a Rieti, e viene raggiunta in testa alla classifica dalla RivieraBanca Rimini, con 40 punti. La Rennova Teramo invece trionfa nel derby contro Giulianova, tenendosi ben salda all’undicesima posizione con 22 punti, gli stessi della LUISS Roma e di Cesena, che distano solamente 2 punti dalla nona classificata, Faenza. In grande difficoltà invece Giulianova ancora ferma al quattordicesimo posto con 6 punti, insieme alla Virtus Civitanova Marche, distante ben 11 punti dalla tredicesima Jesi.

Gli uomini di coach Quaglia sono pronti a vendicarsi della sconfitta arrivata la scorsa settimana contro Rieti, affronteranno nuovamente una delle squadre più pericolose del campionato, la Luciana Mosconi Ancona, che si presenterà al PalaMaggetti con alle spalle una bella vittoria, arrivata contro Senigallia. I marchigiani dispongono di ottimi giocatori in ogni ruolo. La cabina di regia è affidata a Panzini (8,5 ppg), miglior assistman della squadra con 3,2 assist di media. Nello spot di guardia domina l’esperto Cenntanni, migliore per media punti dei suoi con 13,1 ppg, affiancato da Minoli (8,3 ppg). Il ruolo di esterno è coperto dai giovani Cacace (10,7 ppg) e Giombini (6 ppg). I lunghi della squadra invece sono Pozzetti (8,3 ppg), autore di una grande prova contro Senigallia, con 17 punti realizzati e 11 rimbalzi presi, e il più esperto Quarisa (8,7 ppg).

Per i rosetani è in dubbio la presenza di capitan Ruggiero, che si è nuovamente infortunato nell’ultimo incontro al PalaSoujorner. Ma coach Quaglia ritroverà il suo miglior realizzatore, Aleksa Nikolic, assente nelle ultime due partite. L’esterno è l’arma principale dei rosetani, sta infatti disputando una stagione da 17,4 punti di media con 6,3 rimbalzi. Presente anche il determinante lungo Amoroso, anche per lui media punti altissima con 14 punti realizzati. A completare il roster ci saranno Pastore (10,7 ppg), il giovane play Zampogna (8,6 ppg), Serafini (8,3 ppg), l’ultimo arrivato, Gianluca Di Carmine (6,3 ppg), Di Emidio (5,9 ppg) e Nicola Mei (6,2 ppg).

La Rennova Teramo accoglierà sulle ali dell’entusiasmo la Real Sebastiani Rieti al PalaScapriano, per gli uomini di coach Salvemini è infatti arrivato un importante successo nel derby contro Giulianova, che ha spezzato il periodo negativo che durava da 4 giornate. La Real Sebastiani rimane sicuramente un’avversaria temibile, e nella scorsa giornata di campionato ha infatti superato la Liofilchem Roseto ottenendo il suo nono successo di fila.

In cabina di regia troviamo due ottimi giocatori, Stanic (8,2 ppg) e Piazza (4,8 ppg). Lo spot di guardia è affidato a Contento, uno dei migliori per media punti della squadra, sta viaggiando con 13,4 di media, coadiuvato dal giovane Piccin. Il pericolo principale nei rietini è l’esterno Loschi, l’ala sta infatti disputando una stagione pazzesca con 16,7 punti di media, ad accompagnarlo ci sono il veterano, Ndoja (ppg) e il più giovane Dieng (8,7 ppg). Nel ruolo di lungo c’è Maganza, anche per lui doppia cifra di media con 11,7 punti e 6,7 rimbalzi medi a partita.

La Rennova Teramo risponderà alla qualità rietina con Bottioni e Cipriani, capaci di segnare entrambi 22 punti nell’ultimo incontro vinto, seguiti da Marco Cucco, autore di 19 punti.

Anche Giulianova si prepara ad ospitare la RaggiSolaris Faenza presso il PalaCastrum. I giuliesi che appunto sono usciti sconfitti dal derby contro il Teramo sono in cerca di riscatto e vogliono scongiurare la retrocessione, ma la prossima avversaria rimane una squadra molto ostica da affrontare, Faenza arriva infatti da 4 successi consecutivi, l’ultimo arrivato contro Imola.

La squadra allenata da coach Garelli si presenta in zona di regia con il playmaker Ballabio (9,4 ppg), nel ruolo di guardia troviamo invece Sebastian Vico, ottimo realizzatore, sta viaggiando con 12 punti di media. Il vero pericolo dei faentini sono però gli esterni, a partite dal classe ‘97 Aromando, migliore per media punti della squadra (12,3 ppg), seguito dal coetaneo Poggi (11 ppg), e dall’esperto Siberna (8,3 ppg). Il ruolo di lungo è infine affidato a Molinaro, sono 8,6 i punti segnati in media dal centro.

I giuliesi proveranno a cercare la vittoria con i loro giocatori più esperti, Tommaso Milani, miglior realizzatore della squadra con 12,5 punti, il play Caverni (10,7 ppg) e la guardia Motta (10,6 ppg). Sfiora invece la doppia cifra il giovane under Pierucci (9,1 ppg).