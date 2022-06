BASKET SERIE B: PER IL ROSETO SECONDA SCONFITTA DI FILA CONTRO IL RIMINI

ROSETO – La Liofilchem Roseto non riesce a pareggiare i conti nella serie contro la RiveraBanca Basket Rimini e cade nella partita casalinga per 68-72.

Si complica di molto la serie per i ragazzi di coach Quaglia, che dovranno giocare il probabile match point sul campo di Rimini venerdì 17 Giugno alle ore 20:30.

La prima parte dell’incontro sorride agli ospiti, che trovano subito confidenza con il canestro ed al sesto minuto di gioco del primo quarto hanno già superato la doppia cifra di vantaggio (4-15) e costretto coach Quaglia alla prima interruzione della gara.

Il timeout scuote i padroni di casa, che con il gioco da tre punti finalizzato da Nikolic riescono a rosicchiare punti, ma la risposta immediata di Rinaldi rispedisce i suoi sul +10 (7-17). Amoroso si sblocca da 3 punti, e Nikolic segna dalla media lunghezza, riducendo lo svantaggio a soli 5 punti (12-17) e costringendo stavolta coach Ferrari a chiamare il minuto di sospensione poco prima del suono della sirena, che arriverà pochi secondi dopo con il risultato fermo sul 12-17.

Il secondo quarto si apre con Nikolic che accorcia le distanze a soli 3 punti (14-17), ma Rimini riparte bene, e piazza un parziale di 0-9 firmato Rinaldi, Arrigoni e Rivali, che spediscono la squadra nuovamente sul +12 (14-26), e coach Quaglia decide di fermare ancora una volta il cronometro al minuto 13:00 per spezzare il devastante ritmo avversario.

Al rientro in campo però l’inerzia non sembra cambiare, con gli ospiti che cercano la fuga raggiungendo i 17 punti di vantaggio (18-35), firmati da Mladenov e Scarponi. Con meno di 4 minuti alla pausa lunga, i biancazzurri non demordono, e riescono a rosicchiare punti, piazzando con Amoroso, Pastore e Nikolic un parziale di 6-0 che riporta la differenza ad 11 punti (24-35). Sul finire del quarto il 2/2 dalla lunetta di Nikolic, ed il fallo tecnico assegnato ad Amoroso e realizzato da Masciardi fisseranno il punteggio momentaneamente sul 26-38.

Il terzo periodo è sicuramente il migliore dei rosetani, che nonostante subiscano il canestro del -15 (26-41) nei primi secondi di gioco, dimostrano di avere a disposizione dei temibili tiratori da oltre l’arco, e in poco meno di 3 minuti, con Mei, Amoroso e Pastore riescono ad accorciare le distanze a soli 3 punti (38-41) realizzando 4 triple consecutive.

I padroni di casa dunque cavalcano l’onda dell’entusiasmo, e per la prima volta riescono a trovare il punto del pareggio e del sorpasso con il 2/2 realizzato dalla lunetta da Di Emidio (44-43).

Masciardi però non sbaglia da oltre l’arco, e riporta Rimini in vantaggio di 2 punti (44-46). Il punteggio rimane bloccato fino al minuto 28:10, dove Rivali realizza 1 su 2 tiri liberi a disposizione, e Scarponi realizza sul suono della sirena una pesantissima tripla che vale il +6 riminese (44-50).

In apertura di ultimo quarto i rosetani sembrano aver perso la bussola, e concedono agli ospiti il canestro del +11 (45-56) che arriva con il 2+1 realizzato da Saccaggi. Pastore cerca di accorciare le distanze, ma l’attacco riminese è travolgente ed al minuto 33:46 Tassinari realizza il canestro del +14 (49-63). Mei e Nikolic provano a tenere viva la squadra, riducendo il gap a 9 punti (54-63), dopo un botta e risposta di canestri, Tassinari fissa il momentaneo +11 riminese (56-67) che durerà fino al minuto 38:09, con i rosetani, che spinti dal calorosissimo pubblico del PalaMaggetti, iniziano a rosicchiare punti, con Mei e in particolare Zampogna che realizza una fondamentale tripla che vale il -4 (63-67). Con meno di 60 secondi da giocare la gara rimane ancora sul filo del rasoio, Rivali non sbaglia dalla lunetta, ed il suo 2/2 vale il +6 per gli ospiti (63-69), nell’azione seguente Amoroso dimostra tutta la sua personalità prendendosi e realizzando una tripla importantissima che riporta Roseto a -3 (66-69). Rimini viene ancora una volta spedita ai liberi, dove Tassinari non trema (66-71). Con meno di 10 secondi da giocare Zampogna subisce un fallo da oltre la linea dei 3 punti, ma dalla lunetta ne realizza 2/3 (68-71). Il momento cruciale della gara è però la palla persa da Rivali, che commette fallo su Zampogna e lo spedisce nuovamente alla lunetta, il giovanissimo atleta però sente la pressione addosso e sbaglia entrambi i decisivi liberi. La gara dunque terminerà con il singolo canestro dalla lunetta messo a segno da Arrigoni, che andrà a fissare il punteggio sul 68-72.

Ancora una volta in casa del Roseto il miglior realizzatore è Aleksa Nikolic, con 21 punti messi a segno e 12 rimbalzi catturati. Lo segue Amoroso con 15 punti e Mei con 11 punti ed un ottimo 3/5 da 3 punti.

Per la formazione riminese il miglior realizzatore è stato Rinaldi con 13 punti, seguito da ben 3 giocatori che hanno segnato 11 punti: Saccaggi, Masciardi e Arrigoni.