BASKET SERIE B: ROSETO AFFRONTAIL RIMINI PER LE FASI FINALI DI PLAY OFF

L’AQUILA – Inizierà domani, domenica 12 Luglio, la tanto attesa serie finale dei playoff di serie B, che vedrà fronteggiarsi la Liofilchem Roseto e la RivieraBanca Basket Rimini. Le prime due gare saranno giocate al PalaMaggetti di Roseto, per passare poi alle successive due gare che si terranno al PalaFlaminio di Rimini, ed in caso la gara si allungasse fino a gara 5, i rosetani avranno il grande vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico.

Entrambe le compagini hanno vinto per 3-1 le rispettive semifinali contro Faenza ed Ancona.

Durante la regular season è arrivata una vittoria a testa per le due squadre, al PalaMaggetti ha trionfato Roseto per 80-72, mentre nel girone di ritorno, al PalaFlaminio, sono stati i biancorossi ad imporsi per 82-67.

La squadra allenata da coach Ferrari ha disputato un’ottima stagione, classificandosi terza con 46 punti nel girone C.

Il roster degli emiliani vanta ottimi giocatori, a partire dal playmaker Tassinari, giocatore di livello assoluto per la serie B, che sta viaggiando con una media di 15,1 punti e quasi 5 assist per partita nelle gare playoff. Ad aiutarlo c’è l’esperto Rivali (7,1 ppg), ed il giovane 2001 D’Argenzio. Anche lo spot di guardia è coperto da due nomi di peso, troviamo infatti l’esperto Saccaggi (9,7 ppg) coadiuvato dal più giovane Scarponi, il classe 2004 che sta trovando minutaggio in queste gare playoff, viaggia con 5,6 punti di media.

Tantissima qualità anche nel reparto degli esterni per i riminesi, con i due veterani Masciardi, secondo miglior marcatore di questi playoff con 14,7 punti e 5 rimbalzi di media, e Bedetti (8,5 ppg), affiancati dalla qualità di Arrigoni (9,7 ppg).

Il ruolo di lungo è ben coperto dalla coppia Rinaldi-Fabiani, il primo sta viaggiando con 4,7 punti di media, mentre il classe 2002 mantiene una media di 3,8 punti.

La squadra di coach Quaglia conterà sui soliti nomi che la stanno guidando ad una stagione più che positiva.

Nel ruolo di playmaker troviamo Di Emidio, che ha preso le redini della squadra in mano e sta disputando dei playoff da 7,9 punti e quasi 4 assist di media, affiancato dal giovanissimo Zampogna, rimasto a riposo in gara 4 contro Ancona per essere al meglio nella fase finale, il play ha disputato una regular season al di sopra delle aspettative risultando letale da oltre l’arco con il 39% da tre punti.

Lo spot di guardia è affidato all’infaticabile Pastore, che viaggia con una media di 10,6 punti e 5 assist, trova due ottimi compagni nello stesso ruolo: il capitano Ruggiero, giocatore di esperienza che vanta 6 punti di media, e il classe 1985 Nicola Mei, che sta disputando dei playoff sicuramente sopra le aspettative con 11 punti di media ed il 50% da tre punti.

Il blocco dei lunghi è sicuramente il più pericoloso a disposizione dei Rosetani, dove possono vantare l’ala classe 1999 Nikolic, miglior marcatore nei playoff con 17,7 punti e 7,7 rimbalzi di media, a fargli compagnia nello stesso ruolo ci pensa Alberto Serafini (7,3 ppg).

Il vero punto di riferimento per i roestani resta Valerio Amorso, il centro veterano sta segnando 13,6 punti con 7,3 rimbalzi di media in questi playoff.

Si prospetta dunque una fase finale davvero combattuta, dove il fattore giocherà sicuramente un ruolo importante.